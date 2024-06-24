Поліцейський та двоє військових силою "бусифікують" чоловіка у Львові: "Що ви з ним робите?! Ногу йому зламаєте!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому представники львівського обласного ТЦК намагалися "бусифікувати" чоловіка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, перехожі обурилися через такий спосіб мобілізації. На записі видно, як один із людей у військовій формі тримає начебто ухилянта за шию, а інший намагається зачинити двері мікроавтобуса, у конструкції яких застрягла нога затримуваного. Запис обривається, коли один із представників ТЦК вигукує, що знімати військових заборонено.
Судячи із повідомлення львівського обласного ТЦК та СП, саме так відбувається процес вручення повістки. У поясненні, яке опубліковане на сторінці установи, зазначається, що чоловіка не били і після вручення повістки відпустили. Поведінку ж військовозобов'язаного назвали неадекватною.
Є два підхіди до мобілізації - світовий, який і був у нас весь 22 рік і кацапський який ввів
Єрмак з колєгами для зриву мобілізації.
Залишилось обрати сторону, а не вірити Єрмакам - кацапам.
Є зараз у нас чорт порепаний який від імені українців чудить на увесь світ.
Коли будете володіти документальною інформацієй що, скільки і де і при яких обставинах,
тоді і будуте стверджувати що хоче народ України, а чого він не хоче.
Тож всі "правдоборці", які тут, на сторінках цензора волають про "незаконність", нехай спочатку згадають - чи були вони на масовій демонстрації/пікетах/стачках/забастовках щодо недопущення прийняття такого закону. Також, можуть показати листа до відповідного депутата з вимогою подати законопроект про зміну цієї норми діючого закону.
Механізм змінити цей законний спосіб "взаємодії" держави та громадянина є. І це не зойки на цензорі, а 300 депутатських голосів для прийняття змін до закону та демонстрація на сотню тисяч осіб на Майдані - для того, аби Стефанцук підписав "подолання вето президента".
