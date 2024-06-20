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Новости мобилизации
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Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан, - Минобороны

мобілізація,тцк

Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан и доставлять их в Территориальный центр комплектования для обновления военно-учетных данных.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос РБК-Україна, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в Минобороны, право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК имеют только полицейские. Уполномоченные представители ТЦК таких прав не имеют.

При этом во время действия военного положения уполномоченные представители ТЦК принимают меры вместе с полицейскими к административному задержанию и доставке в ТЦК граждан, отказывающихся от получения повесток или нарушивших правила воинского учета.

"Административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Также не запрещено законом доставлять гражданина, который был задержан полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставка гражданина в ТЦК, которая происходит добровольно (то есть не вопреки воле гражданина)", - рассказали в Минобороны.

Читайте также: В Минобороны объяснили, что делать, если при обновлении данных оказалось, что ты "в розыске"

Автор: 

Минобороны (9374) мобилизация (2785) ТЦК (551)


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Топ комментарии
+30
Так вони і не затримують. Затримання - це протокол, це право на дзвінок родичам, це якась правова процедура. А ці придурки, як вони кажуть "доставляють". Тобто надають таку собі послугу з делівері. А після того, як тебе доставили і ти погодився на ВЛК, ти освятив їхні дії і як би заяявив, що ти там добровільно і твої права не порушені
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20.06.2024 00:10
+28
ТЦК не підкоряються Міноборони.
ТЦК клало на будь які закони в державі.
Це ескадрони смерті, які діють поза законом та на свй розсуд,
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20.06.2024 00:20
+21
Ну по вашей логике, получается граждане могут задерживать и "представителей ТЦК", которые уклоняются от обязательства не нарушать Конституцию и законы Украины , не посягать на права и свободы граждан... То есть являются преступниками.
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20.06.2024 01:15
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20.06.2024 00:07 Ответить
Шкода, що немає смайликів клоунів...
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20.06.2024 00:10 Ответить
🤡
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20.06.2024 00:18 Ответить
Я мав на увазі стикер анімований
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21.06.2024 01:18 Ответить
🤡🤹
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20.06.2024 00:51 Ответить
🤡
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20.06.2024 01:06 Ответить
Так вони і не затримують. Затримання - це протокол, це право на дзвінок родичам, це якась правова процедура. А ці придурки, як вони кажуть "доставляють". Тобто надають таку собі послугу з делівері. А після того, як тебе доставили і ти погодився на ВЛК, ти освятив їхні дії і як би заяявив, що ти там добровільно і твої права не порушені
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20.06.2024 00:10 Ответить
А если не соглашался, если спорил и даже пытался сопротивляться - ВЛК найдет у тебя эпилепсию.
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20.06.2024 00:13 Ответить
Права це в правовій державі
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20.06.2024 00:14 Ответить
А такі досвідчені в правах громадяни в курсі що не мают права НЕ прийти в ТЦК?
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20.06.2024 06:21 Ответить
От би хтось це пояснив самим представникам ТЦК. Бо вони якось не в курсі.
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20.06.2024 00:20 Ответить
ТЦК не підкоряються Міноборони.
ТЦК клало на будь які закони в державі.
Це ескадрони смерті, які діють поза законом та на свй розсуд,
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20.06.2024 00:20 Ответить
Ну как бы в теории, они и не нарушают "законы"... Ведь всегда есть рядом полицейский, который типа делает это задержание. Но по факту стоит в сторонке, руки в брюки. В правовом государстве, любой адвокат доказал бы что ТЦК не правы и нарушают все что можно. Но это в правовом... А у нас же "одна из самых демократических стран в Европе", по этому законы тут не действуют.
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20.06.2024 00:32 Ответить
Ок-ок, "не мають права затримувати"...
Які наши ДІЇ?!
Викликаємо поліцію?... що би вже ВОНА нас, чітко дотримуючись Закону, затримала та проводила до ТЦК?
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20.06.2024 00:36 Ответить
Точно. Викликаєш поліцію, щоб вона тебе затримала. 😁
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20.06.2024 00:40 Ответить
Та я вам більше скажу - в Україні лікарі не мають права вимагати гроші за ліки і процедури. Ну й так далі.
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20.06.2024 00:46 Ответить
Серйозно захворієш - сам запропонуєш...
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20.06.2024 06:04 Ответить
********* цирк. З кіньми. У формі і при погонах.
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20.06.2024 00:54 Ответить
Людина, яка ухиляється від виконання військового обов'язку це злочинець. А злочинця має право затримати будь-який громадянин.
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20.06.2024 00:57 Ответить
Ну по вашей логике, получается граждане могут задерживать и "представителей ТЦК", которые уклоняются от обязательства не нарушать Конституцию и законы Украины , не посягать на права и свободы граждан... То есть являются преступниками.
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20.06.2024 01:15 Ответить
В Германщині напевно так
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20.06.2024 03:48 Ответить
Тільки суд може встановити, злочинець ти, чи ні. Керуючись презумпцією невинуватості, людина не є злочинцем, поки судом не доказано протилежне.
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20.06.2024 06:07 Ответить
Нафронтники из интернета считают, что они сами имеют право всех судить. Как красные тройки в своё время. У них все, кто не в окопе, и не такие же примазанные как они- все ссыкуны и ухилянты. А потом обижаются когда на их высеры прилетает ответка с процентами.
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20.06.2024 09:28 Ответить
Але право на перевірку документів є тільки у вповноважених осіб. Тому сиди тихенько.
