В Міноборони пояснили, що робити, якщо під час оновлення даних виявилось, що ти "у розшуку"

У Міністерства оборони України пояснили, що робити, коли під час оновлення даних виявлено статус "у розшуку".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з інформацією від Міністерства оборони, дії у випадку виявлення статусу "у розшуку" під час оновлення персональних даних залежать від того, який спосіб оновлення ви обрали.

Якщо ви виявили статус "у розшуку" під час оновлення даних у застосунку "Резерв+", рекомендується повторно авторизуватися у застосунку. Якщо статус не зник після цього кроку, необхідно особисто відвідати ваш Територіальний центр комплектування (ТЦК), де можна буде детально вирішити цю ситуацію та оновити свої персональні дані.

Якщо ж статус "у розшуку" було виявлено під час оновлення даних у Центрі надання адміністративних послуг населенню (ЦНАП), також рекомендується особисто звернутися до вашого ТЦК для повторного оновлення інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Користувачі "Резерв+" отримали вже понад 500 тис. військово-облікових документів, - Міноборони

Міноборони зазначає, що статус "у розшуку" може з'являтися у громадян, які порушили правила військового обліку, зокрема у таких випадках: