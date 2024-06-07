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Громадянам, які вказали фейкові адреси у "Резерв+", можуть заблокувати рахунки, - ЗМІ

За фейкові адреси у Резерв+ можуть заблокувати рахунки

Військовозобов'язаним, які вказали неправдиві дані щодо адреси у застосунку "Резерв+", можуть заблокувати рахунки.

Про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення у застосунку Резерв+ фейкової адреси проживання може мати негативні наслідки для військовозобов’язаної особи. Так, належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, вказаною при оновленні даних, у якому проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою. Оскільки за наявності підтвердних документів протокол за порушення правил військового обліку може не складатися, а відразу виноситися постанова про штраф, то чоловіки, які дали у Резерв+ недійсну адресу, ризикують опинитися із заблокованими рахунками", - пише видання.

Відтак, поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання, може вважатися підтвердним документом для того, аби не складати протокол, а відразу виносити постанову про накладення штрафу.

Аналогічно – поштове повідомлення з відміткою про відсутність особи за адресою, вказаною при оновленні даних.

Читайте: ТЦК можуть силою затримувати громадян, якщо вони ухиляються від мобілізації або ж самовільно залишили військову частину, - "слуга народу" Горбенко

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Топ коментарі
+27
що за чергова зе-н*ркоманська маячня ??? червона кацапо-совкова, комуно-нацистька, коцнтабірна так звана "прописка" давно скасована !! чи зе-влада будує совок ?! якщо так то почніть блокувати рахунки з 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 рр. !!!

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07.06.2024 13:25
+26
А якщо на рахунку 20 тис борг, він також заблокується?
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07.06.2024 13:21
+21
Тобто,якщо приперли повідомлення навіть на вірну адресу, і людини в цей момент вдома немає, то штраф чи що? 24/7 виглядати лист щастя від ТЦК?
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07.06.2024 13:25
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07.06.2024 14:28 Відповісти
знову стара пісенька про "блокування рахунків"
по скільки там сьогодні валюта? $ по 42 вже майже..
Чекайте по 45 ідіоти.
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07.06.2024 14:29 Відповісти
По 55
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07.06.2024 19:15 Відповісти
Нашо такі складнощі. Треба просто офіційно признати кріпосне право.
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07.06.2024 14:56 Відповісти
Вони і до цього дійдуть - це лише питання часу.
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07.06.2024 15:55 Відповісти
Так, влада вже узурпована.
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07.06.2024 23:36 Відповісти
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07.06.2024 15:03 Відповісти
Що б зелена шобла не робила, все на шкоду українцям.

Вибори. Нехай чмирьок заштовхає свій в/с собі кудись.
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07.06.2024 15:37 Відповісти
ліш би не порошенко
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07.06.2024 17:11 Відповісти
Тут якраз про ті штрафи розказують, гляньте кому цікаво
https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=SaarVQn_OuRiTOEA https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=SaarVQn_OuRiTOEA

