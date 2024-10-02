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Начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Романенко: "Бусифікація" - це більше міф". ВIДЕО

Усі центри комплектації діють у рамках закону, "бусифікація" - це міф.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, таку заяву зробив начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко.

Романенко зазначив, що відео, які з'являються в соціальних мережах щодо примусового доставляння чоловіків до районних центрів комплектації, не повні та компрометують представників РТЦК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейський та двоє військових силою "бусифікують" чоловіка у Львові: "Що ви з ним робите?! Ногу йому зламаєте!". ВIДЕО

Дивіться також: Двоє співробітників ТЦК накинулися на жінок під час конфлікту у Києві: "Диви, Наташку вдарив!". ВIДЕО

Автор: 

порушення (607) Харків (5637) мобілізація (3082) ТЦК та СП (597)


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Топ коментарі
+35
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02.10.2024 14:19
+32
Якщо примусова бусифікація це міф, то тоді і війна міф, по його логіці.
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02.10.2024 14:20
+31
Вся система мобілізації - це ганьба України і її страшна біда!
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02.10.2024 14:24
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02.10.2024 14:19 Відповісти
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02.10.2024 14:27 Відповісти
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02.10.2024 16:12 Відповісти
Ну і до чого це? Хто йому повірить?
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02.10.2024 14:20 Відповісти
А йому це і не треба.
Живемо в такому світі, де слова нічого не варті.
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02.10.2024 16:18 Відповісти
Якщо примусова бусифікація це міф, то тоді і війна міф, по його логіці.
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02.10.2024 14:20 Відповісти
Подоляк в інтерв'ю признавав порушення і бусіфікацію. І не засуджував незаконні методи. Казав, що такі в нас рєалії...
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02.10.2024 15:28 Відповісти
Це все на мосфільмі знято, з декораціями у вигляді Харкова, Одеси, Львова чи Києва.
Або взагалі нейронна сітка! ІПСО! Досі стоять черги у воєнкомати.
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02.10.2024 14:21 Відповісти
таке життя.
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02.10.2024 14:22 Відповісти
Вся система мобілізації - це ганьба України і її страшна біда!
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02.10.2024 14:24 Відповісти
Ганьба заключається в тому, що дуже мала частина українського населення хоче воювати за свою Батьківщину. Якби були бажаючі, то не було б насильницької мобілізації
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02.10.2024 14:35 Відповісти
Це ви вагітна пенсіонерка чи 90-літній багатодітний інвалід? Друг цікавиться
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02.10.2024 14:46 Відповісти
Я?? Ні, я звичайний пересічний український сцикун )
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02.10.2024 14:58 Відповісти
Кожен з нас - президент "пересічний сцикун".
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02.10.2024 15:43 Відповісти
Не плутайте визначення, Батьківщина- це місце де народився, а от хто на теперішній час там верховодить- то є держава. У демократіях- ці поняття одне і те саме, а коли алігархічний спосіб управління, то це різне. Щоб холоп добровільно пішов захищати панське майно, потрібно йому платити, або силомиць, що і робиться зараз. А щоб людина йшла добровільно(я не беру до уваги ідейних), то держава повинна бути демократією, щоб кожний знав за що він буде вмирати. У нас у більшості нічого немає і рівності теж.
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02.10.2024 14:52 Відповісти
Платять усім, хоч добровольцям, хоч тим, кого привезли в бусіку. Причому платять однаково. Але все одно бажаючих нема
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02.10.2024 14:55 Відповісти
Да, смерть не самое страшное. Для меня самое страшное остаться инвалидом... Та и в окопах спать не очень комфортно, само собой )
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02.10.2024 15:05 Відповісти
Платять копійки. Це не мотивація.
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02.10.2024 15:53 Відповісти
Якщо громадянин не порушував закон, тоді і немає потреби до нього чіплятися, тим більше "бусифікувати". Усе інше - безглузда демагогія ждунів сруского міра
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02.10.2024 14:24 Відповісти
То зараз ТЙКуни вирішують порушила людина закон чи ні? І яким саме законом передбачена бусифікація?
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02.10.2024 14:30 Відповісти
До 16 липня усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні уточнити свої військово-облікові дані - актуалізувати інформацію, яка потрібна для військового обліку. У разі пропуску терміну ТЦК може попросити поліцію затримати порушника.
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02.10.2024 14:41 Відповісти
ТЦК може попросити поліцію затримати порушника

