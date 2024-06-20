УКР
Пасажири автобуса перекрили рух трасою на Львівщині, оскільки водія забрали до ТЦК: У нього не було військово-облікових документів. ВIДЕО

На Львівщині пасажири автобуса перекрили рух трасою, оскільки водія забрали до ТЦК. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У мережі опублікували відео, на якому громадяни блокують рух на трасі біля села Струтин у Львівській області через те, що водія забрали до ТЦК.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів.

У водія були відсутні військово-облікові документи, тому правоохоронці звернулися до Золочівського РТЦК та СП. Там йому вручили повістку на оновлення облікових даних.

"Повернувши його через кількадесят хвилин до його автобуса. Відтак автобус продовжив рух. Наголошуємо, що в салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух, згідно маршруту. Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні і на певний час заблокувати трасу.

Нагадуємо: кожен військовозобов’язаний громадянин повинен носити з собою військово-облікові документи. Відсутність документів є підставою для доставлення громадянина до найближчого РТЦК та СП для з'ясування обставин. Водії маршрутних автобусів жодним чином не можуть бути винятковими у цьому плані", - додали там.

Читайте: Представники ТЦК не мають права затримувати громадян, - Міноборони

Автор: 

ТЦК та СП (774) Львівська область (2522)
+37
а ти краще піди кацапів відмудохай
показати весь коментар
20.06.2024 14:50 Відповісти
+25
а тому що зе-банда зелених н*ркоманів ставить під броню кого завгодно - клоунів, апртистів цирку та 95-аналу, мусорів, сбу, митників, 45-річних так званих "ветеранів" мвс, сбу і тд.тп !!! а тих кого дійно треба ставити під бронь, наприклад фермерів, трактористів, водіїв автобусів та шлібовозок не ставить !!! влада зе-н*ркоманів замість гнати на фронт апсолютно здорових "биків" з непоганими державними зарплатами: мусорів, сбушників, податківців, митників, прокурорів, суддів, клерків з ОВА/РДА вирішила піти у "ва-банк" і гнати на фронт усіх найбідніших - сліпих, кривих, горбатих, з купою хронічних хвороб !!! Очікуємо на масове зняття коштів з банківських рахунків і переходу на розрахунки за налом та бартером. Роботодавці, які вже відкупились бо "роботодавці наповювачі бюджету"! ,зароблять ще більше працевлаштовуючи за нал без реєстрації і відрахувань до бюджету, або закриють бізнес бо тільки дурень за таких умов буде влаштовуватись легально і тримати кошти на банківському рахунку. Зеленим тварям потрібна безмовна "армія рабів" які навіть власними заробленими коштами не зможуть розпоряджатися і будуть позбавлені права пересування власним автотранспортом. То за що воювати? З одного боку )(уйло й*бане, а за спиною "зелені тварюки дєрмака" які нічим не кращі за ***** - такі ж україножери і українофоби.

