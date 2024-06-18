Данные по бронированию военнообязанных будут загружены в "Резерв+" до конца недели, - Минобороны

Данные по бронированию военнообязанных будут загружены в приложение "Резерв+" до конца этой недели.

Об этом сообщила в фейсбуке заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, пока данные по бронированию не были внесены операторами ТЦК.

Они будут загружены до 22 июня.

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Как сообщалось, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ, который отменяет необходимость носить с собой бумажный военный билет.