А як відбувається насправді?)))
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02.10.2024 14:43 Відповісти
так і відбувається. зупиняє поліція, перевіряє данні, якщо щось не так - поруч вже стоять працівники ТЦК.
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02.10.2024 15:38 Відповісти
Не вір тисячам відео в інеті, вір марафону!
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02.10.2024 18:13 Відповісти
дійсно, тисячи комах не можуть помилятися
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02.10.2024 21:52 Відповісти
Вони затримують і тих хто обновив. Всіх.
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02.10.2024 14:44 Відповісти
а це брехня.
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02.10.2024 15:39 Відповісти
Вони находять до чого придратися. То вигадують, що документ невстановленого зразка, то вигадують що в розшуку.
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02.10.2024 15:49 Відповісти
а таке можливо, тому що документи змінювалися кілька разів. та статус "у розшуку" якимось чином розкидали.

але мене зупиняли - і якось ніхто мене не бусіфікував. Але я знаю що по знайомим таке траплялося, так ці люди нічого не оновлювали ані через додаток, ані через центри адмін послуг, бо ж відразу схоплять. і як не дивно - їх схопили.

У країні війна. Ніхто не зможе вічно бігати.
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02.10.2024 18:06 Відповісти
а таке можливо, тому що документи змінювалися кілька разів.

Згідно з Постановою №559, всі військово-облікові документи, оформлені раніше, вважаються чинними до видачі документа нового зразка.
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03.10.2024 08:50 Відповісти
Вони і до військових так само відносяться. - Останнім часом почастішали випадки ігнорування ТЦК запитів нотаріусів щодо витребування відомостей, стосовно сум грошового забезпечення загиблих військовослужбовців, що тягне за собою порушення законних прав спадкоємців.

