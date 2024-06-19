Пользователи "Резерв+" получили более 500 тыс. военно-учетных документов, - Минобороны

В мобильном приложении "Резерв+" пользователи получили уже более 500 000 военно-учетных документов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Более 500 000 военно-учетных документов получили пользователи Резерв+. Это почти треть от всех обновлений данных в приложении. Представим, сколько времени оформление этих документов заняло бы в ТЦК?", - отметила Черногоренко.

Она также напомнила, что получить военно-учетный документ сейчас можно в несколько кликов. Это можно сделать из 176 стран мира.

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Ранее сообщалось, что до конца этой недели в приложение "Резерв+" будут загружены данные по бронированию военнообязанных .