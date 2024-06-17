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Новости мобилизации
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1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв+", - Минобороны

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение Резерв+.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Резерв+ остается самым удобным способом обновления данных. Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение. Через ЦНАП - более 233 000 обновлений, а через ТЦК и СП - 208 000", - говорится в сообщении.

Среди пользователей приложения - 210 тыс. военнообязанных женщин.

Активнее всего обновляют данные за рубежом в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США.

В Минобороны напоминают, что обновить данные нужно до 16 июля 2024 года. Загрузите Резерв+ в App Store или Google Play и авторизуйтесь через Bank ID или обратитесь в ТЦК или ЦПАУ.

Также читайте: Гражданам, указавшим фейковые адреса в "Резерв+", могут заблокировать счета, - СМИ

Автор: 

Минобороны (9368) мобилизация (2781) приложение (170)


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Топ комментарии
+5
вже ж було 2.5 того тижня ви якось домовляйтесь для мене головне щоб херпіду, лисий пойюх та *супер-рокер* пікалов онивилися... тоді і я спокійно піду за ними, прикриваючи їхні жирні дупи
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17.06.2024 19:07
+4
Це ж було вже. чи то про 1.4 млн писали?
я вже казав, що там спеціально навчена абізяна сидить і цілими днями дивиться, скільки людей оновило даних через застосунок. І їй з.п. з бюджета не 20 тисяч капає.
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17.06.2024 18:55
+3
15.06.2024
Вже оновили свої дані 2,1 млн військовозобов'язаних, - Міноборони Джерело:
"Зокрема, понад 1 млн 570 тис. людей оновили свої дані у застосунку Резерв+. Можемо говорити впевнено, що запуск цього сервісу себе виправдовує", - сказав Лазуткін. Джерело:
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17.06.2024 19:06
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж було вже. чи то про 1.4 млн писали?
я вже казав, що там спеціально навчена абізяна сидить і цілими днями дивиться, скільки людей оновило даних через застосунок. І їй з.п. з бюджета не 20 тисяч капає.
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17.06.2024 18:55 Ответить
"Слуга" якійсь (як завжди брехав) про 2+ млн.
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17.06.2024 19:10 Ответить
може бути. та й ця "новина" не має ніякого сенсу.
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17.06.2024 19:29 Ответить
Це добре. До людей доходить, що порядок б'є кацапів не гірше за клас.
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17.06.2024 19:03 Ответить
крім тебе, ухилянта
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17.06.2024 19:17 Ответить
15.06.2024
Вже оновили свої дані 2,1 млн військовозобов'язаних, - Міноборони Джерело:
"Зокрема, понад 1 млн 570 тис. людей оновили свої дані у застосунку Резерв+. Можемо говорити впевнено, що запуск цього сервісу себе виправдовує", - сказав Лазуткін. Джерело:
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17.06.2024 19:06 Ответить
10.06.2024
Через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1,48 млн військовозобов'язаних, з них 220 тис. - жінки, - Міноборони Джерело:
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17.06.2024 19:11 Ответить
Отже жінки трохи розуточнили дані, 10 тис кудись поділись за останній тиждень
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17.06.2024 19:13 Ответить
Багато таких які оновляли дані через Резерв+ , а потім вимущені були ще й в ТЦК оновляти або ЦНАПі, бо були неполадки та незрозумілості з Резерв+.
Тому багато і там і там оновили дані.
В сумі вийшло 2 млн., в реальності 1.5 млн. одних і тих же осіб
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17.06.2024 19:16 Ответить
вже ж було 2.5 того тижня ви якось домовляйтесь для мене головне щоб херпіду, лисий пойюх та *супер-рокер* пікалов онивилися... тоді і я спокійно піду за ними, прикриваючи їхні жирні дупи
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17.06.2024 19:07 Ответить
Данунахблд...
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17.06.2024 19:26 Ответить
Так пікапов там був чи в теробороні, чи в нацгвардії, чи в європейському котлі, на нулі, а може в нуль...
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17.06.2024 19:34 Ответить
цікаво:
скільки відсотків зразу "у розшук" записали?
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17.06.2024 19:12 Ответить
Оті 40% що за зе! проголосували
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17.06.2024 19:13 Ответить
так нещодавно було більше 2 млн.!? як так?
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17.06.2024 19:29 Ответить
Більше 3 млн.
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17.06.2024 19:31 Ответить
Сьогодні оновив за 5 хвилин.
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17.06.2024 19:32 Ответить
І що це тобі дало?
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17.06.2024 22:39 Ответить
Коли буде QR код?
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17.06.2024 19:33 Ответить
Завтра. І ні, це не прикол.
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17.06.2024 19:37 Ответить
Коли сходиш у ТЦК і тобі його там влеють у військовий.

Мені сьогодні вже зробили.
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17.06.2024 22:38 Ответить
Я не вистою 9 годин у черзі, да і годину не вистою...
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18.06.2024 03:53 Ответить
Було ж пишуть більше двох мільйонів. Де решта поділася? Може ''своїх'' за ''подяку'' з обліку зняли взагалі?
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17.06.2024 20:08 Ответить
За кордоном приложение не скачивается.
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17.06.2024 20:24 Ответить
Вот и хорошо - есть отмазка!
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17.06.2024 20:35 Ответить
Жаль, що штрихкод та печатку ТЦК у військовий не можна через додаток поставити.

А так то бавтеся скільки завгодно.
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17.06.2024 22:37 Ответить
У якому ТЦк ти працюєш?
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18.06.2024 03:55 Ответить
 
 