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07.06.2024 15:41 Відповісти
Короче Я обновил. Оказалось, что все и так обновлено.
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07.06.2024 15:59 Відповісти
А анальному кловану - зраднику можуть заблокувати офшори???
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07.06.2024 16:45 Відповісти
А може не вигадувати усілякі хитрощі, а одразу ввести кріпостне право!
Можна ще кожному громадянину тавро з номером на голові випалювати!
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07.06.2024 17:23 Відповісти
Ну, нарешті, толкова ідея!
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07.06.2024 18:43 Відповісти
Завжди любив кеш )
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07.06.2024 18:53 Відповісти
В Резерв+ вказаний телефон (діючий) і електронна скринька (діюча). Що не так? Мало даних для оповіщення? Треба Укрпошту напрягати?
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07.06.2024 19:10 Відповісти
А чому одразу не можна було не порушувати закони та свій конституційний обов'язок?
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07.06.2024 19:52 Відповісти
Ну, так сам "главний" дозволив же ж. "Конституція на паузі", - хіба не чули?
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07.06.2024 20:33 Відповісти
Слова витягнуті з контексту. Мова йшлася про обмеження конституційних прав громадян на час воєнного стану. Читайте уважно Закон України «Про правовий режим воєнного стану»ю
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07.06.2024 20:39 Відповісти
Емігрант-ухилянт вчи Конституцію
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07.06.2024 20:48 Відповісти
А чому це я емігрант-ухилянт?
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07.06.2024 20:53 Відповісти
а какие у вас вопросы к "нарушителям" ?
с какого перепуга люди должны сообщать информацию о себе кому попало ?
про какие законы и обязанрости вы говорите ?
разве Зеленский не сказал, чтт обязанттолько родителям, или это тоже вырвано, как и игнорирование им повесток ?
что по вашему вырвано из "на паузе " ?
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08.06.2024 08:55 Відповісти
1. Чому одні здорові чоловіки, які не мають законних обмежень щодо мобілізації, мають ховатися і вважають це нормальним, а інші повинні воювати? Ци всі думають, що зможуть втекти за кордон і вивезти свої сімʼї, якщо саме до їх хати прийде війна?
2. А не сказано про кому попало. Під час зміни місця режстрації, чи отримання паспорту ніхто ж не задає таких питань у відповідних установах.
3. Читайте закон. Там взагалі повістка може бути вручена будь-яким способом, а взагалі, військовозобовʼязаний, якому вона не надійшла повинен сам у ТЦК зʼявитись.
4. Закон про мобілізацію чітко прописує які саме конституційні права громадян можуть обмежуватись під час воєнного стану… І якщо він для ухилянтів є антиконституційним, то хай читають ст.65 Конституції України
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08.06.2024 13:52 Відповісти
1. действительно, почему ? например дети полковников, депутатов, судей, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ, людей при деньгах - почему они не воюют ?
2. точно, государство Украина и без резерва+ имеет данные о месте регистрации, жительства (мне так лет 20 назад прислали на почту кредитку на адрес, где я не зарегистрирован),
так что соотв. установы уже в курсе
3. закон ещё про бесплатную медицину, образование и много чего говорит,
но таки вот у меня в паспорте штамп "невоеннобязаный",
а дальше цирк, государство раздерибанило кучу денег, чтобы я считался "прыдатный" проведя влк, где у хирурга мы были втроём...
4. Вы бредите
закон о мобилизации говорит о добровольном поступлении на воинскую службу, про ограничения там нет,
вы обманываете
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08.09.2024 16:41 Відповісти
1. Я знаю багато виключень. Нарприклад, син голови нашої ВЛК воював, поки не отримав важке пораення, хоча пішов на фронт маючи статус "обмежено придатний" та можливість отримати броню в лікарні, так як він працював лікарем.
2. Те що ваші данні невідомо то злив невідомо кому- це зовсім інша ситуація. Ми говоримо про облікові данні, які ви маєте надавати в держустанови згідно законодавства.
3. Перечитайте "закон про військовий обов'язок і військову службу", постанову КМУ "Про військовий облік військовозобов'язаних", "Закон про мобілізаційну поідготовку... ". Колись "обмежено придатні" взагалі знімались з обліку. А ще колись була строкова служба в 3 роки. А ще раніше був паспорт з серпом та молотом.
І доречі про паспорт: відмітка в паспорті "невійськовозобов'язаний" не має жодної юридичної сили. Є військово-обліковий документ про порядок оформлення військово-облікових документів, постанова №559 від 16.05.2024р.
4. Докази? Потрібні докази. ТІЛЬКО з 18 до 25 років чоловіки можуть бути мобілізовані, але лише добровільно, а з 25 до 60 років - примусово.
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25.09.2024 00:48 Відповісти
таки п.4
какие вам доказательства ?
где в этом законе про ограничения конституционных прав ?
где про "прымусову" мобилизацию ?
а главное - я писал "поступление на военную службу",
слово "мобилизация" я не употреблял
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02.10.2024 18:11 Відповісти
балаболить не мешки ворочать ....
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03.11.2024 07:37 Відповісти
Ніякий закон не може бути вищий за Конституцію.

Конституція України
https://constitution.in.ua/chapters/2/ Розділ II. Права, свободи та обовязки людини і громадянина
Стаття 64

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями https://constitution.in.ua/articles/24/ 24 , https://constitution.in.ua/articles/25/ 25 , https://constitution.in.ua/articles/27/ 27 , https://constitution.in.ua/articles/28/ 28 , https://constitution.in.ua/articles/29/ 29 , https://constitution.in.ua/articles/40/ 40 , https://constitution.in.ua/articles/47/ 47 , https://constitution.in.ua/articles/51/ 51 , https://constitution.in.ua/articles/52/ 52 , https://constitution.in.ua/articles/55/ 55 , https://constitution.in.ua/articles/56/ 56 , https://constitution.in.ua/articles/57/ 57 , https://constitution.in.ua/articles/58/ 58 , https://constitution.in.ua/articles/59/ 59 , https://constitution.in.ua/articles/60/ 60 , https://constitution.in.ua/articles/61/ 61 , https://constitution.in.ua/articles/62/ 62 , https://constitution.in.ua/articles/63/ 63 цієї Конституції.
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07.06.2024 23:13 Відповісти
Ваши персональнi данi - це ваша власнiсть, тому якийсь незрозумiли комерцiйнi структури типу "тцк", "полiцiя" не можуть у вас вимагати передавати iм вашi персональнi данi, так само i вашi роботодавцi.👈
А викладати своi персональнi данi в якихось "дiях", " резервах" - зараз це вже вапще
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08.06.2024 08:28 Відповісти
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