Представники ТЦК не мають права затримувати громадян, - Міноборони

Представники ТЦК не мають права затримувати громадян та доправляти їх до Територіального центру комплектування для оновлення військово-облікових даних.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначили у Міноборони, право на адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК мають лише поліцейські. Уповноважені представники ТЦК таких прав не мають.

При цьому під час дії воєнного стану уповноважені представники ТЦК вживають заходів разом з поліцейськими до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

"Адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Так само не заборонено законом доставляти громадянина, який був затриманий поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності у ньому поліцейського. Не суперечить чинному законодавству і доставлення громадянина до ТЦК, яке відбувається добровільно (тобто не всупереч волі громадянина)", - пояснили у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив для ТЦК подачу документів для розшуку порушників правил мобілізації