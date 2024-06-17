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1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв+", - Минобороны
Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение Резерв+.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Резерв+ остается самым удобным способом обновления данных. Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение. Через ЦНАП - более 233 000 обновлений, а через ТЦК и СП - 208 000", - говорится в сообщении.
Среди пользователей приложения - 210 тыс. военнообязанных женщин.
Активнее всего обновляют данные за рубежом в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США.
В Минобороны напоминают, что обновить данные нужно до 16 июля 2024 года. Загрузите Резерв+ в App Store или Google Play и авторизуйтесь через Bank ID или обратитесь в ТЦК или ЦПАУ.
Топ комментарии
+5 Гоша Фантомас #478094
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+4 oleh biluy
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+3 Erlich Bachman
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я вже казав, що там спеціально навчена абізяна сидить і цілими днями дивиться, скільки людей оновило даних через застосунок. І їй з.п. з бюджета не 20 тисяч капає.
Вже оновили свої дані 2,1 млн військовозобов'язаних, - Міноборони Джерело:
"Зокрема, понад 1 млн 570 тис. людей оновили свої дані у застосунку Резерв+. Можемо говорити впевнено, що запуск цього сервісу себе виправдовує", - сказав Лазуткін. Джерело:
Через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1,48 млн військовозобов'язаних, з них 220 тис. - жінки, - Міноборони Джерело:
Тому багато і там і там оновили дані.
В сумі вийшло 2 млн., в реальності 1.5 млн. одних і тих же осіб
скільки відсотків зразу "у розшук" записали?
Мені сьогодні вже зробили.
А так то бавтеся скільки завгодно.