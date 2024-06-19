В Минобороны объяснили, что делать, если при обновлении данных оказалось, что ты "в розыске"

В Министерстве обороны Украины объяснили, что делать, когда при обновлении данных обнаружен статус "в розыске".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно информации от Министерства обороны, действия в случае обнаружения статуса "в розыске" при обновлении персональных данных зависят от того, какой способ обновления вы выбрали.

Если вы обнаружили статус "в розыске" во время обновления данных в приложении "Резерв+", рекомендуется повторно авторизоваться в приложении. Если статус не исчез после этого шага, необходимо лично посетить ваш Территориальный центр комплектования (ТЦК), где можно будет детально решить эту ситуацию и обновить свои персональные данные.

Если же статус "в розыске" был обнаружен во время обновления данных в Центре предоставления административных услуг населению (ЦПАУ), также рекомендуется лично обратиться в ваш ТЦК для повторного обновления информации.

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Минобороны отмечает, что статус "в розыске" может появляться у граждан, нарушивших правила воинского учета, в частности в следующих случаях: