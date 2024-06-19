УКР
Новини
3 213 20

Користувачі "Резерв+" отримали вже понад 500 тис. військово-облікових документів, - Міноборони

застосунок Резерв+

У мобільному застосунку "Резерв+" користувачі отримали вже понад 500 000 військово-облікових документів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 500 000 військово-облікових документів отримали користувачі Резерв+. Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку. Уявімо, скільки часу оформлення цих документів зайняло б у ТЦК?", - зазначила Черногоренко.

Вона також нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Це можна зробити зі 176 країн світу.

Також читайте: Уже 62 тис. українців успішно завантажили у "Резерв+" електронний військово-обліковий документ, - Міноборони

Раніше повідомлялося, що до кінця цього тижня у додаток "Резерв+" будуть завантажені дані щодо бронювання військовозобов'язаних. 

Автор: 

Міноборони (7633) додаток (486) електронні послуги (211) Черногоренко Катерина (136)
+8
ХТО ВОЛОДІЄ "РЕЗЕРВ+"?!
Хто написав застосунок?
Кому доступна БАЗА?
На всі ці питання МінОборони НЕ ЗМОГЛО ДАТИ ВІДПОВІДЬ!
19.06.2024 12:14 Відповісти
19.06.2024 12:14 Відповісти
+6
Залежно від того, ретроградний Меркурій чи нє
19.06.2024 12:00 Відповісти
19.06.2024 12:00 Відповісти
+5

Тому не дивуйтесь, коли працівники ТЦК скажуть "нічого не знаємо про документи у Резерв+".
19.06.2024 11:55 Відповісти
19.06.2024 11:55 Відповісти
19.06.2024 11:42 Відповісти
19.06.2024 11:42 Відповісти
Вкладка: "Виправити дані онлайн" -> Дані не знайдено -> Опишіть ситуацію

Это стеб наверное такой? Данные, блд, не не найдены, нету меня в реестре Оберег, что тут описывать. Что эти дблбы не оцифровали мое личное дело? Так это я еще должен за это переживать. А потом, что штраф если я не прийду? Я через телефон пытался, и в ЦНАПе был. А стоять щас в очередях я не собераюсь, есть вытяг из ЦНАПа, что приходил - БУДЕМ СУДИТЬСЯ короче
19.06.2024 11:47 Відповісти
19.06.2024 11:47 Відповісти
Так ти ж казав, що тобі не потрібно там реєструватись? Дітям і списаним воно не потрібне
показати весь коментар
19.06.2024 11:50 Відповісти
У меня так-то бронь, но лишний раз посещать эту богодельню не планирую в очередях стоять не собираюсь. Да ив вообще мало ли что-то пойдет не так : ну эпилепсия там или по беспределу сразу баявую дадут. Есть вариант взять электро-болгарку в рюкзак и если какой форс-мажер, то просто спилить замок на воротах на курилке
показати весь коментар
19.06.2024 11:54 Відповісти
Дуже гарну справу зробили. Приємно бачити, як вся ухилянська срань хвилюється, бо весь цей час ховалася, на їх думку, нехай хтось інший помирає за них.
19.06.2024 11:51 Відповісти
19.06.2024 11:51 Відповісти

Тому не дивуйтесь, коли працівники ТЦК скажуть "нічого не знаємо про документи у Резерв+".
19.06.2024 11:55 Відповісти
19.06.2024 11:55 Відповісти
У меня бронь на бумаге, но в реестре оберег меня нет.
Вопрос знатокам: по мнению ТЦКунов у меня бронь есть или нет?
19.06.2024 11:59 Відповісти
19.06.2024 11:59 Відповісти
Залежно від того, ретроградний Меркурій чи нє
19.06.2024 12:00 Відповісти
19.06.2024 12:00 Відповісти
Все залежить від суми.
Як ми переконались в Одесі, бронь - ще не гарантія непризову.
19.06.2024 12:02 Відповісти
19.06.2024 12:02 Відповісти
ХТО ВОЛОДІЄ "РЕЗЕРВ+"?!
Хто написав застосунок?
Кому доступна БАЗА?
На всі ці питання МінОборони НЕ ЗМОГЛО ДАТИ ВІДПОВІДЬ!
19.06.2024 12:14 Відповісти
19.06.2024 12:14 Відповісти
Кріпаків це цікавити не має.
19.06.2024 12:15 Відповісти
19.06.2024 12:15 Відповісти
Є сильна підозра, що всі ці бази напряму ЗЛИВАЮТЬСЯ до ФСБ.
19.06.2024 12:15 Відповісти
19.06.2024 12:15 Відповісти
Тю..тільки підозри? В нас все зливають до фсб...
19.06.2024 12:19 Відповісти
19.06.2024 12:19 Відповісти
У Штатах також!, скрізь! Бріти, Німці, Французи, скрізь Марина одні довбойоби, так??, у Британській розвідці, у ЦРУ--одні Лохи,!, так??? тіки на цензорі всі усе знають, хто у нас, та що, кому зливають!, ну це вибач--******* якийсь!(,
19.06.2024 12:44 Відповісти
19.06.2024 12:44 Відповісти
Та не хвилюйтесь! Судячи з манери написання тексту, застосування розділових знаків - на ВЛК психіатра не пройдете.
19.06.2024 13:47 Відповісти
19.06.2024 13:47 Відповісти
Більш до своєї маячні вам додати немає чого??,
19.06.2024 14:35 Відповісти
19.06.2024 14:35 Відповісти
То для тебе маячня. А так - нема чого добавити, все сказано.
19.06.2024 14:51 Відповісти
19.06.2024 14:51 Відповісти
ой вай вай... Горе то яке. Тепер кацапи знають, що мій брат їх знищував на рапірі. Ужос - так це тепер він не зможе поїхати до моколоти в гості? Бідні москалі, поки у нас не було Резерв+, вони 100% не мали інфи про усе.
19.06.2024 12:31 Відповісти
19.06.2024 12:31 Відповісти
це той Резерв про який відсутні згадки в НПА? то чудово, можна ще в якомусь громадському туалеті на стіні список вести
19.06.2024 13:12 Відповісти
19.06.2024 13:12 Відповісти
Не видіться на ці додатки, це все лохотрон! Дивилася адвоката Болтика, там все він вам пояснить!
19.06.2024 18:18 Відповісти
19.06.2024 18:18 Відповісти
 
 