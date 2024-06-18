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Новости мобилизации
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В "Резерв+" стал доступный QR-код и электронный документ

додаток мобільний телефон

В мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В приложение добавлен военно-учетный документ в электронной форме и QR-код для удобной проверки данных служащими территориальных центров комплектования или полицейскими.

Отмечается, что сейчас нововведение есть на IOS, но должно появиться и на Anroid.

"Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или утерянное приписное свидетельство", - сообщают разработчики.

Что это значит?

С сегодняшнего дня в Резерв+ можно исправить некорректные дальше и сняться с учета военным.

Е-ВОД можно будет сформировать самостоятельно после актуализации данных в электронном кабинете призывника. Эта возможность доступна в мобильном приложении "Резерв+", что позволит сформировать выписку из реестра "Оберіг" с личными и служебными данными. Сейчас, по свидетельству пользователей, сервис еще не отображается в приложении не у всех.

Действие электронного военно-учетного документа можно будет проверить через QR-код. Отсканировав код, ТЦК или полицейские смогут мгновенно получить информацию из реестра "Оберіг" о статусе гражданина как военнообязанного, призывника или резервиста.

Электронный военный билет - аналог бумажного учетного документа со штрих-кодом. Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Напомним, по данным Минобороны уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение Резерв+.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрих-код является обязательным в случае выдачи в ТЦК нового военно-учетного документа, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Минобороны (9374) мобилизация (2785) приложение (170)


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Топ комментарии
+8
Костянтин Корсун вказав на те, що "Резерв+" створено на основі освітнього застосунку "Мрія". Крім того, користувачам пропонують звертатися в техпідтримку через Telegram. На думку експерта, застосунок випускали поспіхом, щоб встигнути до дня набуття чинності. Тому функціональність "Резерв+" не була готова. Наприклад, приблизна кількість військовозобов'язаних була зрозуміла, і можна було розрахувати навантаження на застосунок.

"З точки зору кібербезпеки, з точки зору захисту персональних даних - це катастрофа, - вважає експерт. - "Те, що дуже швидко робиться, ніколи не буває якісним. Кожен із нас прекрасно знає це правило".
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18.06.2024 08:06
+7
А яким державним актом визначено статус додатку "Резерв+"? З якого дива він стає аналогом паперового документу? Де це визначено, окрім словесів чиновників, експертів і блогерів різного штибу?

PS: "закон про мобілізацію" не канає - там про електронний кабінет мова йде, а про додаток "Резерв+" - ані слова.
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18.06.2024 09:30
+6
Зазначається, що наразі нововведення є на IOS, але має з'явитися й на Anroid.

Якщо анонсуєте щось, то робіть одразу на ОБОХ платформах. Шо це за брєд, коли на iOS працює, а на андроїді ні??? Навіщо тоді робити ці заяви гучні?
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18.06.2024 08:05
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Любі забаганки. Все для людей.
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18.06.2024 07:58 Ответить
Якщо окрім смартфону подобається тягати з собою ще паперові документи-нема питань.
P.S. Оновив додаток на андроїді-поки QR-коду не побачив.
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18.06.2024 08:06 Ответить
Умнічка )
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18.06.2024 08:09 Ответить
красавчик! Ты родом случайно не из московского режима? Из тебя получится отличный раб
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18.06.2024 10:57 Ответить
Свинокацапською раби і пишуть.
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18.06.2024 13:39 Ответить
Все як буба обіцяв - держава в смартфоні.
Хто ще скаже що найкращий президент світу не виконує обіцянки?
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18.06.2024 08:15 Ответить
А що поганого тут?
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18.06.2024 08:29 Ответить
Зазначається, що наразі нововведення є на IOS, але має з'явитися й на Anroid.

Якщо анонсуєте щось, то робіть одразу на ОБОХ платформах. Шо це за брєд, коли на iOS працює, а на андроїді ні??? Навіщо тоді робити ці заяви гучні?
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18.06.2024 08:05 Ответить
На сторінці цієї Чорногоренко люди з андроїдами скаржаться, що у них QR-коду немає. Воно і не дивно. У Google Play висить версія 1.0.8. Останнє оновлення 16 червня.
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18.06.2024 08:48 Ответить
Мда... Додаток на андроїді взагалі, можна сказати, голий. Нічого немає. Якесь куце меню та одна опція у налаштуваннях:

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18.06.2024 08:53 Ответить
у вас не преміум-версія
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18.06.2024 11:12 Ответить
Неправда Ваша. У мене все чесно куплене:

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18.06.2024 12:00 Ответить
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18.06.2024 14:22 Ответить
кряк від Razor911?
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18.06.2024 20:28 Ответить
То для ПК. На андроїді Balatan
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19.06.2024 05:10 Ответить
Бо куар код не для ніщебродів, а для поважних панів на абонементі
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18.06.2024 10:43 Ответить
куар для непридатних,
а у панів "корочки"... як завжди й було
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18.06.2024 20:30 Ответить
Костянтин Корсун вказав на те, що "Резерв+" створено на основі освітнього застосунку "Мрія". Крім того, користувачам пропонують звертатися в техпідтримку через Telegram. На думку експерта, застосунок випускали поспіхом, щоб встигнути до дня набуття чинності. Тому функціональність "Резерв+" не була готова. Наприклад, приблизна кількість військовозобов'язаних була зрозуміла, і можна було розрахувати навантаження на застосунок.

