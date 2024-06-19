УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9227 відвідувачів онлайн
Новини
14 713 67

Представники ТЦК не мають права затримувати громадян, - Міноборони

мобілізація,тцк

Представники ТЦК не мають права затримувати громадян та доправляти їх до Територіального центру комплектування для оновлення військово-облікових даних.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначили у Міноборони, право на адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК мають лише поліцейські. Уповноважені представники ТЦК таких прав не мають.

При цьому під час дії воєнного стану уповноважені представники ТЦК вживають заходів разом з поліцейськими до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

"Адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Так само не заборонено законом доставляти громадянина, який був затриманий поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності у ньому поліцейського. Не суперечить чинному законодавству і доставлення громадянина до ТЦК, яке відбувається добровільно (тобто не всупереч волі громадянина)", - пояснили у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив для ТЦК подачу документів для розшуку порушників правил мобілізації

Автор: 

Міноборони (7633) мобілізація (3196) ТЦК та СП (774)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Так вони і не затримують. Затримання - це протокол, це право на дзвінок родичам, це якась правова процедура. А ці придурки, як вони кажуть "доставляють". Тобто надають таку собі послугу з делівері. А після того, як тебе доставили і ти погодився на ВЛК, ти освятив їхні дії і як би заяявив, що ти там добровільно і твої права не порушені
показати весь коментар
20.06.2024 00:10 Відповісти
+28
ТЦК не підкоряються Міноборони.
ТЦК клало на будь які закони в державі.
Це ескадрони смерті, які діють поза законом та на свй розсуд,
показати весь коментар
20.06.2024 00:20 Відповісти
+21
Ну по вашей логике, получается граждане могут задерживать и "представителей ТЦК", которые уклоняются от обязательства не нарушать Конституцию и законы Украины , не посягать на права и свободы граждан... То есть являются преступниками.
показати весь коментар
20.06.2024 01:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.06.2024 00:07 Відповісти
Шкода, що немає смайликів клоунів...
показати весь коментар
20.06.2024 00:10 Відповісти
🤡
показати весь коментар
20.06.2024 00:18 Відповісти
Я мав на увазі стикер анімований
показати весь коментар
21.06.2024 01:18 Відповісти
🤡🤹
показати весь коментар
20.06.2024 00:51 Відповісти
🤡
показати весь коментар
20.06.2024 01:06 Відповісти
Так вони і не затримують. Затримання - це протокол, це право на дзвінок родичам, це якась правова процедура. А ці придурки, як вони кажуть "доставляють". Тобто надають таку собі послугу з делівері. А після того, як тебе доставили і ти погодився на ВЛК, ти освятив їхні дії і як би заяявив, що ти там добровільно і твої права не порушені
показати весь коментар
20.06.2024 00:10 Відповісти
А если не соглашался, если спорил и даже пытался сопротивляться - ВЛК найдет у тебя эпилепсию.
показати весь коментар
20.06.2024 00:13 Відповісти
Права це в правовій державі
показати весь коментар
20.06.2024 00:14 Відповісти
А такі досвідчені в правах громадяни в курсі що не мают права НЕ прийти в ТЦК?
показати весь коментар
20.06.2024 06:21 Відповісти
От би хтось це пояснив самим представникам ТЦК. Бо вони якось не в курсі.
показати весь коментар
20.06.2024 00:20 Відповісти
ТЦК не підкоряються Міноборони.
ТЦК клало на будь які закони в державі.
Це ескадрони смерті, які діють поза законом та на свй розсуд,
показати весь коментар
20.06.2024 00:20 Відповісти
Ну как бы в теории, они и не нарушают "законы"... Ведь всегда есть рядом полицейский, который типа делает это задержание. Но по факту стоит в сторонке, руки в брюки. В правовом государстве, любой адвокат доказал бы что ТЦК не правы и нарушают все что можно. Но это в правовом... А у нас же "одна из самых демократических стран в Европе", по этому законы тут не действуют.
