Користувачі "Резерв+" отримали вже понад 500 тис. військово-облікових документів, - Міноборони

У мобільному застосунку "Резерв+" користувачі отримали вже понад 500 000 військово-облікових документів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 500 000 військово-облікових документів отримали користувачі Резерв+. Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку. Уявімо, скільки часу оформлення цих документів зайняло б у ТЦК?", - зазначила Черногоренко.

Вона також нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Це можна зробити зі 176 країн світу.

Також читайте: Уже 62 тис. українців успішно завантажили у "Резерв+" електронний військово-обліковий документ, - Міноборони

Раніше повідомлялося, що до кінця цього тижня у додаток "Резерв+" будуть завантажені дані щодо бронювання військовозобов'язаних.