✉️ Про це зазначає (https://sud.ua/uk/news/publication/311856-ttsk-ignoriruet-zaprosy-notariusov-iz-za-chego-semi-pogibshikh-******************-ne-mogut-oformit-nasledstvennye-prava) Нотаріальна палата України у листі до Міністерства юстиції.
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02.10.2024 15:13 Відповісти
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02.10.2024 14:28 Відповісти
Черговий п.. добол
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02.10.2024 14:31 Відповісти
Відео неповні, слова вирвані з контексту, декорації зняті на ТОТ, побої нанесені собі самостійно.
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02.10.2024 14:32 Відповісти
Совок 2.0 проти Совка 1.0
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02.10.2024 14:32 Відповісти
Це вже не совок а царська росія, де теж все починалось з масового СЗЧ
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03.10.2024 00:55 Відповісти
Вчора, своїми очима бачив картинку виходячи з супермаркету. На площі біля магазину йде мужик років 40, бухенький трохи, в спортивному костюмі, кросівках у вухах навушники. Короче аля 90-ті. До нього підійшли поліцейські, про що говорили не чую, шум і делеченько був від них. Потім підійшли працівники ТЦК (я так зрозумів). Цей мужик почав розмахувати руками, матюкатись (мат я почув бо він почав кричати та посилати всіх нах**). Потім поліцейський хотів його взяти за лікоть, мужик махонув рукою і зачепив в обличчя ТЦКашника. Коли його поліцейські почали заспокоювати він почав всих бити ногами. Скрутили, оділи кайданки та вкинули як жабу в мікроавтобус. Я вже писав, не бикуй, веди себе чемно, не ходи буховий по вулицях і ніхто тебе не буде крутити.
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02.10.2024 14:34 Відповісти
так це була витвирезувальна бригада
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02.10.2024 14:38 Відповісти
Якби не бикував то, думаю ніхто б його не пакував.
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02.10.2024 16:52 Відповісти
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02.10.2024 14:44 Відповісти
Стояв колега вранці, чекав на таксі. Приїхали інваліди та забрали його з собою. Сумніваюся, що він поїхав добровільно
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02.10.2024 14:44 Відповісти
На каждый подобный случай найдется совершенно другой случай.
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02.10.2024 18:18 Відповісти
А у СБУ спитайте чи кришують вони бізнес, чи ламають їх через коліно?
Теж, скажуть міф! Коні)
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02.10.2024 14:35 Відповісти
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02.10.2024 14:46 Відповісти
по 2 млн грн получает какая-то то наглядова рада укрэнерго, каждый в ней. и этих рад сотни. А простым людям бус?
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02.10.2024 14:47 Відповісти
Якщо вони мовчать, то чому ні?
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02.10.2024 16:22 Відповісти
Ліцедій (ї) або Немирович-Данченко з Станіславським відпочивають!
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02.10.2024 14:51 Відповісти
За кого ж це зелене брехливе чмо рахує українців,раз так відкрито їх зневажає?Повне нехтування Конституції України та її законів.Викрадення людей,торгівля людьми,побиття,тортури,вбивства,рекет,розбій,згвалтування(як одеського фітнеса) та інші злочини що скоєні та й чиняться цією озброєною бандою тцк під кришуванням МВС,СБУ,дбр та інших зелених мафіозних силових та "правоохоронних" структур обов'язково будуть розслідування і і покарані,і ніяке х.ло їх не врятує від відповідальності.
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02.10.2024 14:54 Відповісти
а дача , тысяч под 50 зеленых, которую строит на Днестре под Каменец-Подольском военком, это тоже миф, или тебе координаты прислать???
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02.10.2024 14:55 Відповісти
Може насосав?
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02.10.2024 15:32 Відповісти
Думаю, якби давали 20 тисяч доларів підйомних, як кацапам, то бажаючих було б значно більше, і насильницька мобілізація була б непотрібна.
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02.10.2024 15:00 Відповісти
Це прийдеться від корита відривати, так як бюджет таки менший ніж на болотах. Тому їм краще забити йух на оплату і викрадати людей із вулиць
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02.10.2024 15:10 Відповісти
Пацючки в коментарях збудилися.
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02.10.2024 15:04 Відповісти
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02.10.2024 15:08 Відповісти
Все по Орвеллу, війна це мир, бусифікації не існує, все ІПСО із окупованих, телемарафон - джерело правди і все в тому роді. На початку війни ржали із параші, що там людей за дебілів рахують, а виходить у нас теж саме, якщо не гірше.
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02.10.2024 15:08 Відповісти
І по Ільфу і Петрову. "Заграніца - ето міф о загробной жизні. Хто туда попав, тот нє возвращаєтся". (с)
Живемо в суцільних міфах.

