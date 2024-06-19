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В Минобороны объяснили, что делать, если при обновлении данных оказалось, что ты "в розыске"

застосунок Резерв+

В Министерстве обороны Украины объяснили, что делать, когда при обновлении данных обнаружен статус "в розыске".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно информации от Министерства обороны, действия в случае обнаружения статуса "в розыске" при обновлении персональных данных зависят от того, какой способ обновления вы выбрали.

Если вы обнаружили статус "в розыске" во время обновления данных в приложении "Резерв+", рекомендуется повторно авторизоваться в приложении. Если статус не исчез после этого шага, необходимо лично посетить ваш Территориальный центр комплектования (ТЦК), где можно будет детально решить эту ситуацию и обновить свои персональные данные.

Если же статус "в розыске" был обнаружен во время обновления данных в Центре предоставления административных услуг населению (ЦПАУ), также рекомендуется лично обратиться в ваш ТЦК для повторного обновления информации.

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Минобороны отмечает, что статус "в розыске" может появляться у граждан, нарушивших правила воинского учета, в частности в следующих случаях:

  • которые не зарегистрировались на воинский учет по достижении 25 лет (до 18 мая 2024 года - до 27 лет);
  • которые не стали на воинский учет по задекларированному месту жительства после снятия с воинского учета (например, после смены места жительства из другой местности Украины или из-за рубежа);
  • граждане, которые не явились в ТЦК в определенные сроки без уважительных причин после получения повестки для обновления персональных данных и тому подобное.

Автор: 

Минобороны (9374) мобилизация (2785) приложение (170) ТЦК (551)


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Топ комментарии
+21
слава слава тцк!
у всьому винні, хто завгодно, але не зе!чувак, що не вміє рахувати до п'яти, та котрий звалив управління державою, на якогось незрозумілого шлепера.
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19.06.2024 23:31
+19
Є спеціальна кнопочка "Оплатити послугу зняття помилкового розшуку"?
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19.06.2024 23:33
+12
Поэтому для более эффективного следования в часть мы должны сесть в автобус и проследовать в часть (ДМБ)
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19.06.2024 23:42
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А чого ви смієтесь?
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19.06.2024 23:27 Ответить
- Сержант, зупиніть поїзд.

- Поїзд, стій, раз два!
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19.06.2024 23:43 Ответить
слава слава тцк!
у всьому винні, хто завгодно, але не зе!чувак, що не вміє рахувати до п'яти, та котрий звалив управління державою, на якогось незрозумілого шлепера.
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19.06.2024 23:31 Ответить
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20.06.2024 08:55 Ответить
Є спеціальна кнопочка "Оплатити послугу зняття помилкового розшуку"?
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19.06.2024 23:33 Ответить
Поэтому для более эффективного следования в часть мы должны сесть в автобус и проследовать в часть (ДМБ)
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19.06.2024 23:42 Ответить
Ги-ги. От кретини. Ніт щоб сказати, що це ніякий не розшук, вони херньою страждають
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20.06.2024 00:04 Ответить
А если ваще нихера не грузится, бо меня нет в реестре "Талисман" хотя ястою на учете, влк прошел и штрих-код имею? То что тогда?
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20.06.2024 08:57 Ответить
Їхати в тцк, 🤣 там люба нєпонятка їдь в тцк по любасу
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20.06.2024 10:42 Ответить
Только это никакой не розыск, а хотелки ТЦК по доставке к ним конкретного человека, и ***** если он до войны всё обновлял, а после начала войны не получил ни одной повестки под роспись. Всё равно его без основания пишут в списки в ментовку на занесение в полу нелегальную базу "Армор" чтоб мусора нашли и доставили как пиццу. Поэтому не надо людям врать, министерство обороны. Также не надо врать про вот это: "особисто відвідати ваш Територіальний центр комплектування, де можна буде детально вирішити цю ситуацію та оновити свої персональні данi". На самом деле такое посещение в 99% случаев закончится отправкой в учебную часть. Брехуны.
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20.06.2024 09:17 Ответить
"можете мне не писать свои высеры, про то что я якобы кацап"
А хіба ти українською мовою це написав ? Усе ж зрозуміло )
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20.06.2024 10:13 Ответить
МО- частная структура. А для затримання потрібна ухвала суду, кримінальне впровадження а не якісь квитки, докази, відмови, корінці, повістки, застосунки, додатки і придатки. Все що стосується розшуку викладено в законі України про оперативно-розшукову діяльність, что принепременно необходимо доводить до представителей структуры, под названием Police
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20.06.2024 09:43 Ответить
Тобто за косяк застосунку ти за свій рахунок з роботи їдешь в тцк, стоїш чергу.... Гарно
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20.06.2024 10:41 Ответить
Если статус не исчез после этого шага, необходимо лично посетить ваш Территориальный центр комплектования (ТЦК) Источник:
Так нафига тогда мне это приложение, если я в другой стране?
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20.06.2024 11:43 Ответить
Якщо хтось не зрозумів - всі, хто хоч раз ставав на облік в ТЦК (а там всі на обліку - бо ставлять на облік в перший раз в 14-16 років, в школі), на протязі 5 років очно прийдуть і оновляться в ТЦК. Навіть ті, хто ВЛК проходив вчора і має "залізобетонну відстрочку".

