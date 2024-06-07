ТЦК можуть силою затримувати громадян, якщо вони ухиляються від мобілізації або ж самовільно залишили військову частину, - "слуга народу" Горбенко

Є кілька підстав, які дозволяють працівникам ТЦК затримувати громадян.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, нардеп "Слуги народу" Руслан Горбенко в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кожну справу щодо силового затримання військовозобов'язаного працівниками ТЦК треба розглядати окремо.

"Наприклад, представники ТЦК можуть застосовувати силу, вдаватись до примусових заходів у випадках, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби", - пояснив нардеп.

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Також, зазначив Горбенко, наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК.

"Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів. Тому дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними. Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування", - наголосив "слуга народу".

"Водночас очевидно, що необхідні більш жорсткі санкції за протиправні дії з боку посадових осіб, відповідальних за мобілізацію", - підсумував Горбенко.

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