В Міноборони пояснили, що робити, якщо під час оновлення даних виявилось, що ти "у розшуку"

застосунок Резерв+

У Міністерства оборони України пояснили, що робити, коли під час оновлення даних виявлено статус "у розшуку".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з інформацією від Міністерства оборони, дії у випадку виявлення статусу "у розшуку" під час оновлення персональних даних залежать від того, який спосіб оновлення ви обрали.

Якщо ви виявили статус "у розшуку" під час оновлення даних у застосунку "Резерв+", рекомендується повторно авторизуватися у застосунку. Якщо статус не зник після цього кроку, необхідно особисто відвідати ваш Територіальний центр комплектування (ТЦК), де можна буде детально вирішити цю ситуацію та оновити свої персональні дані.

Якщо ж статус "у розшуку" було виявлено під час оновлення даних у Центрі надання адміністративних послуг населенню (ЦНАП), також рекомендується особисто звернутися до вашого ТЦК для повторного оновлення інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Користувачі "Резерв+" отримали вже понад 500 тис. військово-облікових документів, - Міноборони

Міноборони зазначає, що статус "у розшуку" може з'являтися у громадян, які порушили правила військового обліку, зокрема у таких випадках:

  • які не зареєструвались на військовий облік після досягнення 25 років (до 18 травня 2024 року - до 27 років);
  • які не стали на військовий облік за задекларованим місцем проживання після зняття з військового обліку (наприклад, після зміни місця проживання з іншої місцевості України чи з-за кордону);
  • громадяни, які не з'явилися до ТЦК у визначені терміни без поважних причин після отримання повістки для оновлення персональних даних тощо.

+21
+19
Є спеціальна кнопочка "Оплатити послугу зняття помилкового розшуку"?
19.06.2024 23:33 Відповісти
+12
Поэтому для более эффективного следования в часть мы должны сесть в автобус и проследовать в часть (ДМБ)
19.06.2024 23:42 Відповісти
А чого ви смієтесь?
19.06.2024 23:27 Відповісти
- Сержант, зупиніть поїзд.

- Поїзд, стій, раз два!
19.06.2024 23:43 Відповісти
20.06.2024 08:55 Відповісти
Ги-ги. От кретини. Ніт щоб сказати, що це ніякий не розшук, вони херньою страждають
20.06.2024 00:04 Відповісти
А если ваще нихера не грузится, бо меня нет в реестре "Талисман" хотя ястою на учете, влк прошел и штрих-код имею? То что тогда?
20.06.2024 08:57 Відповісти
Їхати в тцк, 🤣 там люба нєпонятка їдь в тцк по любасу
20.06.2024 10:42 Відповісти
Только это никакой не розыск, а хотелки ТЦК по доставке к ним конкретного человека, и ***** если он до войны всё обновлял, а после начала войны не получил ни одной повестки под роспись. Всё равно его без основания пишут в списки в ментовку на занесение в полу нелегальную базу "Армор" чтоб мусора нашли и доставили как пиццу. Поэтому не надо людям врать, министерство обороны. Также не надо врать про вот это: "особисто відвідати ваш Територіальний центр комплектування, де можна буде детально вирішити цю ситуацію та оновити свої персональні данi". На самом деле такое посещение в 99% случаев закончится отправкой в учебную часть. Брехуны.
20.06.2024 09:17 Відповісти
"можете мне не писать свои высеры, про то что я якобы кацап"
А хіба ти українською мовою це написав ? Усе ж зрозуміло )
20.06.2024 10:13 Відповісти
МО- частная структура. А для затримання потрібна ухвала суду, кримінальне впровадження а не якісь квитки, докази, відмови, корінці, повістки, застосунки, додатки і придатки. Все що стосується розшуку викладено в законі України про оперативно-розшукову діяльність, что принепременно необходимо доводить до представителей структуры, под названием Police
20.06.2024 09:43 Відповісти
Тобто за косяк застосунку ти за свій рахунок з роботи їдешь в тцк, стоїш чергу.... Гарно
20.06.2024 10:41 Відповісти
Если статус не исчез после этого шага, необходимо лично посетить ваш Территориальный центр комплектования (ТЦК) Источник:
Так нафига тогда мне это приложение, если я в другой стране?
20.06.2024 11:43 Відповісти
Якщо хтось не зрозумів - всі, хто хоч раз ставав на облік в ТЦК (а там всі на обліку - бо ставлять на облік в перший раз в 14-16 років, в школі), на протязі 5 років очно прийдуть і оновляться в ТЦК. Навіть ті, хто ВЛК проходив вчора і має "залізобетонну відстрочку".

Якщо хтось думає, що буде інакше - наївний сільський дурачок.