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20.06.2024 06:46 Ответить
тоді зелебобіка вже чотири рази треба затримати
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20.06.2024 07:08 Ответить
Якщо ситуація того потребує - військова поліція може вибивати двері.
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20.06.2024 01:10 Ответить
Якщо ситуація того потребує, громадяни можуть ставити розтяжки для протидії бандформуванням, які вибивають двері.
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20.06.2024 06:37 Ответить
Чтобы выписать 1 повестку нужно 6 ТЦКашников и 4 полицейских, А еще 10 пограничников, 2 сотрудника государственной эмиграционной службы, 5 полицейских, 5 ТРОошников на блокпосте и 3 морских охранника, чтобы не сбежал. За этим должны следить 5 СБУшников, 3 прокурора, 2 НАБУшника, 8 депутатов разных уровенй. А охранять из должны 10 полицейских, 6 нацгвардейцев, 3 ЯГУАровца, 4 ОМЕГовца и 3 КОРДовца, 3 сотрудника государственной служба по чрезвычайным ситуациям и 2 оперативно-спасательной службы гражданской защиты.
Безусловно все эти специалисты очень необходимы в тылу для отлова инвалидов и не могут воевать на фронте.
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20.06.2024 01:17 Ответить
Добропорядних громодян не мають, натомість ухилянтів мають право дуже жорстко пакувати, так шоб аж кістки у цих падлюк хрумтіли.
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20.06.2024 02:39 Ответить
Ви хвора людина
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20.06.2024 03:49 Ответить
Чому ти не в окопі, а в Німеччині хрумтиш реберцями з пивом?
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20.06.2024 06:10 Ответить
Про футбол чув? Нашої збірной треба підтримка.
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20.06.2024 10:37 Ответить
Це ж ти і є ухилянт.
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20.06.2024 11:49 Ответить
то просто д о в б о й о б...
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20.06.2024 12:46 Ответить
воно з закірдоння видніше , так пакувальник?
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20.06.2024 15:13 Ответить
А вони про це знають, що "не мають права?" Бо в реалі якось трохи інакше...
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20.06.2024 05:08 Ответить
Вот, когда их назовут "военной полицией", то да, будут у них все права.
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20.06.2024 06:45 Ответить
дніщє
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20.06.2024 07:06 Ответить
Сдохнуть от эпилептического припадка в караульном помещении десять раз ударившись почками и головой об пол тоже не забороняется законом.
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20.06.2024 07:23 Ответить
А що зробило це Міністерство, щоб мобілізація була нормальною, тому що це комплексні заходи? Вони тільки бабло на яйцях можуть заробляти. Де мобілвзація промисловості і робота в 3 зміни, як у кацапстані?
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20.06.2024 07:30 Ответить
все що потрібно давно апрацює в три зміни
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20.06.2024 08:00 Ответить
Вони аже повиловлювали людей що скоро і в одну зміну не буде кому працювати
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20.06.2024 15:15 Ответить
Є у кожногоправа і обовязки, як у військовозобовязаного, так і в ТЦК. В пріоритеті Україні треба вистояти і перемогти у війні. Тому, виходячи з цього і треба оцінювати дії всих
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20.06.2024 07:34 Ответить
Правильно зробимо з країни повноцінну диктаторську помийку, щоб воювати з іншою диктаторською помийкою за... колір прапору?
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20.06.2024 09:03 Ответить
Какой-то сюр. Все возмущаются, говорят не имеют права. Гундос I Потужный с завхозом вообще живут в своей реальности. А людей продолжают толпами запихивать в бусики. Засновник абсурда Кафка повесился бы, если бы увидел все это.
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20.06.2024 07:37 Ответить
Молотком по голове или головой по молотку - результат одинаковый.
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20.06.2024 07:39 Ответить
не будьте терпілами - ви ж українці.любі протиправні дії щодо людини спонукають до самозахисту.а напад на людину який здійснений групою осіь - не передбачає відповідальності за перевищення міри самооборони.різать сук на атоми.
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20.06.2024 08:25 Ответить
Це ментрвські суки, які всі як один неправомірно звільнені від конституційного обов'язку захисту вітчизни. Тоді почнеться громадянська війна, хоча у них і їх кураторів на це розрахунок.
Якщо станеться диво і всю Україну окупують кацапи, вони знову практично всі як один змінять окраску і почнуть служити окупанту.
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21.06.2024 00:55 Ответить
А тікток-****** хоч можна в табло прописати за "ви незаконна приватна компанія"?
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20.06.2024 09:03 Ответить
Не мають права, але затримують! То чого їх не карають за порушення?
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20.06.2024 09:19 Ответить
Потому что глава ОВА дал указания всем силовикам так людей ловить и потом если что ловцов отмазывать.
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20.06.2024 09:33 Ответить
я не знаю... спочатку тцк затримували, пхали в бусіки, інколи били, забирали документи, приходили вночі до квартири й обіцяли винести двері... при чому за гроші можна було вирішити будь які питання... й ось коли все це вже досягло країв, й тцк вже почали сприймати як ворогів, других після кацапів, виявляється, що всього цього вони не повинні були робити, а все це повинна була робити поліція..., а тцк вони просто оформлюють документи та комплектують підрозділи й все... мало того, виявляється, як виходить з багатьох інтервью з бійцями, які я читала, на початку вторгнення тцк вимагали гроші з тих, хто прийшов добровільно за те, щоб їх взяли до війська... виникає питання, хто ж це влаштував таким чином й навіщо? хто ці прекрасні люди, які 3 рік поспіль намагаються зірвати мобілізацію у різний спосіб за допомогою тцк...
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20.06.2024 09:28 Ответить
Це називається - риторичне питання! Відповідь же ш відома всім!
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20.06.2024 10:34 Ответить
Колаборанти і зрадники яких ще називають 5-ю колоною ворожої агентури у владі України
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21.06.2024 01:01 Ответить
Б****Ь! Наконец даже до самых тупых дошло - нельзя пилить сук по имени "патриотизм"!
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20.06.2024 10:32 Ответить
 
 