"З точки зору кібербезпеки, з точки зору захисту персональних даних - це катастрофа, - вважає експерт. - "Те, що дуже швидко робиться, ніколи не буває якісним. Кожен із нас прекрасно знає це правило".
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18.06.2024 08:06 Ответить
Не сцися так, зжери сосику і помовч.
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18.06.2024 11:25 Ответить
та я бачу ви "поважний" у вас кіпа підлизників (підписників), але він аргументовано,
а ви ні. Взагалі нічим свою кулінарну позицію не аргументували
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18.06.2024 20:25 Ответить
Що я повинен аргументувати кацапським випердкам? Я в резерві зареструвався, все працює.
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18.06.2024 20:33 Ответить
так мова була не про вашу "реєстрацію", а ви втикаєтесь до питань "кібербезпеки"
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18.06.2024 20:38 Ответить
І чим мені загрожує кіберкацапа, пуйлол надішле термінатора з майбутнього? Тим паче чого тому алику боятися в Саратові?
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18.06.2024 20:43 Ответить
про саратов, то "припущення", чи ви все-таки розумієтесь на кібербезпеці? це сарказм
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18.06.2024 20:49 Ответить
а знаєте, ще хто гучніше усіх кричить "кацап,кацап!", ану здогадайтесь...
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18.06.2024 20:39 Ответить
Резерв допоможе рашiстам визнати Резерв з адресами ....
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18.06.2024 08:09 Ответить
Та бази даних давно вже в кацапів. І що? Чим це їм поможе?
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18.06.2024 09:48 Ответить
Як завжди збрехали! Немає нічого на Андроїд і близько.
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18.06.2024 08:12 Ответить
Вони для яблочників спочатку роблять все. Ну бо самі айфонами та айпедами користуються. А всімз відроїдами в останню чергу...
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18.06.2024 08:18 Ответить
Помітив, що після початку цієї примусової "цифровізації" частіше стали дзвонити аферисти типу "вашу картку заблоковано".
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18.06.2024 08:13 Ответить
поставте Фільтр Дзвінків, уже рік користуюсь він автоматично блочить весь спам і аферистів
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18.06.2024 08:19 Ответить
На Андроїді нічого не змінилося
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18.06.2024 08:24 Ответить
Ви зовсім перевіряючих ніщебродами вважаєте. Вони андроїдом не користуються
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18.06.2024 08:38 Ответить
Не треба перейматися. Зара кодера випустять з відомого місця і допише. Бо вчора встиг тіко на ios.
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18.06.2024 08:32 Ответить
А яким державним актом визначено статус додатку "Резерв+"? З якого дива він стає аналогом паперового документу? Де це визначено, окрім словесів чиновників, експертів і блогерів різного штибу?

PS: "закон про мобілізацію" не канає - там про електронний кабінет мова йде, а про додаток "Резерв+" - ані слова.
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18.06.2024 09:30 Ответить
Але ж скільки людей про це зададуться питанням? Процентів п'ять максимум? Простір для маневру не обмежено майже нічим. Додаток e-раб буде наступним поколінням, вживити імплант у мозок, на нього вствновити додаток, зробити частиною ОС, що поєднає дію, резерв+ інші і зможе ще й дистанційно бити током. як бонус.
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18.06.2024 10:34 Ответить
На 10.00 немає оновлення в плеймаркеті. Перед тим як печатать новину - перевіряйте.
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18.06.2024 10:00 Ответить
в Апсторі подивіться!
Перед тим як писати, уважно читайте
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18.06.2024 11:14 Ответить
Плеймаркет тупить. На неофіційних дзеркалах вже лежить версія 1.1.0 з оновленим функціоналом:

https://apkpure.net/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2/ua.gov.reserveplus/download

Звісно, можна почекати офіційної, якщо стрьомно качати звідти...
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18.06.2024 12:55 Ответить
Не витримав і завантажив версію 1.1.0 з неофіційного дзеркала. Ось що змінилося в інтерфейсі:

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18.06.2024 13:23 Ответить
Отже як отримати QR-код:

1) оновлюємо дані
2) обираємо пункт "Завантажити PDF"
3) самі собі надсилаємо згенерований документ на пошту
4) відкриваємо PDF і маємо ось таке:

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18.06.2024 13:27 Ответить
Цікавий нюанс: QR-код з PDF-документу НЕ СКАНУЄТЬСЯ камерою вашого телефону. Зробити це можна лише за допомогою сканера Резерв+. Тиснете на кнопку "Сканувати документ", скануєте і бачите інформацію з PDF у додатку.
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18.06.2024 13:31 Ответить
Щоб побачити меню з пунктом "Завантажити PDF", треба натиснути на помаранчову кнопку (див. вище)
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18.06.2024 13:36 Ответить
 
 