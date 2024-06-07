Гражданам, указавшим фейковые адреса в "Резерв+", могут заблокировать счета, - СМИ

Военнообязанным, которые указали ложные данные об адресе в приложении "Резерв+" могут заблокировать счета.

Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщение в приложении Резерв+ фейкового адреса проживания может иметь негативные последствия для военнообязанного лица. Так, надлежащим подтверждением оповещения, в соответствии с постановлением Кабмина, является почтовое сообщение, которое направляло ТЦК по адресу, указанному при обновлении данных, в котором проставлена отметка об отсутствии лица по этому адресу. Поскольку при наличии подтверждающих документов протокол за нарушение правил воинского учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе, то мужчины, давшие в Резерв+ недействительный адрес, рискуют оказаться с заблокированными счетами" ,- пишет издание.

Следовательно, почтовое уведомление, где проставлена отметка об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса места жительства, может считаться подтверждающим документом для того, чтобы не составлять протокол, а сразу выносить постановление о наложении штрафа.

Аналогично - почтовое сообщение с отметкой об отсутствии лица по адресу, указанному при обновлении данных.

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