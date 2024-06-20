Пасажири автобуса перекрили рух трасою на Львівщині, оскільки водія забрали до ТЦК: У нього не було військово-облікових документів. ВIДЕО
На Львівщині пасажири автобуса перекрили рух трасою, оскільки водія забрали до ТЦК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У мережі опублікували відео, на якому громадяни блокують рух на трасі біля села Струтин у Львівській області через те, що водія забрали до ТЦК.
У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів.
У водія були відсутні військово-облікові документи, тому правоохоронці звернулися до Золочівського РТЦК та СП. Там йому вручили повістку на оновлення облікових даних.
"Повернувши його через кількадесят хвилин до його автобуса. Відтак автобус продовжив рух. Наголошуємо, що в салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух, згідно маршруту. Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні і на певний час заблокувати трасу.
Нагадуємо: кожен військовозобов’язаний громадянин повинен носити з собою військово-облікові документи. Відсутність документів є підставою для доставлення громадянина до найближчого РТЦК та СП для з'ясування обставин. Водії маршрутних автобусів жодним чином не можуть бути винятковими у цьому плані", - додали там.
навіть сам, немолодий вже "але згодиться ще..", зміг знайти старий-поламаний (проблема зарядки) смартфон, на якому вистачило місця для "резерв+" та оновити дані за п'ять хвилин (там усі дані вже були і без цього).. навряд чи водій автобуса безнадійніший за мене - просто "нелох Вироку-2019" не схотів, бо грачувати по-зеленськоуклоністські безпечніше, і "нехай інші" захищають його та його хату-родину поки він заробляє гроші ..
чергова "буря в стакАні" на користь сцикунів-какаразніц та кацапських окупантів-людожерів..
Що це за країна? Одні повинні воювати безкінечно, інші живуть мирним життям і все по барабану.
В Україні загальна мобілізація, водій зобов'язаний мати чинний військовий квиток.
навіщо зеленський влаштував цю примусову мобілізацію?
в росії, наприклад, платять 10 000 доларів за підписання контратку, і немає проблем з людьми.
щоб в україні мобілізувати 300 000 чоловік це потрібно всього навсього 3 млрд доларів.
гроші є! євросоюз має перевести 3 млрд від прибутків з російських активів.
Пока вы будете искать справедливости - фронт рухнет СЕЙЧАС от отсутствия солдат.
Дурний приклад заразний.
ФСБ через Єрмака своєї мети досягло - відвернуло багатьох українців від вступу до лав ЗСУ.