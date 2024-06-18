В "Резерв+" стал доступный QR-код и электронный документ
В мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
В приложение добавлен военно-учетный документ в электронной форме и QR-код для удобной проверки данных служащими территориальных центров комплектования или полицейскими.
Отмечается, что сейчас нововведение есть на IOS, но должно появиться и на Anroid.
"Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или утерянное приписное свидетельство", - сообщают разработчики.
Что это значит?
С сегодняшнего дня в Резерв+ можно исправить некорректные дальше и сняться с учета военным.
Е-ВОД можно будет сформировать самостоятельно после актуализации данных в электронном кабинете призывника. Эта возможность доступна в мобильном приложении "Резерв+", что позволит сформировать выписку из реестра "Оберіг" с личными и служебными данными. Сейчас, по свидетельству пользователей, сервис еще не отображается в приложении не у всех.
Действие электронного военно-учетного документа можно будет проверить через QR-код. Отсканировав код, ТЦК или полицейские смогут мгновенно получить информацию из реестра "Оберіг" о статусе гражданина как военнообязанного, призывника или резервиста.
Электронный военный билет - аналог бумажного учетного документа со штрих-кодом. Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный.
Напомним, по данным Минобороны уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение Резерв+.
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P.S. Оновив додаток на андроїді-поки QR-коду не побачив.
Хто ще скаже що найкращий президент світу не виконує обіцянки?
Якщо анонсуєте щось, то робіть одразу на ОБОХ платформах. Шо це за брєд, коли на iOS працює, а на андроїді ні??? Навіщо тоді робити ці заяви гучні?
а у панів "корочки"... як завжди й було
"З точки зору кібербезпеки, з точки зору захисту персональних даних - це катастрофа, - вважає експерт. - "Те, що дуже швидко робиться, ніколи не буває якісним. Кожен із нас прекрасно знає це правило".
а ви ні. Взагалі нічим свою кулінарну позицію не аргументували
PS: "закон про мобілізацію" не канає - там про електронний кабінет мова йде, а про додаток "Резерв+" - ані слова.
Перед тим як писати, уважно читайте
https://apkpure.net/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2/ua.gov.reserveplus/download
Звісно, можна почекати офіційної, якщо стрьомно качати звідти...
1) оновлюємо дані
2) обираємо пункт "Завантажити PDF"
3) самі собі надсилаємо згенерований документ на пошту
4) відкриваємо PDF і маємо ось таке: