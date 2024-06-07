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мобилизация (2602) приложение (168) штраф (1263)

Гражданам, указавшим фейковые адреса в "Резерв+", могут заблокировать счета, - СМИ

За фейкові адреси у Резерв+ можуть заблокувати рахунки

Военнообязанным, которые указали ложные данные об адресе в приложении "Резерв+" могут заблокировать счета.

Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщение в приложении Резерв+ фейкового адреса проживания может иметь негативные последствия для военнообязанного лица. Так, надлежащим подтверждением оповещения, в соответствии с постановлением Кабмина, является почтовое сообщение, которое направляло ТЦК по адресу, указанному при обновлении данных, в котором проставлена отметка об отсутствии лица по этому адресу. Поскольку при наличии подтверждающих документов протокол за нарушение правил воинского учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе, то мужчины, давшие в Резерв+ недействительный адрес, рискуют оказаться с заблокированными счетами" ,- пишет издание.

Следовательно, почтовое уведомление, где проставлена отметка об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса места жительства, может считаться подтверждающим документом для того, чтобы не составлять протокол, а сразу выносить постановление о наложении штрафа.

Аналогично - почтовое сообщение с отметкой об отсутствии лица по адресу, указанному при обновлении данных.

Также читайте: В отдельных случаях после обновления данных в "Резерв+" человека все равно могут доставить в ТЦК, - Минобороны
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Топ комментарии
+27
що за чергова зе-н*ркоманська маячня ??? червона кацапо-совкова, комуно-нацистька, коцнтабірна так звана "прописка" давно скасована !! чи зе-влада будує совок ?! якщо так то почніть блокувати рахунки з 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 рр. !!!

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07.06.2024 13:25
+26
А якщо на рахунку 20 тис борг, він також заблокується?
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07.06.2024 13:21
+21
Тобто,якщо приперли повідомлення навіть на вірну адресу, і людини в цей момент вдома немає, то штраф чи що? 24/7 виглядати лист щастя від ТЦК?
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07.06.2024 13:25
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07.06.2024 14:28 Ответить
знову стара пісенька про "блокування рахунків"
по скільки там сьогодні валюта? $ по 42 вже майже..
Чекайте по 45 ідіоти.
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07.06.2024 14:29 Ответить
По 55
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07.06.2024 19:15 Ответить
Нашо такі складнощі. Треба просто офіційно признати кріпосне право.
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07.06.2024 14:56 Ответить
Вони і до цього дійдуть - це лише питання часу.
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07.06.2024 15:55 Ответить
Так, влада вже узурпована.
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07.06.2024 23:36 Ответить
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07.06.2024 15:03 Ответить
Що б зелена шобла не робила, все на шкоду українцям.

Вибори. Нехай чмирьок заштовхає свій в/с собі кудись.
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07.06.2024 15:37 Ответить
ліш би не порошенко
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07.06.2024 17:11 Ответить
Тут якраз про ті штрафи розказують, гляньте кому цікаво
https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=SaarVQn_OuRiTOEA https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=SaarVQn_OuRiTOEA

