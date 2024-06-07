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мобілізація (2869) Горбенко Руслан (7) ТЦК та СП (426)

ТЦК можуть силою затримувати громадян, якщо вони ухиляються від мобілізації або ж самовільно залишили військову частину, - "слуга народу" Горбенко

Кого можуть затримувати ТЦК

Є кілька підстав, які дозволяють працівникам ТЦК затримувати громадян.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, нардеп "Слуги народу" Руслан Горбенко в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кожну справу щодо силового затримання військовозобов'язаного працівниками ТЦК треба розглядати окремо.

"Наприклад, представники ТЦК можуть застосовувати силу, вдаватись до примусових заходів у випадках, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби", - пояснив нардеп.

Читайте також: Немає підстав говорити про мобілізацію 18-річних, - Стефанчук

Також, зазначив Горбенко, наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК.

"Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів. Тому дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними. Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування", - наголосив "слуга народу".

"Водночас очевидно, що необхідні більш жорсткі санкції за протиправні дії з боку посадових осіб, відповідальних за мобілізацію", - підсумував Горбенко.

Також читайте: В Раді зареєстрували законопроєкт про бронювання всіх працівників ДСНС

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Топ коментарі
+35
Це нардеп, прости Господи, так каже? Курва, комуняки і риги за 5 років навчалися працювати, а зелені хунвейбіни не можуть за 5 років законодавство засвоїти. Куди їм ще законодавцями бути?
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07.06.2024 12:29
+35
А в тцк на руках є судове рішення що дана людина ''ухилянт''? Чи тцк скоро буде і карати без суду? (Хоча вони і так вже людей вбивають безкарно).
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07.06.2024 12:31
+31
Тобто, без рішення суду позбавляти волі громадян.
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07.06.2024 12:31
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Це нардеп, прости Господи, так каже? Курва, комуняки і риги за 5 років навчалися працювати, а зелені хунвейбіни не можуть за 5 років законодавство засвоїти. Куди їм ще законодавцями бути?
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07.06.2024 12:29 Відповісти
А депутатів можно силою затримувати і піздити до всрачки, якщо вони уклоняються від виконування своїх обов'язків?
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07.06.2024 13:12 Відповісти
Так, звичайно, але за такі дії передбачена відповідальність
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07.06.2024 13:17 Відповісти
Дії ТЦК-шників теж передбачають для них юридичні наслідки, проблема в тому, що закон в Україні працює лише коли органи «змащені»

а ось відстріл як метод покарання депутатів і загородзагонів (тобто ТЦК) доступний в першу чергу тим, хто був мобілізований незаконно, бо встиг отримати зброю..
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07.06.2024 19:32 Відповісти
Дайош бусифікацію в законі!
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07.06.2024 12:30 Відповісти
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07.06.2024 12:40 Відповісти
Ну и рожа
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07.06.2024 12:46 Відповісти
У Підлоги?
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07.06.2024 12:48 Відповісти
Тобто, без рішення суду позбавляти волі громадян.
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07.06.2024 12:31 Відповісти
Який суд може бути в в зоні УА під пишним взглядом вєлікого кормчого …
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07.06.2024 12:55 Відповісти
Я взагалі не бачу сенсу в тому щоб чоловіки служили в ТЦК будь де крім охорони. Жінки так само можуть ходити з поліцією. Треба буде запакувати - поліція запакує.
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07.06.2024 12:31 Відповісти
Ну, Слава Богу, знайшовся російський троль, який знає як повинен функціонувати ТЦК в Україні
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07.06.2024 13:44 Відповісти
Росянє, ви на пару дєньгу рубітє, мі с тамарой ходім парой ?
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07.06.2024 19:46 Відповісти
А в тцк на руках є судове рішення що дана людина ''ухилянт''? Чи тцк скоро буде і карати без суду? (Хоча вони і так вже людей вбивають безкарно).
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07.06.2024 12:31 Відповісти
Хто такі тцк щоб когось затримувати? давайте ще спідозних бомжів залучати до затримання, поліція може тільки затримувати громадян, або СБУ, кончені зелені йолопи
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07.06.2024 12:32 Відповісти
Вже є, так звані "https://dumskaya.net/news/sily-oborony-sotrudnik-ttsk-v-odesse-ne-razbival-182204/ua/ представники підрозділу сприяння правоохоронним органам".
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07.06.2024 13:43 Відповісти
Яким чином представник може когось затримувати? Я представник спидозного вокзального бомжа, я маю право тебе затримати?
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07.06.2024 14:16 Відповісти
Отака фігня... Якісь чорти в балаклавах тепер "допомагають" ТЦК та поліції. Ну не на фронт же їх, молодих та здорових відправляти.
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07.06.2024 15:03 Відповісти
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07.06.2024 19:35 Відповісти
Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби

