Пасажири автобуса перекрили рух трасою на Львівщині, оскільки водія забрали до ТЦК: У нього не було військово-облікових документів. ВIДЕО

На Львівщині пасажири автобуса перекрили рух трасою, оскільки водія забрали до ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У мережі опублікували відео, на якому громадяни блокують рух на трасі біля села Струтин у Львівській області через те, що водія забрали до ТЦК.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів.

У водія були відсутні військово-облікові документи, тому правоохоронці звернулися до Золочівського РТЦК та СП. Там йому вручили повістку на оновлення облікових даних.

"Повернувши його через кількадесят хвилин до його автобуса. Відтак автобус продовжив рух. Наголошуємо, що в салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух, згідно маршруту. Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні і на певний час заблокувати трасу.



Нагадуємо: кожен військовозобов’язаний громадянин повинен носити з собою військово-облікові документи. Відсутність документів є підставою для доставлення громадянина до найближчого РТЦК та СП для з'ясування обставин. Водії маршрутних автобусів жодним чином не можуть бути винятковими у цьому плані", - додали там.