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07.06.2024 15:41 Ответить
Короче Я обновил. Оказалось, что все и так обновлено.
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07.06.2024 15:59 Ответить
А анальному кловану - зраднику можуть заблокувати офшори???
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07.06.2024 16:45 Ответить
А може не вигадувати усілякі хитрощі, а одразу ввести кріпостне право!
Можна ще кожному громадянину тавро з номером на голові випалювати!
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07.06.2024 17:23 Ответить
Ну, нарешті, толкова ідея!
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07.06.2024 18:43 Ответить
Завжди любив кеш )
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07.06.2024 18:53 Ответить
В Резерв+ вказаний телефон (діючий) і електронна скринька (діюча). Що не так? Мало даних для оповіщення? Треба Укрпошту напрягати?
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07.06.2024 19:10 Ответить
А чому одразу не можна було не порушувати закони та свій конституційний обов'язок?
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07.06.2024 19:52 Ответить
Ну, так сам "главний" дозволив же ж. "Конституція на паузі", - хіба не чули?
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07.06.2024 20:33 Ответить
Слова витягнуті з контексту. Мова йшлася про обмеження конституційних прав громадян на час воєнного стану. Читайте уважно Закон України «Про правовий режим воєнного стану»ю
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07.06.2024 20:39 Ответить
Емігрант-ухилянт вчи Конституцію
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07.06.2024 20:48 Ответить
А чому це я емігрант-ухилянт?
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07.06.2024 20:53 Ответить
а какие у вас вопросы к "нарушителям" ?
с какого перепуга люди должны сообщать информацию о себе кому попало ?
про какие законы и обязанрости вы говорите ?
разве Зеленский не сказал, чтт обязанттолько родителям, или это тоже вырвано, как и игнорирование им повесток ?
что по вашему вырвано из "на паузе " ?
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08.06.2024 08:55 Ответить
1. Чому одні здорові чоловіки, які не мають законних обмежень щодо мобілізації, мають ховатися і вважають це нормальним, а інші повинні воювати? Ци всі думають, що зможуть втекти за кордон і вивезти свої сімʼї, якщо саме до їх хати прийде війна?
2. А не сказано про кому попало. Під час зміни місця режстрації, чи отримання паспорту ніхто ж не задає таких питань у відповідних установах.
3. Читайте закон. Там взагалі повістка може бути вручена будь-яким способом, а взагалі, військовозобовʼязаний, якому вона не надійшла повинен сам у ТЦК зʼявитись.
4. Закон про мобілізацію чітко прописує які саме конституційні права громадян можуть обмежуватись під час воєнного стану… І якщо він для ухилянтів є антиконституційним, то хай читають ст.65 Конституції України
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08.06.2024 13:52 Ответить
1. действительно, почему ? например дети полковников, депутатов, судей, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ, людей при деньгах - почему они не воюют ?
2. точно, государство Украина и без резерва+ имеет данные о месте регистрации, жительства (мне так лет 20 назад прислали на почту кредитку на адрес, где я не зарегистрирован),
так что соотв. установы уже в курсе
3. закон ещё про бесплатную медицину, образование и много чего говорит,
но таки вот у меня в паспорте штамп "невоеннобязаный",
а дальше цирк, государство раздерибанило кучу денег, чтобы я считался "прыдатный" проведя влк, где у хирурга мы были втроём...
4. Вы бредите
закон о мобилизации говорит о добровольном поступлении на воинскую службу, про ограничения там нет,
вы обманываете
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08.09.2024 16:41 Ответить
1. Я знаю багато виключень. Нарприклад, син голови нашої ВЛК воював, поки не отримав важке пораення, хоча пішов на фронт маючи статус "обмежено придатний" та можливість отримати броню в лікарні, так як він працював лікарем.
2. Те що ваші данні невідомо то злив невідомо кому- це зовсім інша ситуація. Ми говоримо про облікові данні, які ви маєте надавати в держустанови згідно законодавства.
3. Перечитайте "закон про військовий обов'язок і військову службу", постанову КМУ "Про військовий облік військовозобов'язаних", "Закон про мобілізаційну поідготовку... ". Колись "обмежено придатні" взагалі знімались з обліку. А ще колись була строкова служба в 3 роки. А ще раніше був паспорт з серпом та молотом.
І доречі про паспорт: відмітка в паспорті "невійськовозобов'язаний" не має жодної юридичної сили. Є військово-обліковий документ про порядок оформлення військово-облікових документів, постанова №559 від 16.05.2024р.
4. Докази? Потрібні докази. ТІЛЬКО з 18 до 25 років чоловіки можуть бути мобілізовані, але лише добровільно, а з 25 до 60 років - примусово.
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25.09.2024 00:48 Ответить
таки п.4
какие вам доказательства ?
где в этом законе про ограничения конституционных прав ?
где про "прымусову" мобилизацию ?
а главное - я писал "поступление на военную службу",
слово "мобилизация" я не употреблял
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02.10.2024 18:11 Ответить
балаболить не мешки ворочать ....
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03.11.2024 07:37 Ответить
Ніякий закон не може бути вищий за Конституцію.

Конституція України
https://constitution.in.ua/chapters/2/ Розділ II. Права, свободи та обовязки людини і громадянина
Стаття 64

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями https://constitution.in.ua/articles/24/ 24 , https://constitution.in.ua/articles/25/ 25 , https://constitution.in.ua/articles/27/ 27 , https://constitution.in.ua/articles/28/ 28 , https://constitution.in.ua/articles/29/ 29 , https://constitution.in.ua/articles/40/ 40 , https://constitution.in.ua/articles/47/ 47 , https://constitution.in.ua/articles/51/ 51 , https://constitution.in.ua/articles/52/ 52 , https://constitution.in.ua/articles/55/ 55 , https://constitution.in.ua/articles/56/ 56 , https://constitution.in.ua/articles/57/ 57 , https://constitution.in.ua/articles/58/ 58 , https://constitution.in.ua/articles/59/ 59 , https://constitution.in.ua/articles/60/ 60 , https://constitution.in.ua/articles/61/ 61 , https://constitution.in.ua/articles/62/ 62 , https://constitution.in.ua/articles/63/ 63 цієї Конституції.
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07.06.2024 23:13 Ответить
Ваши персональнi данi - це ваша власнiсть, тому якийсь незрозумiли комерцiйнi структури типу "тцк", "полiцiя" не можуть у вас вимагати передавати iм вашi персональнi данi, так само i вашi роботодавцi.👈
А викладати своi персональнi данi в якихось "дiях", " резервах" - зараз це вже вапще
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08.06.2024 08:28 Ответить
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