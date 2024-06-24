Поліцейський та двоє військових силою "бусифікують" чоловіка у Львові: "Що ви з ним робите?! Ногу йому зламаєте!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому представники львівського обласного ТЦК намагалися "бусифікувати" чоловіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перехожі обурилися через такий спосіб мобілізації. На записі видно, як один із людей у військовій формі тримає начебто ухилянта за шию, а інший намагається зачинити двері мікроавтобуса, у конструкції яких застрягла нога затримуваного. Запис обривається, коли один із представників ТЦК вигукує, що знімати військових заборонено.

Судячи із повідомлення львівського обласного ТЦК та СП, саме так відбувається процес вручення повістки. У поясненні, яке опубліковане на сторінці установи, зазначається, що чоловіка не били і після вручення повістки відпустили. Поведінку ж військовозобов'язаного назвали неадекватною.