Ну вообще то, такими должны заниматся ВСП или "военная полиция" которую хотят создать.
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07.06.2024 12:33 Відповісти
Ви праві. Це вже є в тих законах які діють. Про цей пан, прости Господи, депутат, не читає закони, він тисне на кнопку.
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07.06.2024 12:36 Відповісти
Так депутати це ж і є головні ухилянти, бо себе закону викреслили і вибори заборонили …
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07.06.2024 19:36 Відповісти
Жаль(але це вже норма для депутатів), що пан горбенко не читав закон за який проголосував особисто. Так от цей закон ПРЯМО ЗАБОРОНЯЄ ТЦК вчиняти силові дії по відношенню до громадян України, будь то військовозабов'язані, цівільні і навіть військові!
Цей пан депутат вже майже доріс до рівня кислиці і цілком може представляти «захист» громадян України в оонах і червоних хрестах, які клали норми чинного законодавства і будь які конвенції з прав людини і міжнародні договори.
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07.06.2024 12:34 Відповісти
Абсолютно вірно, хоча лишньохромосомі затарені боярою, біосміттьєві троляки зараз почнуть нести нісенітницю, що це не законно, неправильно антиконституційної, проте дуже смішно це читати від людей з недокраїни - тюрми, заселеної на 95 відсотків опущених імбецилів!
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07.06.2024 12:34 Відповісти
Раша параша? Тут водкі нет, іді домой!
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07.06.2024 12:37 Відповісти
Ви дуже просто можете розбити всі аргументи опонентів, просто процитувавши статтю закону, яка це регламентує...
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07.06.2024 12:40 Відповісти
Застосовувати силу, затримувати може тільки поліція. Горбєнко -муділа, який не читав Закон про мобілізацію, та Конституцію Ст. 17
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07.06.2024 12:38 Відповісти
Випускник університету "Трускавець" детектед.🤷
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07.06.2024 12:45 Відповісти
Також ст.. 28,29,62. Мобіліцацію треба проводити в правовому полі. Бо буде писдець. Іронія про Трускавець, у данному випадку, недоречна .
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07.06.2024 12:48 Відповісти
Інструкція, щоб тобі не крутили руки: Не бикуй, покажи документи, чемно розмовляй, виконуй вимоги і ніхто тебі не буде крутити руки.
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07.06.2024 13:37 Відповісти
Ви пропустили одне слово. Не "вимоги", а "законні вимоги". Різниця суттєва.
Працюєте в ТЦК?
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07.06.2024 13:46 Відповісти
Дякую за уточнення ))
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07.06.2024 13:52 Відповісти
Ні не працюю))
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07.06.2024 14:17 Відповісти
Просто цікаво було. Дякую за відповідь
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07.06.2024 14:58 Відповісти
А тепер записуйте прізвища депутатів слуг народу, які вивезли своїх синків призовного віку з країни під час війни: стефанчук, шуляк, веніславський, венедіктова... Коли там вже за цими ухилянтами приїде бус ТЦК?
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07.06.2024 12:38 Відповісти
Поки ти будеш чекати, що тобі покажуть списки, сюди прийде кацап та буде гвалтувати твою дружину та доньку. Не дай Боже, звичайно, але це приклад.
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07.06.2024 13:46 Відповісти
З шанців під Курахово пишете?
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07.06.2024 14:52 Відповісти
Ні, в такому віці та перенесеному інсульті мене туди вже, на жаль, не візьмуть...
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07.06.2024 15:24 Відповісти
З допомогою таких зрадників і колаборантів як ти, що розсаджують рашизм в Україні, може і прийде, якщо вам дозволять продовжувати свою диверсійну діяльність
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07.06.2024 20:33 Відповісти
Кацап, а де ти побачив, що я колаборант та рашист?
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07.06.2024 22:46 Відповісти
Одягайте вже тцк-ників в ментівську форму,раз і повноваження їм передаєте.І за порушення правил дорожнього руху нехай мають право штрафувати.
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07.06.2024 12:40 Відповісти
За незаконне використання форми та символіки силових структур у нас є окрема стаття, до речі...
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07.06.2024 12:43 Відповісти
Це був сарказм,до речі.
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07.06.2024 14:33 Відповісти
Уже немає, лише штраф здається залишили
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07.06.2024 20:34 Відповісти
Громадяни можуть силою затримувати ТЦК і карати на свій розсуд. Слуга народу Vi Wa
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07.06.2024 12:41 Відповісти
Ще один "юрист" на кшталт БоНеВтіка!
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07.06.2024 12:41 Відповісти
Ухилянт и дезертир это разное!
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07.06.2024 12:44 Відповісти
А "какая разница", аби ляпнути.
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07.06.2024 16:01 Відповісти
Про це https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3871932-ruslan-gorbenko-nardep-volonter.html заявив заступник голови комітету Верховної ради з питань прав людини

Це триндець...
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07.06.2024 12:44 Відповісти
++
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07.06.2024 12:49 Відповісти
Це вирок нам і правозахисту в Україні
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07.06.2024 16:54 Відповісти
Он врет

Стаття 17
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян

Статья 19
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
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07.06.2024 12:45 Відповісти
Зелені відмінили дію Конституції та законів на території України.

