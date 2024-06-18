В "Резерв+" стал доступный QR-код и электронный документ

В мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В приложение добавлен военно-учетный документ в электронной форме и QR-код для удобной проверки данных служащими территориальных центров комплектования или полицейскими.

Отмечается, что сейчас нововведение есть на IOS, но должно появиться и на Anroid.

"Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или утерянное приписное свидетельство", - сообщают разработчики.

Что это значит?

С сегодняшнего дня в Резерв+ можно исправить некорректные дальше и сняться с учета военным.

Е-ВОД можно будет сформировать самостоятельно после актуализации данных в электронном кабинете призывника. Эта возможность доступна в мобильном приложении "Резерв+", что позволит сформировать выписку из реестра "Оберіг" с личными и служебными данными. Сейчас, по свидетельству пользователей, сервис еще не отображается в приложении не у всех.

Действие электронного военно-учетного документа можно будет проверить через QR-код. Отсканировав код, ТЦК или полицейские смогут мгновенно получить информацию из реестра "Оберіг" о статусе гражданина как военнообязанного, призывника или резервиста.

Электронный военный билет - аналог бумажного учетного документа со штрих-кодом. Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Напомним, по данным Минобороны уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение Резерв+.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрих-код является обязательным в случае выдачи в ТЦК нового военно-учетного документа, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА