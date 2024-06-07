Громадянам, які вказали фейкові адреси у "Резерв+", можуть заблокувати рахунки, - ЗМІ
Військовозобов'язаним, які вказали неправдиві дані щодо адреси у застосунку "Резерв+", можуть заблокувати рахунки.
Про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети, інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомлення у застосунку Резерв+ фейкової адреси проживання може мати негативні наслідки для військовозобов’язаної особи. Так, належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, вказаною при оновленні даних, у якому проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою. Оскільки за наявності підтвердних документів протокол за порушення правил військового обліку може не складатися, а відразу виноситися постанова про штраф, то чоловіки, які дали у Резерв+ недійсну адресу, ризикують опинитися із заблокованими рахунками", - пише видання.
Відтак, поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання, може вважатися підтвердним документом для того, аби не складати протокол, а відразу виносити постанову про накладення штрафу.
Аналогічно – поштове повідомлення з відміткою про відсутність особи за адресою, вказаною при оновленні даних.
Будь ласка, зачекайте...
по скільки там сьогодні валюта? $ по 42 вже майже..
Чекайте по 45 ідіоти.
Вибори. Нехай чмирьок заштовхає свій в/с собі кудись.
https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=SaarVQn_OuRiTOEA https://youtu.be/xHxDF7-pfpc?si=SaarVQn_OuRiTOEA
Можна ще кожному громадянину тавро з номером на голові випалювати!
с какого перепуга люди должны сообщать информацию о себе кому попало ?
про какие законы и обязанрости вы говорите ?
разве Зеленский не сказал, чтт обязанттолько родителям, или это тоже вырвано, как и игнорирование им повесток ?
что по вашему вырвано из "на паузе " ?
2. А не сказано про кому попало. Під час зміни місця режстрації, чи отримання паспорту ніхто ж не задає таких питань у відповідних установах.
3. Читайте закон. Там взагалі повістка може бути вручена будь-яким способом, а взагалі, військовозобовʼязаний, якому вона не надійшла повинен сам у ТЦК зʼявитись.
4. Закон про мобілізацію чітко прописує які саме конституційні права громадян можуть обмежуватись під час воєнного стану… І якщо він для ухилянтів є антиконституційним, то хай читають ст.65 Конституції України
2. точно, государство Украина и без резерва+ имеет данные о месте регистрации, жительства (мне так лет 20 назад прислали на почту кредитку на адрес, где я не зарегистрирован),
так что соотв. установы уже в курсе
3. закон ещё про бесплатную медицину, образование и много чего говорит,
но таки вот у меня в паспорте штамп "невоеннобязаный",
а дальше цирк, государство раздерибанило кучу денег, чтобы я считался "прыдатный" проведя влк, где у хирурга мы были втроём...
4. Вы бредите
закон о мобилизации говорит о добровольном поступлении на воинскую службу, про ограничения там нет,
вы обманываете
2. Те що ваші данні невідомо то злив невідомо кому- це зовсім інша ситуація. Ми говоримо про облікові данні, які ви маєте надавати в держустанови згідно законодавства.
3. Перечитайте "закон про військовий обов'язок і військову службу", постанову КМУ "Про військовий облік військовозобов'язаних", "Закон про мобілізаційну поідготовку... ". Колись "обмежено придатні" взагалі знімались з обліку. А ще колись була строкова служба в 3 роки. А ще раніше був паспорт з серпом та молотом.
І доречі про паспорт: відмітка в паспорті "невійськовозобов'язаний" не має жодної юридичної сили. Є військово-обліковий документ про порядок оформлення військово-облікових документів, постанова №559 від 16.05.2024р.
4. Докази? Потрібні докази. ТІЛЬКО з 18 до 25 років чоловіки можуть бути мобілізовані, але лише добровільно, а з 25 до 60 років - примусово.
какие вам доказательства ?
где в этом законе про ограничения конституционных прав ?
где про "прымусову" мобилизацию ?
а главное - я писал "поступление на военную службу",
слово "мобилизация" я не употреблял
Конституція України
https://constitution.in.ua/chapters/2/ Розділ II. Права, свободи та обовязки людини і громадянина
Стаття 64
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями https://constitution.in.ua/articles/24/ 24 , https://constitution.in.ua/articles/25/ 25 , https://constitution.in.ua/articles/27/ 27 , https://constitution.in.ua/articles/28/ 28 , https://constitution.in.ua/articles/29/ 29 , https://constitution.in.ua/articles/40/ 40 , https://constitution.in.ua/articles/47/ 47 , https://constitution.in.ua/articles/51/ 51 , https://constitution.in.ua/articles/52/ 52 , https://constitution.in.ua/articles/55/ 55 , https://constitution.in.ua/articles/56/ 56 , https://constitution.in.ua/articles/57/ 57 , https://constitution.in.ua/articles/58/ 58 , https://constitution.in.ua/articles/59/ 59 , https://constitution.in.ua/articles/60/ 60 , https://constitution.in.ua/articles/61/ 61 , https://constitution.in.ua/articles/62/ 62 , https://constitution.in.ua/articles/63/ 63 цієї Конституції.
А викладати своi персональнi данi в якихось "дiях", " резервах" - зараз це вже вапще