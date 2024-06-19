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Пользователи "Резерв+" получили более 500 тыс. военно-учетных документов, - Минобороны

застосунок Резерв+

В мобильном приложении "Резерв+" пользователи получили уже более 500 000 военно-учетных документов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Более 500 000 военно-учетных документов получили пользователи Резерв+. Это почти треть от всех обновлений данных в приложении. Представим, сколько времени оформление этих документов заняло бы в ТЦК?", - отметила Черногоренко.

Она также напомнила, что получить военно-учетный документ сейчас можно в несколько кликов. Это можно сделать из 176 стран мира.

Также читайте: Уже 62 тыс. украинцев успешно загрузили в "Резерв+" электронный военно-учетный документ, - Минобороны

Ранее сообщалось, что до конца этой недели в приложение "Резерв+" будут загружены данные по бронированию военнообязанных .

Автор: 

Минобороны (9374) приложение (170) электронные услуги (104) Черногоренко Екатерина (118)


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Топ комментарии
+8
ХТО ВОЛОДІЄ "РЕЗЕРВ+"?!
Хто написав застосунок?
Кому доступна БАЗА?
На всі ці питання МінОборони НЕ ЗМОГЛО ДАТИ ВІДПОВІДЬ!
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19.06.2024 12:14
+6
Залежно від того, ретроградний Меркурій чи нє
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19.06.2024 12:00
+5

Тому не дивуйтесь, коли працівники ТЦК скажуть "нічого не знаємо про документи у Резерв+".
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19.06.2024 11:55
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19.06.2024 11:42 Ответить
Вкладка: "Виправити дані онлайн" -> Дані не знайдено -> Опишіть ситуацію

Это стеб наверное такой? Данные, блд, не не найдены, нету меня в реестре Оберег, что тут описывать. Что эти дблбы не оцифровали мое личное дело? Так это я еще должен за это переживать. А потом, что штраф если я не прийду? Я через телефон пытался, и в ЦНАПе был. А стоять щас в очередях я не собераюсь, есть вытяг из ЦНАПа, что приходил - БУДЕМ СУДИТЬСЯ короче
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19.06.2024 11:47 Ответить
Так ти ж казав, що тобі не потрібно там реєструватись? Дітям і списаним воно не потрібне
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19.06.2024 11:50 Ответить
У меня так-то бронь, но лишний раз посещать эту богодельню не планирую в очередях стоять не собираюсь. Да ив вообще мало ли что-то пойдет не так : ну эпилепсия там или по беспределу сразу баявую дадут. Есть вариант взять электро-болгарку в рюкзак и если какой форс-мажер, то просто спилить замок на воротах на курилке
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19.06.2024 11:54 Ответить
Дуже гарну справу зробили. Приємно бачити, як вся ухилянська срань хвилюється, бо весь цей час ховалася, на їх думку, нехай хтось інший помирає за них.
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19.06.2024 11:51 Ответить

Тому не дивуйтесь, коли працівники ТЦК скажуть "нічого не знаємо про документи у Резерв+".
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19.06.2024 11:55 Ответить
У меня бронь на бумаге, но в реестре оберег меня нет.
Вопрос знатокам: по мнению ТЦКунов у меня бронь есть или нет?
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19.06.2024 11:59 Ответить
Залежно від того, ретроградний Меркурій чи нє
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19.06.2024 12:00 Ответить
Все залежить від суми.
Як ми переконались в Одесі, бронь - ще не гарантія непризову.
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19.06.2024 12:02 Ответить
ХТО ВОЛОДІЄ "РЕЗЕРВ+"?!
Хто написав застосунок?
Кому доступна БАЗА?
На всі ці питання МінОборони НЕ ЗМОГЛО ДАТИ ВІДПОВІДЬ!
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19.06.2024 12:14 Ответить
Кріпаків це цікавити не має.
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19.06.2024 12:15 Ответить
Є сильна підозра, що всі ці бази напряму ЗЛИВАЮТЬСЯ до ФСБ.
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19.06.2024 12:15 Ответить
Тю..тільки підозри? В нас все зливають до фсб...
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19.06.2024 12:19 Ответить
У Штатах також!, скрізь! Бріти, Німці, Французи, скрізь Марина одні довбойоби, так??, у Британській розвідці, у ЦРУ--одні Лохи,!, так??? тіки на цензорі всі усе знають, хто у нас, та що, кому зливають!, ну це вибач--******* якийсь!(,
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19.06.2024 12:44 Ответить
Та не хвилюйтесь! Судячи з манери написання тексту, застосування розділових знаків - на ВЛК психіатра не пройдете.
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19.06.2024 13:47 Ответить
Більш до своєї маячні вам додати немає чого??,
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19.06.2024 14:35 Ответить
То для тебе маячня. А так - нема чого добавити, все сказано.
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19.06.2024 14:51 Ответить
ой вай вай... Горе то яке. Тепер кацапи знають, що мій брат їх знищував на рапірі. Ужос - так це тепер він не зможе поїхати до моколоти в гості? Бідні москалі, поки у нас не було Резерв+, вони 100% не мали інфи про усе.
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19.06.2024 12:31 Ответить
це той Резерв про який відсутні згадки в НПА? то чудово, можна ще в якомусь громадському туалеті на стіні список вести
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19.06.2024 13:12 Ответить
Не видіться на ці додатки, це все лохотрон! Дивилася адвоката Болтика, там все він вам пояснить!
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19.06.2024 18:18 Ответить
 
 