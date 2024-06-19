В Минобороны объяснили, что делать, если при обновлении данных оказалось, что ты "в розыске"
В Министерстве обороны Украины объяснили, что делать, когда при обновлении данных обнаружен статус "в розыске".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно информации от Министерства обороны, действия в случае обнаружения статуса "в розыске" при обновлении персональных данных зависят от того, какой способ обновления вы выбрали.
Если вы обнаружили статус "в розыске" во время обновления данных в приложении "Резерв+", рекомендуется повторно авторизоваться в приложении. Если статус не исчез после этого шага, необходимо лично посетить ваш Территориальный центр комплектования (ТЦК), где можно будет детально решить эту ситуацию и обновить свои персональные данные.
Если же статус "в розыске" был обнаружен во время обновления данных в Центре предоставления административных услуг населению (ЦПАУ), также рекомендуется лично обратиться в ваш ТЦК для повторного обновления информации.
Минобороны отмечает, что статус "в розыске" может появляться у граждан, нарушивших правила воинского учета, в частности в следующих случаях:
- которые не зарегистрировались на воинский учет по достижении 25 лет (до 18 мая 2024 года - до 27 лет);
- которые не стали на воинский учет по задекларированному месту жительства после снятия с воинского учета (например, после смены места жительства из другой местности Украины или из-за рубежа);
- граждане, которые не явились в ТЦК в определенные сроки без уважительных причин после получения повестки для обновления персональных данных и тому подобное.
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у всьому винні, хто завгодно, але не зе!чувак, що не вміє рахувати до п'яти, та котрий звалив управління державою, на якогось незрозумілого шлепера.
А хіба ти українською мовою це написав ? Усе ж зрозуміло )
Так нафига тогда мне это приложение, если я в другой стране?
Якщо хтось думає, що буде інакше - наївний сільський дурачок.
Ну а ті, хто думає "ну на розшуку і що?". Повірте, ресурсів в держави вистачить на тотальні спільні патрулі нацполіції та представників ТЦК. І на примусову доставку в ТЦК ресурсів вистачить. Це на зведення фортифікацій не вистачає взагалі, а на доставку військовозобов'язаних в ТЦК - вистачить. Хєрограїста владанічого іншого щодо мобілізації вигадати не змогла. Отже - це і буде впроваджуватись.
І так - виконуючи закон у вигляді супроводження військовозобов'язаних в ТЦК - він до букви виконує закони України та є вірним народові України...
5'000'000 осіб
700 днів
178 ТЦК
Отже: 5'000'000 / (700 * 178) = 40 осіб в день
ТЦК зазвичай розташовані на відстані 1-2 години від "кордонів обслуговування ТЦК". Беремо 3 години на 1 особу (доїхав до місця затримання, повернувся в ТЦК - всі формальності виконані)
Тобто, 1 працівник ТЦК за 12 годинну "зміну" зможе супроводити 4 особи.
Отже, кожному ТЦК за ці 2 роки знадобиться лише 10 солдатів-строковиків для "супроводу". Аби за 2 роки "супроводити" в ТЦК 5'000'000 осіб.
Закони великих чисел - вони такі. Невблаганні. 10 ТЦК-шників на супровід - це просто копійки ресурсів. В них там "роти охорони" служать...
1. Нагрузка на ТЦК неравномерна, потому количество ТЦК не особо коррелирует со скоростью набора людей. Нужно учитывать количество ТЦКашников на единицу площади с определенной плотностью населения, при этом учитывать образ жизни населения.
2. ТЦК не работают равномерно 7 дней в неделю, а тем более 12 часов в сутки.
3. Скорость отлова людей ни разу не константа: отлов все сильнее замедляется по мере того, как все меньше остается мужчин, которые каждый день ходят или ездят по улицам.
4. Ни разу не видел, чтобы кого-либо "сопровождал" 1 работник ТЦК - как правило это группа из 3-5 человек, иначе они бы не смогли бусифицировать особо резвых ухилянтов. И вся группа задействована от начала охоты до выгрузки добычи в военкомате.
5. На практике: видел разговор журналистки с командиром группы из 4 ТЦК-шников в Киеве. На вопрос, сколько людей им удается мобилизовать в день, ответ был: от 2х до 10, но чаще 3-4 человека в день.
В общем, практика сильно отличается от твоей теории.
48 повних бригад на рік.
Не пишіть мені більше своєї маячні. Ви ніхєра не розумієте "закон великих чисел" та принципів роботи великих систем.
Прочитай свій пост вище - де ти там написав про "5 мільйонів мобілізувати". Ти написало "виловити 5 мільйонів". НЕ мобілізувати. І я казав у всій гілці обговорення виключно про "оновлення даних в ТЦК" та "примусову доставку для оновлення даних в ТЦК".
Тож виловити, якщо поставити собі таку ціль - можна і наявним складом ТЦК за 2 роки хоч і 5 мільйонів громадян.
А що ти там собі придумало і з чим почало боротися, недолуге мурло, то твоя психіатрія - лікуйся.