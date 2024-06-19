Користувачі "Резерв+" отримали вже понад 500 тис. військово-облікових документів, - Міноборони
У мобільному застосунку "Резерв+" користувачі отримали вже понад 500 000 військово-облікових документів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 500 000 військово-облікових документів отримали користувачі Резерв+. Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку. Уявімо, скільки часу оформлення цих документів зайняло б у ТЦК?", - зазначила Черногоренко.
Вона також нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Це можна зробити зі 176 країн світу.
Раніше повідомлялося, що до кінця цього тижня у додаток "Резерв+" будуть завантажені дані щодо бронювання військовозобов'язаних.
Топ коментарі
+8 Small Jerboa
показати весь коментар19.06.2024 12:14 Відповісти Посилання
+6 Calvados
показати весь коментар19.06.2024 12:00 Відповісти Посилання
+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар19.06.2024 11:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это стеб наверное такой? Данные, блд, не не найдены, нету меня в реестре Оберег, что тут описывать. Что эти дблбы не оцифровали мое личное дело? Так это я еще должен за это переживать. А потом, что штраф если я не прийду? Я через телефон пытался, и в ЦНАПе был. А стоять щас в очередях я не собераюсь, есть вытяг из ЦНАПа, что приходил - БУДЕМ СУДИТЬСЯ короче
Тому не дивуйтесь, коли працівники ТЦК скажуть "нічого не знаємо про документи у Резерв+".
Вопрос знатокам: по мнению ТЦКунов у меня бронь есть или нет?
Як ми переконались в Одесі, бронь - ще не гарантія непризову.
Хто написав застосунок?
Кому доступна БАЗА?
На всі ці питання МінОборони НЕ ЗМОГЛО ДАТИ ВІДПОВІДЬ!