показати весь коментар
20.06.2024 00:32 Відповісти
Ок-ок, "не мають права затримувати"...
Які наши ДІЇ?!
Викликаємо поліцію?... що би вже ВОНА нас, чітко дотримуючись Закону, затримала та проводила до ТЦК?
показати весь коментар
20.06.2024 00:36 Відповісти
Точно. Викликаєш поліцію, щоб вона тебе затримала. 😁
показати весь коментар
20.06.2024 00:40 Відповісти
Та я вам більше скажу - в Україні лікарі не мають права вимагати гроші за ліки і процедури. Ну й так далі.
показати весь коментар
20.06.2024 00:46 Відповісти
Серйозно захворієш - сам запропонуєш...
показати весь коментар
20.06.2024 06:04 Відповісти
********* цирк. З кіньми. У формі і при погонах.
показати весь коментар
20.06.2024 00:54 Відповісти
Людина, яка ухиляється від виконання військового обов'язку це злочинець. А злочинця має право затримати будь-який громадянин.
показати весь коментар
20.06.2024 00:57 Відповісти
Ну по вашей логике, получается граждане могут задерживать и "представителей ТЦК", которые уклоняются от обязательства не нарушать Конституцию и законы Украины , не посягать на права и свободы граждан... То есть являются преступниками.
показати весь коментар
20.06.2024 01:15 Відповісти
В Германщині напевно так
показати весь коментар
20.06.2024 03:48 Відповісти
Тільки суд може встановити, злочинець ти, чи ні. Керуючись презумпцією невинуватості, людина не є злочинцем, поки судом не доказано протилежне.
показати весь коментар
20.06.2024 06:07 Відповісти
Нафронтники из интернета считают, что они сами имеют право всех судить. Как красные тройки в своё время. У них все, кто не в окопе, и не такие же примазанные как они- все ссыкуны и ухилянты. А потом обижаются когда на их высеры прилетает ответка с процентами.
показати весь коментар
20.06.2024 09:28 Відповісти
Але право на перевірку документів є тільки у вповноважених осіб. Тому сиди тихенько.
показати весь коментар
20.06.2024 06:46 Відповісти
тоді зелебобіка вже чотири рази треба затримати
показати весь коментар
20.06.2024 07:08 Відповісти
Якщо ситуація того потребує - військова поліція може вибивати двері.
показати весь коментар
20.06.2024 01:10 Відповісти
Якщо ситуація того потребує, громадяни можуть ставити розтяжки для протидії бандформуванням, які вибивають двері.
показати весь коментар
20.06.2024 06:37 Відповісти
Чтобы выписать 1 повестку нужно 6 ТЦКашников и 4 полицейских, А еще 10 пограничников, 2 сотрудника государственной эмиграционной службы, 5 полицейских, 5 ТРОошников на блокпосте и 3 морских охранника, чтобы не сбежал. За этим должны следить 5 СБУшников, 3 прокурора, 2 НАБУшника, 8 депутатов разных уровенй. А охранять из должны 10 полицейских, 6 нацгвардейцев, 3 ЯГУАровца, 4 ОМЕГовца и 3 КОРДовца, 3 сотрудника государственной служба по чрезвычайным ситуациям и 2 оперативно-спасательной службы гражданской защиты.
Безусловно все эти специалисты очень необходимы в тылу для отлова инвалидов и не могут воевать на фронте.
показати весь коментар
20.06.2024 01:17 Відповісти
Добропорядних громодян не мають, натомість ухилянтів мають право дуже жорстко пакувати, так шоб аж кістки у цих падлюк хрумтіли.
показати весь коментар
20.06.2024 02:39 Відповісти
Ви хвора людина
показати весь коментар
20.06.2024 03:49 Відповісти
Чому ти не в окопі, а в Німеччині хрумтиш реберцями з пивом?
показати весь коментар
20.06.2024 06:10 Відповісти
Про футбол чув? Нашої збірной треба підтримка.
показати весь коментар
20.06.2024 10:37 Відповісти
Це ж ти і є ухилянт.
показати весь коментар
20.06.2024 11:49 Відповісти
то просто д о в б о й о б...
показати весь коментар
20.06.2024 12:46 Відповісти
воно з закірдоння видніше , так пакувальник?
показати весь коментар
20.06.2024 15:13 Відповісти
А вони про це знають, що "не мають права?" Бо в реалі якось трохи інакше...
показати весь коментар
20.06.2024 05:08 Відповісти