Залишилась анархія - мати поряку 🪓
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07.06.2024 12:59 Відповісти
Тогда тем более не может быть никаких обязанностей перед государством.
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07.06.2024 13:03 Відповісти
То все десь прописано в законодавстві? Що можуть тцк, що не можуть?
Стаття, параграф, кома?
Чи то так, па панятіям, або горбенко так міркує?
І приміняти силу доки?
Бо з його слів вони навіть розстрілювати можуть, так собі, без суда.
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07.06.2024 12:46 Відповісти
Громадяни можуть затримувати нардепів та карати на власний розсуд: я тебе обирав, я тебе і звільняю.
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07.06.2024 12:46 Відповісти
"ТЦК можуть силою затримувати громадян, якщо вони ухиляються від мобілізації, або ж самовільно залишили військову частину" - "слуга народу" заступник голови комітету Верховної ради з питань прав людини, нардеп "Слуги народу" Руслан Горбенко

Це говорять представники правлячої партії для якої корупція - сенс того за чим вони в цю владу йшли. ТЦК не є правоохоронним органом. Будь-яке використання ним таких функцій - замах на конституційні права громадян закріплені в Конституції. Заклики до цього - державний злочин.
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07.06.2024 13:56 Відповісти
А це працює в обидва боки? Військовослужбовці ЗСУ мають право застосувати силу до депутатів Слуги Зеленського, зокрема Горбенка, за корупцію, державну зраду та ухилення від обов'язку дотримуватись законодавства України?
Пропоную бонус до рекрутингу - кожен хто запишеться в ЗСУ, має право, відрихтувати морду лиця одному слузі на вибір. Чесне слово, повернусь заради того, щоб поспілкуватись з кимось з 6 менеджерів Зе, а заради спілкування з самим Потужним, негайно чартер найму.
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07.06.2024 12:46 Відповісти
громадяни мають право силою [ezhbnb сциткунів
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07.06.2024 12:48 Відповісти
Будь яке адмін затримання повинно офрмлюватись протоколом, все, точка. В адмін кодексі я не знайшов повноважень ТЦК про скдадання адмін протоколу, це прерогатива поліцейскьких!!! Тому вивчайте закони та постанови, іх не так багото, знімайте все на відео, вимагайте від ТЦК та поліції всі необхідні документи та поводтесь спокійно та впевнено. Це залог вашого успіху в таких випадках. Подивітся, є багато відео де "озброєнні" юридичними знаннями та впевненістю громадяни спокійно доводять свої права та вирішують такі конфлікти без бійки та суперечки!! Авжеж це в тому випадку якщо ви не порушували норми постанов та зоконів!!
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07.06.2024 12:49 Відповісти
Якими будуть ваші дії, якщо наприклад представники ТЦК мовчки беруть вас за руки і тягнуть в напрямі "бусіка"? Будете впевнено і спокійно розповідати про свої права? Ну що ж, успіху вам
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07.06.2024 13:53 Відповісти
що значить мовчки? не говоріть х... Якщо до вас підійте ТЦК то вони запитають у вас документи. Покажіть іх. в чому проблема. якщо нема то відновіть і майте на руках щоб до вас не було зайвих питань. Ваше питання відносится до якихось віртуальних випадків про які десь бабка казала! Наведіть реальний приклад де ТЦК або люди схожі, просто так схопили і потягли в бусик. Читайте закон, і знайте свої прави тоді і беспеределу меньше буде. Я кожен тиждень проїзджаю по 5-6 блокпостів і питань взагалі не маю.
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07.06.2024 14:34 Відповісти
В Америці теж блокпости?? Капець дожили...
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07.06.2024 14:41 Відповісти
В америці не був ні разі, а використовую Starlink, який і показує їх сервер. Но зрадойо... вам до смаку як бачу. хліба не давай ))))
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07.06.2024 17:13 Відповісти
От ви якраз і пишете х...
Прикладів - сотні у відкритому доступі. Навіть "розслідування" офіційно були розпочаті.
Ви або сліпий/глухий, або тцк-шник під vpn.
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07.06.2024 14:57 Відповісти
Starlink, бо світла нема. Є ще питання?
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07.06.2024 17:14 Відповісти
У мене було одне питання до вас, але ви на нього не відповіли.
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07.06.2024 17:25 Відповісти
відповідаю: покажу ТЦК всі необхідні документи, і піду далі по своїх справах
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07.06.2024 18:03 Відповісти
Які ще необхідні документи ? ви смішний..

