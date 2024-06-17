1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв+", - Минобороны

Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение Резерв+.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Резерв+ остается самым удобным способом обновления данных. Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение. Через ЦНАП - более 233 000 обновлений, а через ТЦК и СП - 208 000", - говорится в сообщении.

Среди пользователей приложения - 210 тыс. военнообязанных женщин.

Активнее всего обновляют данные за рубежом в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США.

В Минобороны напоминают, что обновить данные нужно до 16 июля 2024 года. Загрузите Резерв+ в App Store или Google Play и авторизуйтесь через Bank ID или обратитесь в ТЦК или ЦПАУ.

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