Ну а ті, хто думає "ну на розшуку і що?". Повірте, ресурсів в держави вистачить на тотальні спільні патрулі нацполіції та представників ТЦК. І на примусову доставку в ТЦК ресурсів вистачить. Це на зведення фортифікацій не вистачає взагалі, а на доставку військовозобов'язаних в ТЦК - вистачить. Хєрограїста владанічого іншого щодо мобілізації вигадати не змогла. Отже - це і буде впроваджуватись.
20.06.2024 11:53 Відповісти
тотальні спільні патрулі нацполіції та представників ТЦК??? прэдставник тцк это хто, кому он присягу давал?
20.06.2024 12:24 Відповісти
Це зазвичай контрактник або мобілізована особа. Всі ці особи - є військовослужбовцями ЗСУ, які давали присягу на вірність народові України.

І так - виконуючи закон у вигляді супроводження військовозобов'язаних в ТЦК - він до букви виконує закони України та є вірним народові України...
20.06.2024 15:46 Відповісти
о, свеженький. Вот и пусть идут в ЗСУ и защищают народ Украины а не торчат в тылу и получают бабки за продажу людей в ЗСУ
20.06.2024 17:27 Відповісти
Посчитай, сколько нужно людей в ТЦК и полиции, чтобы выловить 5 миллионов человек даже за пару лет.
показати весь коментар
20.06.2024 13:36 Відповісти
Ну давай порахуємо:
5'000'000 осіб
700 днів
178 ТЦК

Отже: 5'000'000 / (700 * 178) = 40 осіб в день

ТЦК зазвичай розташовані на відстані 1-2 години від "кордонів обслуговування ТЦК". Беремо 3 години на 1 особу (доїхав до місця затримання, повернувся в ТЦК - всі формальності виконані)

Тобто, 1 працівник ТЦК за 12 годинну "зміну" зможе супроводити 4 особи.

Отже, кожному ТЦК за ці 2 роки знадобиться лише 10 солдатів-строковиків для "супроводу". Аби за 2 роки "супроводити" в ТЦК 5'000'000 осіб.

Закони великих чисел - вони такі. Невблаганні. 10 ТЦК-шників на супровід - це просто копійки ресурсів. В них там "роти охорони" служать...
20.06.2024 15:43 Відповісти
Смешные расчеты у тебя.

1. Нагрузка на ТЦК неравномерна, потому количество ТЦК не особо коррелирует со скоростью набора людей. Нужно учитывать количество ТЦКашников на единицу площади с определенной плотностью населения, при этом учитывать образ жизни населения.
2. ТЦК не работают равномерно 7 дней в неделю, а тем более 12 часов в сутки.
3. Скорость отлова людей ни разу не константа: отлов все сильнее замедляется по мере того, как все меньше остается мужчин, которые каждый день ходят или ездят по улицам.
4. Ни разу не видел, чтобы кого-либо "сопровождал" 1 работник ТЦК - как правило это группа из 3-5 человек, иначе они бы не смогли бусифицировать особо резвых ухилянтов. И вся группа задействована от начала охоты до выгрузки добычи в военкомате.
5. На практике: видел разговор журналистки с командиром группы из 4 ТЦК-шников в Киеве. На вопрос, сколько людей им удается мобилизовать в день, ответ был: от 2х до 10, но чаще 3-4 человека в день.

В общем, практика сильно отличается от твоей теории.
21.06.2024 00:19 Відповісти
3 особи в день. 178 ТЦК. 30 днів. 16'000 осіб на місяць. 192'000 осіб на рік.

48 повних бригад на рік.

Не пишіть мені більше своєї маячні. Ви ніхєра не розумієте "закон великих чисел" та принципів роботи великих систем.
21.06.2024 11:09 Відповісти
Недоучился? Я тебе сразу написал, что 5 миллионов мобилизовать за пару лет нереально, ты придумал какие-то 400 тысяч и радостно это доказал. Ладно бы еще матожидание для распределения вероятности мобилизации по регионам Украины (которое ни разу не равномерное) рассчитал, вместо этого сочиняешь какие-то формулы уровня задачек третьего класса средней школы.
21.06.2024 14:59 Відповісти
Як же в тебе погано з логікою... Ти хоч ложку до рота з першого разу доносиш, не ***********? всі очі цілі?

Прочитай свій пост вище - де ти там написав про "5 мільйонів мобілізувати". Ти написало "виловити 5 мільйонів". НЕ мобілізувати. І я казав у всій гілці обговорення виключно про "оновлення даних в ТЦК" та "примусову доставку для оновлення даних в ТЦК".

Тож виловити, якщо поставити собі таку ціль - можна і наявним складом ТЦК за 2 роки хоч і 5 мільйонів громадян.

А що ти там собі придумало і з чим почало боротися, недолуге мурло, то твоя психіатрія - лікуйся.
21.06.2024 16:30 Відповісти
Вже всі побігли, волосся назад
20.06.2024 13:47 Відповісти
 
 