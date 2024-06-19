Представники ТЦК не мають права затримувати громадян, - Міноборони
Представники ТЦК не мають права затримувати громадян та доправляти їх до Територіального центру комплектування для оновлення військово-облікових даних.
Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначили у Міноборони, право на адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК мають лише поліцейські. Уповноважені представники ТЦК таких прав не мають.
При цьому під час дії воєнного стану уповноважені представники ТЦК вживають заходів разом з поліцейськими до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.
"Адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Так само не заборонено законом доставляти громадянина, який був затриманий поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності у ньому поліцейського. Не суперечить чинному законодавству і доставлення громадянина до ТЦК, яке відбувається добровільно (тобто не всупереч волі громадянина)", - пояснили у Міноборони.
ТЦК клало на будь які закони в державі.
Це ескадрони смерті, які діють поза законом та на свй розсуд,
Які наши ДІЇ?!
Викликаємо поліцію?... що би вже ВОНА нас, чітко дотримуючись Закону, затримала та проводила до ТЦК?
Безусловно все эти специалисты очень необходимы в тылу для отлова инвалидов и не могут воевать на фронте.
Якщо станеться диво і всю Україну окупують кацапи, вони знову практично всі як один змінять окраску і почнуть служити окупанту.