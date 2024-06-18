Данные по бронированию военнообязанных будут загружены в "Резерв+" до конца недели, - Минобороны
Данные по бронированию военнообязанных будут загружены в приложение "Резерв+" до конца этой недели.
Об этом сообщила в фейсбуке заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновницы, пока данные по бронированию не были внесены операторами ТЦК.
Они будут загружены до 22 июня.
Как сообщалось, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ, который отменяет необходимость носить с собой бумажный военный билет.
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Так розумію, в ТЦК треба відразу їхати на бойовому пепелаці, з усією снарягою та баулами ))
Це воєнкомат взагалі чи центр обслуговування ухилянтства