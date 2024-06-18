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Данные по бронированию военнообязанных будут загружены в "Резерв+" до конца недели, - Минобороны

застосунок резерв+

Данные по бронированию военнообязанных будут загружены в приложение "Резерв+" до конца этой недели.

Об этом сообщила в фейсбуке заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, пока данные по бронированию не были внесены операторами ТЦК.

Они будут загружены до 22 июня.

Также читайте: Уже 62 тыс. украинцев успешно загрузили в "Резерв+" электронный военно-учетный документ, - Минобороны

дані щодо заброньованих військовозобов'язаних

Как сообщалось, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ, который отменяет необходимость носить с собой бумажный военный билет.

Автор: 

бронирование (155) мобилизация (2785) электронные услуги (104) Черногоренко Екатерина (118)


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18.06.2024 14:40 Ответить
Та фіг там. ВОС пише ще з Радянської Армії, ВЛК пише, що проходив ще в 2015-му перед АТО.
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18.06.2024 14:44 Ответить
а в мене норм. Оновіть дані в тцк.
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18.06.2024 14:51 Ответить
Так, а навіщо, якщо все є в військовому? І УБД, і додаток №6 мілким кеглем на дві сторінки, і витяг з наказу ))

Так розумію, в ТЦК треба відразу їхати на бойовому пепелаці, з усією снарягою та баулами ))
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18.06.2024 15:00 Ответить
та хрін його знає, що ці дупутати далі наприймають, може тільки електронний варіант залишать, не завтра звісно, а через рік-два-три. А в тцк їхати - бо тільки там і можуть це все внести.
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18.06.2024 15:05 Ответить
Так цей додаток як дія, тобто як презерватив. Оболонка для взаємодії з реєстрами. У сам додаток нічого завантажити не можна. Тільки внести в оберіг, щоб додаток звідти зчитав і відобразив.
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18.06.2024 15:00 Ответить
У воєгкоматі черга, а воювати нікому.
Це воєнкомат взагалі чи центр обслуговування ухилянтства
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18.06.2024 15:10 Ответить
З цінами, і рахунками членів Зе-ОПи.
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18.06.2024 15:13 Ответить
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18.06.2024 15:30 Ответить
 
 