Якщо хтось думає, що буде інакше - наївний сільський дурачок.

Ну а ті, хто думає "ну на розшуку і що?". Повірте, ресурсів в держави вистачить на тотальні спільні патрулі нацполіції та представників ТЦК. І на примусову доставку в ТЦК ресурсів вистачить. Це на зведення фортифікацій не вистачає взагалі, а на доставку військовозобов'язаних в ТЦК - вистачить. Хєрограїста владанічого іншого щодо мобілізації вигадати не змогла. Отже - це і буде впроваджуватись.
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20.06.2024 11:53 Ответить
тотальні спільні патрулі нацполіції та представників ТЦК??? прэдставник тцк это хто, кому он присягу давал?
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20.06.2024 12:24 Ответить
Це зазвичай контрактник або мобілізована особа. Всі ці особи - є військовослужбовцями ЗСУ, які давали присягу на вірність народові України.

І так - виконуючи закон у вигляді супроводження військовозобов'язаних в ТЦК - він до букви виконує закони України та є вірним народові України...
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20.06.2024 15:46 Ответить
о, свеженький. Вот и пусть идут в ЗСУ и защищают народ Украины а не торчат в тылу и получают бабки за продажу людей в ЗСУ
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20.06.2024 17:27 Ответить
Посчитай, сколько нужно людей в ТЦК и полиции, чтобы выловить 5 миллионов человек даже за пару лет.
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20.06.2024 13:36 Ответить
Ну давай порахуємо:
5'000'000 осіб
700 днів
178 ТЦК

Отже: 5'000'000 / (700 * 178) = 40 осіб в день

ТЦК зазвичай розташовані на відстані 1-2 години від "кордонів обслуговування ТЦК". Беремо 3 години на 1 особу (доїхав до місця затримання, повернувся в ТЦК - всі формальності виконані)

Тобто, 1 працівник ТЦК за 12 годинну "зміну" зможе супроводити 4 особи.

Отже, кожному ТЦК за ці 2 роки знадобиться лише 10 солдатів-строковиків для "супроводу". Аби за 2 роки "супроводити" в ТЦК 5'000'000 осіб.

Закони великих чисел - вони такі. Невблаганні. 10 ТЦК-шників на супровід - це просто копійки ресурсів. В них там "роти охорони" служать...
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20.06.2024 15:43 Ответить
Смешные расчеты у тебя.

1. Нагрузка на ТЦК неравномерна, потому количество ТЦК не особо коррелирует со скоростью набора людей. Нужно учитывать количество ТЦКашников на единицу площади с определенной плотностью населения, при этом учитывать образ жизни населения.
2. ТЦК не работают равномерно 7 дней в неделю, а тем более 12 часов в сутки.
3. Скорость отлова людей ни разу не константа: отлов все сильнее замедляется по мере того, как все меньше остается мужчин, которые каждый день ходят или ездят по улицам.
4. Ни разу не видел, чтобы кого-либо "сопровождал" 1 работник ТЦК - как правило это группа из 3-5 человек, иначе они бы не смогли бусифицировать особо резвых ухилянтов. И вся группа задействована от начала охоты до выгрузки добычи в военкомате.
5. На практике: видел разговор журналистки с командиром группы из 4 ТЦК-шников в Киеве. На вопрос, сколько людей им удается мобилизовать в день, ответ был: от 2х до 10, но чаще 3-4 человека в день.

В общем, практика сильно отличается от твоей теории.
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21.06.2024 00:19 Ответить
3 особи в день. 178 ТЦК. 30 днів. 16'000 осіб на місяць. 192'000 осіб на рік.

48 повних бригад на рік.

Не пишіть мені більше своєї маячні. Ви ніхєра не розумієте "закон великих чисел" та принципів роботи великих систем.
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21.06.2024 11:09 Ответить
Недоучился? Я тебе сразу написал, что 5 миллионов мобилизовать за пару лет нереально, ты придумал какие-то 400 тысяч и радостно это доказал. Ладно бы еще матожидание для распределения вероятности мобилизации по регионам Украины (которое ни разу не равномерное) рассчитал, вместо этого сочиняешь какие-то формулы уровня задачек третьего класса средней школы.
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21.06.2024 14:59 Ответить
Як же в тебе погано з логікою... Ти хоч ложку до рота з першого разу доносиш, не ***********? всі очі цілі?

Прочитай свій пост вище - де ти там написав про "5 мільйонів мобілізувати". Ти написало "виловити 5 мільйонів". НЕ мобілізувати. І я казав у всій гілці обговорення виключно про "оновлення даних в ТЦК" та "примусову доставку для оновлення даних в ТЦК".

Тож виловити, якщо поставити собі таку ціль - можна і наявним складом ТЦК за 2 роки хоч і 5 мільйонів громадян.

А що ти там собі придумало і з чим почало боротися, недолуге мурло, то твоя психіатрія - лікуйся.
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21.06.2024 16:30 Ответить
Вже всі побігли, волосся назад
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20.06.2024 13:47 Ответить
 
 