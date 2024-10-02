Начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Романенко: "Бусифікація" - це більше міф". ВIДЕО

Усі центри комплектації діють у рамках закону, "бусифікація" - це міф.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, таку заяву зробив начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко.

Романенко зазначив, що відео, які з'являються в соціальних мережах щодо примусового доставляння чоловіків до районних центрів комплектації, не повні та компрометують представників РТЦК.

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