Вот, когда их назовут "военной полицией", то да, будут у них все права.
показати весь коментар
20.06.2024 06:45 Відповісти
дніщє
показати весь коментар
20.06.2024 07:06 Відповісти
Сдохнуть от эпилептического припадка в караульном помещении десять раз ударившись почками и головой об пол тоже не забороняется законом.
показати весь коментар
20.06.2024 07:23 Відповісти
А що зробило це Міністерство, щоб мобілізація була нормальною, тому що це комплексні заходи? Вони тільки бабло на яйцях можуть заробляти. Де мобілвзація промисловості і робота в 3 зміни, як у кацапстані?
показати весь коментар
20.06.2024 07:30 Відповісти
все що потрібно давно апрацює в три зміни
показати весь коментар
20.06.2024 08:00 Відповісти
Вони аже повиловлювали людей що скоро і в одну зміну не буде кому працювати
показати весь коментар
20.06.2024 15:15 Відповісти
Є у кожногоправа і обовязки, як у військовозобовязаного, так і в ТЦК. В пріоритеті Україні треба вистояти і перемогти у війні. Тому, виходячи з цього і треба оцінювати дії всих
показати весь коментар
20.06.2024 07:34 Відповісти
Правильно зробимо з країни повноцінну диктаторську помийку, щоб воювати з іншою диктаторською помийкою за... колір прапору?
показати весь коментар
20.06.2024 09:03 Відповісти
Какой-то сюр. Все возмущаются, говорят не имеют права. Гундос I Потужный с завхозом вообще живут в своей реальности. А людей продолжают толпами запихивать в бусики. Засновник абсурда Кафка повесился бы, если бы увидел все это.
показати весь коментар
20.06.2024 07:37 Відповісти
Молотком по голове или головой по молотку - результат одинаковый.
показати весь коментар
20.06.2024 07:39 Відповісти
не будьте терпілами - ви ж українці.любі протиправні дії щодо людини спонукають до самозахисту.а напад на людину який здійснений групою осіь - не передбачає відповідальності за перевищення міри самооборони.різать сук на атоми.
показати весь коментар
20.06.2024 08:25 Відповісти
Це ментрвські суки, які всі як один неправомірно звільнені від конституційного обов'язку захисту вітчизни. Тоді почнеться громадянська війна, хоча у них і їх кураторів на це розрахунок.
Якщо станеться диво і всю Україну окупують кацапи, вони знову практично всі як один змінять окраску і почнуть служити окупанту.
показати весь коментар
21.06.2024 00:55 Відповісти
А тікток-****** хоч можна в табло прописати за "ви незаконна приватна компанія"?
показати весь коментар
20.06.2024 09:03 Відповісти
Не мають права, але затримують! То чого їх не карають за порушення?
показати весь коментар
20.06.2024 09:19 Відповісти
Потому что глава ОВА дал указания всем силовикам так людей ловить и потом если что ловцов отмазывать.
показати весь коментар
20.06.2024 09:33 Відповісти
я не знаю... спочатку тцк затримували, пхали в бусіки, інколи били, забирали документи, приходили вночі до квартири й обіцяли винести двері... при чому за гроші можна було вирішити будь які питання... й ось коли все це вже досягло країв, й тцк вже почали сприймати як ворогів, других після кацапів, виявляється, що всього цього вони не повинні були робити, а все це повинна була робити поліція..., а тцк вони просто оформлюють документи та комплектують підрозділи й все... мало того, виявляється, як виходить з багатьох інтервью з бійцями, які я читала, на початку вторгнення тцк вимагали гроші з тих, хто прийшов добровільно за те, щоб їх взяли до війська... виникає питання, хто ж це влаштував таким чином й навіщо? хто ці прекрасні люди, які 3 рік поспіль намагаються зірвати мобілізацію у різний спосіб за допомогою тцк...
показати весь коментар
20.06.2024 09:28 Відповісти
Це називається - риторичне питання! Відповідь же ш відома всім!
показати весь коментар
20.06.2024 10:34 Відповісти
Колаборанти і зрадники яких ще називають 5-ю колоною ворожої агентури у владі України
показати весь коментар
21.06.2024 01:01 Відповісти
Б****Ь! Наконец даже до самых тупых дошло - нельзя пилить сук по имени "патриотизм"!
показати весь коментар
20.06.2024 10:32 Відповісти
 
 