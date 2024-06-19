В Міноборони пояснили, що робити, якщо під час оновлення даних виявилось, що ти "у розшуку"
У Міністерства оборони України пояснили, що робити, коли під час оновлення даних виявлено статус "у розшуку".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з інформацією від Міністерства оборони, дії у випадку виявлення статусу "у розшуку" під час оновлення персональних даних залежать від того, який спосіб оновлення ви обрали.
Якщо ви виявили статус "у розшуку" під час оновлення даних у застосунку "Резерв+", рекомендується повторно авторизуватися у застосунку. Якщо статус не зник після цього кроку, необхідно особисто відвідати ваш Територіальний центр комплектування (ТЦК), де можна буде детально вирішити цю ситуацію та оновити свої персональні дані.
Якщо ж статус "у розшуку" було виявлено під час оновлення даних у Центрі надання адміністративних послуг населенню (ЦНАП), також рекомендується особисто звернутися до вашого ТЦК для повторного оновлення інформації.
Міноборони зазначає, що статус "у розшуку" може з'являтися у громадян, які порушили правила військового обліку, зокрема у таких випадках:
- які не зареєструвались на військовий облік після досягнення 25 років (до 18 травня 2024 року - до 27 років);
- які не стали на військовий облік за задекларованим місцем проживання після зняття з військового обліку (наприклад, після зміни місця проживання з іншої місцевості України чи з-за кордону);
- громадяни, які не з'явилися до ТЦК у визначені терміни без поважних причин після отримання повістки для оновлення персональних даних тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Поїзд, стій, раз два!
у всьому винні, хто завгодно, але не зе!чувак, що не вміє рахувати до п'яти, та котрий звалив управління державою, на якогось незрозумілого шлепера.
А хіба ти українською мовою це написав ? Усе ж зрозуміло )
Так нафига тогда мне это приложение, если я в другой стране?
Якщо хтось думає, що буде інакше - наївний сільський дурачок.
Ну а ті, хто думає "ну на розшуку і що?". Повірте, ресурсів в держави вистачить на тотальні спільні патрулі нацполіції та представників ТЦК. І на примусову доставку в ТЦК ресурсів вистачить. Це на зведення фортифікацій не вистачає взагалі, а на доставку військовозобов'язаних в ТЦК - вистачить. Хєрограїста владанічого іншого щодо мобілізації вигадати не змогла. Отже - це і буде впроваджуватись.
І так - виконуючи закон у вигляді супроводження військовозобов'язаних в ТЦК - він до букви виконує закони України та є вірним народові України...
5'000'000 осіб
700 днів
178 ТЦК
Отже: 5'000'000 / (700 * 178) = 40 осіб в день
ТЦК зазвичай розташовані на відстані 1-2 години від "кордонів обслуговування ТЦК". Беремо 3 години на 1 особу (доїхав до місця затримання, повернувся в ТЦК - всі формальності виконані)
Тобто, 1 працівник ТЦК за 12 годинну "зміну" зможе супроводити 4 особи.
Отже, кожному ТЦК за ці 2 роки знадобиться лише 10 солдатів-строковиків для "супроводу". Аби за 2 роки "супроводити" в ТЦК 5'000'000 осіб.
Закони великих чисел - вони такі. Невблаганні. 10 ТЦК-шників на супровід - це просто копійки ресурсів. В них там "роти охорони" служать...
1. Нагрузка на ТЦК неравномерна, потому количество ТЦК не особо коррелирует со скоростью набора людей. Нужно учитывать количество ТЦКашников на единицу площади с определенной плотностью населения, при этом учитывать образ жизни населения.
2. ТЦК не работают равномерно 7 дней в неделю, а тем более 12 часов в сутки.
3. Скорость отлова людей ни разу не константа: отлов все сильнее замедляется по мере того, как все меньше остается мужчин, которые каждый день ходят или ездят по улицам.
4. Ни разу не видел, чтобы кого-либо "сопровождал" 1 работник ТЦК - как правило это группа из 3-5 человек, иначе они бы не смогли бусифицировать особо резвых ухилянтов. И вся группа задействована от начала охоты до выгрузки добычи в военкомате.
5. На практике: видел разговор журналистки с командиром группы из 4 ТЦК-шников в Киеве. На вопрос, сколько людей им удается мобилизовать в день, ответ был: от 2х до 10, но чаще 3-4 человека в день.
В общем, практика сильно отличается от твоей теории.
48 повних бригад на рік.
Не пишіть мені більше своєї маячні. Ви ніхєра не розумієте "закон великих чисел" та принципів роботи великих систем.
Прочитай свій пост вище - де ти там написав про "5 мільйонів мобілізувати". Ти написало "виловити 5 мільйонів". НЕ мобілізувати. І я казав у всій гілці обговорення виключно про "оновлення даних в ТЦК" та "примусову доставку для оновлення даних в ТЦК".
Тож виловити, якщо поставити собі таку ціль - можна і наявним складом ТЦК за 2 роки хоч і 5 мільйонів громадян.
А що ти там собі придумало і з чим почало боротися, недолуге мурло, то твоя психіатрія - лікуйся.