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02.10.2024 17:46 Відповісти
Ого,скільки номерних падл навилазило!!Нічого,прийде кислоока кацапня, вони вам швиденько роз*яснять ваші ,,права,,та обов*зки!!!
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02.10.2024 15:10 Відповісти
Вони і до військових так само відносяться. - Останнім часом почастішали випадки ігнорування ТЦК запитів нотаріусів щодо витребування відомостей, стосовно сум грошового забезпечення загиблих військовослужбовців, що тягне за собою порушення законних прав спадкоємців.
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02.10.2024 15:20 Відповісти
Про це зазначає (https://sud.ua/uk/news/publication/311856-ttsk-ignoriruet-zaprosy-notariusov-iz-za-chego-semi-pogibshikh-******************-ne-mogut-oformit-nasledstvennye-prava) Нотаріальна палата України у листі до Міністерства юстиції.
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02.10.2024 16:38 Відповісти
В нас країна вже стає такою самою, як кацапня.
Узурпація влади, ігнорування законів, ігнорування Конституції, телефонне право, усунення вірогідних конкурентів, викрадення людей і пр. і пр.
В чому сенс, і що, і кого захищати?? Якщо в моїй країні зі мною поводяться як з бидлом
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02.10.2024 15:25 Відповісти
не захищай. прийдуть кацапи тебе вбьют або пояснять за конституцію на підвалі. якщо маєш дружину - то її згвалтують.
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02.10.2024 15:43 Відповісти
Я про те, чо так проводити мобілізацію не можна.
Так принижати людей не можна.
Примушувати виконувати Закони, незаконними діями не можна.
Про гідність забули. Про справедливість - ні, не чули.
Насильницька, з порушенням статей Конституції, мобілізація неприпустима!
Це 100% дорога до поразки.
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02.10.2024 15:55 Відповісти
Мобілізація не може бути справедлива! Ніхто не хоче помирати! Але хтось повинен воювати, якщо ми не хочемо поразки.
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02.10.2024 17:03 Відповісти
Мобілізація повинна! бути законною. Це не важко.
Зелені в більшості в парламенті, можутьприйняти любий закон, доречі.
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02.10.2024 18:03 Відповісти
законом зазначено що усі мають надати свою актуальну адресу та оновити документи якщо потрібно, пройти вкл.

люди не виконують цей закон бо бояться що їх схоплять. і з першою ж перевіркою вони звісно потрапляють у ТЦК як ухилянти.

хто тут кому лікар?
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02.10.2024 18:08 Відповісти
Люди не бояться а просто не хочуть, бо їм начхати на просрочку і його план перемоги, за два роки війни влада зробила все щоб єдине бажання у людей було звалити звідси подалі.
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03.10.2024 04:21 Відповісти
А якщо мені пох ? Мені всеодно що тут буде на цій землі, планета велика. Кому не всеодно ваше право її захищати, а я ніколи тут свого майбутнього не бачив і не бачу і ризикувати життям, бо так якась просрочка сказала не збираюсь.
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03.10.2024 04:16 Відповісти
а як можна, якщо ніяк не можна? ніхто нас не вчив а ні закон поважати, ані країну цінити - тцк-шники ж не з марса. звичайно, можна здатися. тоді кому про гідність будемо розказвати, коли за українську мову будуть вбивати?
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02.10.2024 21:58 Відповісти
Галіма пропаганда, хай відкриють кордони і ніяка кацапня до нього не прийде. Людей заставляють йти воювати, прикриваючись якимось обов'язком, перед ким ? За що ? Є тут ті кому ця держава дала хоть щось ?
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03.10.2024 04:13 Відповісти
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02.10.2024 15:27 Відповісти
жгі ісчо
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02.10.2024 15:33 Відповісти
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02.10.2024 15:54 Відповісти
...видно, що після цього співробітник ТЦК розбив вікно, а водій натиснув на газ і почав тікати. Джерело:

.
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02.10.2024 16:03 Відповісти
Прогнулся,а вдруг заметят.....
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02.10.2024 16:11 Відповісти
Что это за Лехух за 24 штуки? Подержанный NX?
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02.10.2024 18:20 Відповісти
гівно
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02.10.2024 17:03 Відповісти
Фєєричний дов…б. Так само як і Полтавський та Івано-Франківський. Таке враження, шо відірвані від реальності напро
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02.10.2024 17:52 Відповісти
Мене теж мучили невиразні сумніви а чи не Мосфільмівські то постанівки з професійними акторами і каскадерами, і такі да людина то підтвердила і тепер я спокійний.
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02.10.2024 22:33 Відповісти
 
 