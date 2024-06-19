Пользователи "Резерв+" получили более 500 тыс. военно-учетных документов, - Минобороны
В мобильном приложении "Резерв+" пользователи получили уже более 500 000 военно-учетных документов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.
"Более 500 000 военно-учетных документов получили пользователи Резерв+. Это почти треть от всех обновлений данных в приложении. Представим, сколько времени оформление этих документов заняло бы в ТЦК?", - отметила Черногоренко.
Она также напомнила, что получить военно-учетный документ сейчас можно в несколько кликов. Это можно сделать из 176 стран мира.
Ранее сообщалось, что до конца этой недели в приложение "Резерв+" будут загружены данные по бронированию военнообязанных .
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Это стеб наверное такой? Данные, блд, не не найдены, нету меня в реестре Оберег, что тут описывать. Что эти дблбы не оцифровали мое личное дело? Так это я еще должен за это переживать. А потом, что штраф если я не прийду? Я через телефон пытался, и в ЦНАПе был. А стоять щас в очередях я не собераюсь, есть вытяг из ЦНАПа, что приходил - БУДЕМ СУДИТЬСЯ короче
Тому не дивуйтесь, коли працівники ТЦК скажуть "нічого не знаємо про документи у Резерв+".
Вопрос знатокам: по мнению ТЦКунов у меня бронь есть или нет?
Як ми переконались в Одесі, бронь - ще не гарантія непризову.
Хто написав застосунок?
Кому доступна БАЗА?
На всі ці питання МінОборони НЕ ЗМОГЛО ДАТИ ВІДПОВІДЬ!