показати весь коментар
20.06.2024 15:05 Відповісти
+17
А серед цих пасажирів твоя мама,дочка,дружина,сестра.Мудак ти і вертухай мусоровозний.Я б тебе відмудохав би.
показати весь коментар
20.06.2024 14:54 Відповісти
Й тут збрехали. Не може бути у автобусі з таким маршрутом двох водіїв. Два водія бувають тільки на міжнародних рейсах.
показати весь коментар
20.06.2024 15:52 Відповісти
так так. Власне вони сказали, шо це "маршрутка". Але ТЦК можна брехати, бо вони воїни світла.
показати весь коментар
20.06.2024 16:50 Відповісти
"почему-то". Верим. Каждому слову.
показати весь коментар
20.06.2024 16:09 Відповісти
..спочатку думав "обматюкати" ТЦК, але переглянувши новину передумав..
навіть сам, немолодий вже "але згодиться ще..", зміг знайти старий-поламаний (проблема зарядки) смартфон, на якому вистачило місця для "резерв+" та оновити дані за п'ять хвилин (там усі дані вже були і без цього).. навряд чи водій автобуса безнадійніший за мене - просто "нелох Вироку-2019" не схотів, бо грачувати по-зеленськоуклоністські безпечніше, і "нехай інші" захищають його та його хату-родину поки він заробляє гроші ..
чергова "буря в стакАні" на користь сцикунів-какаразніц та кацапських окупантів-людожерів..
показати весь коментар
20.06.2024 16:39 Відповісти
І зброя у них є, і форму видали. Чому вони не на фронті?
показати весь коментар
20.06.2024 16:42 Відповісти
а вони вже там були. Але не хочуть знову. Ніхто не хоче. Тому виконують накази. Навіть злочинні
показати весь коментар
20.06.2024 16:51 Відповісти
У тіток роз"єднання світогляду - мабуть хочуть щоб хтось одночасно країну захищав і щоб їх возив.
показати весь коментар
20.06.2024 17:09 Відповісти
Я у відпустці. Бажання повертаються не має зовсім. Третій рік воюю.
Що це за країна? Одні повинні воювати безкінечно, інші живуть мирним життям і все по барабану.
показати весь коментар
20.06.2024 17:14 Відповісти
Чому ці ідіотки прапором України махають?
В Україні загальна мобілізація, водій зобов'язаний мати чинний військовий квиток.
показати весь коментар
20.06.2024 17:51 Відповісти
навіщо створювати ці хвилювання в суспільстві?
навіщо зеленський влаштував цю примусову мобілізацію?
в росії, наприклад, платять 10 000 доларів за підписання контратку, і немає проблем з людьми.
щоб в україні мобілізувати 300 000 чоловік це потрібно всього навсього 3 млрд доларів.
гроші є! євросоюз має перевести 3 млрд від прибутків з російських активів.
показати весь коментар
20.06.2024 17:53 Відповісти
Ви італійські квіточки-ухилянти такі розумні...Іди захищати Батьківщину,потім будеш мільярди рахувати,рахівник!
показати весь коментар
20.06.2024 18:34 Відповісти
Млять!
Пока вы будете искать справедливости - фронт рухнет СЕЙЧАС от отсутствия солдат.
показати весь коментар
20.06.2024 17:53 Відповісти
Так хіба Ви не бачите, що саме цього ті куриці і добиваються? Вони чим далі тим більш відкрито говорять, що треба капітулювати, аніусталіотвайни навіть ніяк в ній не приймаючи участь. Єдине що бісить - ці кончені кидаються, як скажені на своїх, але покірно стоять рака і приймають вовсєдири від кацапів. От я не розумію - вони кончені? Чи треба, по-кацапськи з ними поводитись, як вони то *******?
показати весь коментар
20.06.2024 18:04 Відповісти
Нікуди він не рухне, ЗСУ не пальцем роблені, паніку свою контролюй.
показати весь коментар
20.06.2024 19:08 Відповісти
А мене цікавить інше- для чого у військового ТЦК аж ЧОТИРИ магазини в глибокому тилу?
показати весь коментар
20.06.2024 18:36 Відповісти
Інколи мене відвідує нехороша думка: було б непогано ті місцевості де ходять такі курки,їздять на іномарках мажори-ухилянти і крикливі жіночки матюкають тцкашників....віддати на 1-1,5 місяці в окупацію бурятам та алтайцям,думаю,вони б швидко навчили цю погань дисципліні і любові до держави....
показати весь коментар
20.06.2024 18:37 Відповісти
Звернись до психіатрів, вони твої нехороші думки підлікують галоперидолом.
показати весь коментар
21.06.2024 08:32 Відповісти
Вже є один такий - здав Південь України і Маріуполь ворогу .....
Дурний приклад заразний.
показати весь коментар
23.06.2024 12:19 Відповісти
Вже і діти починають розуміти що вся ця катавасія з запихуванням у бусікі прохожих це методичка ФСБ яка явлена через Єрмака для провалу мобілізації в Україні, бо набор до ЗСУ проходив і до появи патрулів ТЦК на вулицях України і набір був постійним.

ФСБ через Єрмака своєї мети досягло - відвернуло багатьох українців від вступу до лав ЗСУ.
показати весь коментар
20.06.2024 19:05 Відповісти
ЦІКАВЕ ПИТАННЯ, ХТО ЗНАЄ ВІДПОВІДЬ З ФАНАТІВ ТЦК 🤣
показати весь коментар
20.06.2024 19:11 Відповісти
"Дiяльнicть" "тцк" пiдпадае пiд статтi 260, 257, 447 КК Украiни, також тi громадяне, яки своiми дiями допомагають цьому незаконному утворенню навiть пiд примусом 👈 ( пiдписують iхнi оферти ) теж можуть пiдпадати пiд цi статтi ККУ👈
показати весь коментар
20.06.2024 22:25 Відповісти
Цє ваші справи, але натовт тіоток то страшне. Слава ЗСУ.
показати весь коментар
21.06.2024 05:35 Відповісти
Ось і вся. реальна. сутність ЗЕ-погані : запускати мильні бульки на міжнародній арені. ( щоб доїти світову гумдопомогу ) : підступно здавати території України : чинити держимордівським способом насильницьку мобілізацію ( на тлі знищення вільно-свідомих . ДОБРОБАТІВ ... )НЕ даремно ж гевали обрали .для показово--насильницького терору саме найпатріотичніше місто Лева !?Думаю: ліліПутін оціне зрадницьке старання ЗЕ-гнидоти ...
показати весь коментар
03.10.2024 12:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 