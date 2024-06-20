Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан, - Минобороны
Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан и доставлять их в Территориальный центр комплектования для обновления военно-учетных данных.
Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос РБК-Україна, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметили в Минобороны, право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК имеют только полицейские. Уполномоченные представители ТЦК таких прав не имеют.
При этом во время действия военного положения уполномоченные представители ТЦК принимают меры вместе с полицейскими к административному задержанию и доставке в ТЦК граждан, отказывающихся от получения повесток или нарушивших правила воинского учета.
"Административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Также не запрещено законом доставлять гражданина, который был задержан полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставка гражданина в ТЦК, которая происходит добровольно (то есть не вопреки воле гражданина)", - рассказали в Минобороны.
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ТЦК клало на будь які закони в державі.
Це ескадрони смерті, які діють поза законом та на свй розсуд,
Які наши ДІЇ?!
Викликаємо поліцію?... що би вже ВОНА нас, чітко дотримуючись Закону, затримала та проводила до ТЦК?
Безусловно все эти специалисты очень необходимы в тылу для отлова инвалидов и не могут воевать на фронте.
Якщо станеться диво і всю Україну окупують кацапи, вони знову практично всі як один змінять окраску і почнуть служити окупанту.