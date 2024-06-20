Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан, - Минобороны

Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан и доставлять их в Территориальный центр комплектования для обновления военно-учетных данных.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос РБК-Україна, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в Минобороны, право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК имеют только полицейские. Уполномоченные представители ТЦК таких прав не имеют.

При этом во время действия военного положения уполномоченные представители ТЦК принимают меры вместе с полицейскими к административному задержанию и доставке в ТЦК граждан, отказывающихся от получения повесток или нарушивших правила воинского учета.

"Административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Также не запрещено законом доставлять гражданина, который был задержан полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставка гражданина в ТЦК, которая происходит добровольно (то есть не вопреки воле гражданина)", - рассказали в Минобороны.

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