Отримаєш повістку прямо на місці і поїдеш в учебку
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07.06.2024 19:42 Відповісти
Вам відразу скажуть що ви в якомусь міфічному тцкашному розшуку, відберуть ваші документи, засоби зв'язку і відразу запакують вас до бусіка начебто для "уточнення даних" та позбавлять вас волі. Наступного дня з готовим експрес влк відправлять вас в учєбку відмітитись про підготовку, потім вже на м'ясний штурм чи в беззахисний окоп сп з калашом і одним магазином в руках. Така вибудувана кремлєохвісом схема геноциду цивільного населення України під прикриттям війни і вибіркового обов'язку захисту держави
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07.06.2024 20:45 Відповісти
Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування", - наголосив "слуга народу". 🖕

Це дно.
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07.06.2024 12:51 Відповісти
Ухиляються - це як Нео в "Матриці"
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07.06.2024 12:52 Відповісти
трускавецька школа депутатства
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07.06.2024 12:52 Відповісти
якось це не дуже... вже не поодинокий випадок, що людей вбивають в тцк... й нічого не стається.... а як же запобігання злочинам? чому це відбувається, чому людей й надалі б'ють, катують й вбивають працівники тцк? чому навіть злочинців з доказаною виною не можна бити та катувати, а тут звичайні громадяни, які ще невідомо ухилянти вони чи ні, а їх вже засуджують без суду та слідства й карають...
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07.06.2024 12:54 Відповісти
У 2019 році був https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21025 обраний народним депутатом 9 скликання від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга народу" номером 109 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21025 Заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

HG директор, https://lb.ua/file/person/4746_gorbenko_ruslan_oleksandrovich_.html засновник ТОВ https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39305530/ "Інтершина УА" . Комерційний директор, засновник https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/37287709/ ТОВ "Інтергума-2010" .

У 2010 році був http://gorod.lugansk.ua/index.php?do=static&page=gordep обраний депутатом Луганської міської ради 16 номером за списком https://www.chesno.org/party/1 "Партії регіонів" як член партії.

Кандидат економічних наук.

https://far.chesno.org/person/2876/ Фігурант антикорупційних розслідувань .

https://www.chesno.org/politician/156401/
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07.06.2024 12:54 Відповісти
Ну то понятно всі колишні риги то фсб щурі особливо з Луганської області... ще від кучми... їх основним завдання є знищити Україну та злити її оркам
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07.06.2024 13:14 Відповісти
засновник https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/37287709/ ТОВ "Інтергума-2010" .

Ясно. Резиновий виріб. Гандон по-нашому.
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07.06.2024 16:45 Відповісти
Руслан, у чому справа? Чому ти, досі не в окопі?
Покажи зразок усім, ухилянтам від мобілізації !!! Ряха ж, кров з молоком!
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07.06.2024 12:56 Відповісти
вважаю, що громадяни України мають право п*дити своїх слуг лопатою по с*аці коли ті відкривають свого рота, щоб видати чергову нісенітницю
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07.06.2024 12:59 Відповісти
І шо не так? Ухилянт - за ніздрі і до лав ВСУ. І нема чого скавчати. Батьківщину, свою родину та домівку потрібно захищати.
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07.06.2024 13:00 Відповісти
Але насправді, цей закон ПРЯМО ЗАБОРОНЯЄ ТЦК вчиняти силові або примусові дії по відношенню до громадян України(с)
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07.06.2024 13:05 Відповісти
Адресу назвіть свою, щоб ТЦК виконало свої силові дії , до вас, як до ухилянта.
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07.06.2024 13:21 Відповісти
Дано уже пора как при сталине: расстреляли нахер и всех делов. А кого не расстреляли, с криками "А РОДИНУ, ЗА ЗЕЛЕНСКОГО" бежать в атаку.
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07.06.2024 13:02 Відповісти
Наприклад, а представники народу можуть застосовувати силу, вдаватись до примусових заходів у випадках, коли працівники ТЦК відмовляються виконувати законні вимоги громадян, щодо виконання своїх службових обов'язків - участі в бойових діях на фронті?
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07.06.2024 13:20 Відповісти
Треба заходити на підприємства, в офіси, робити поквартирні рейди, щоб всю срань доставляти до ТЦК, а потім в ЗСУ.
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07.06.2024 13:20 Відповісти
Давай свій адрес, ТЦК готово виїхати за тобою, ухилянт.
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07.06.2024 13:23 Відповісти
Не бреши, падло! Згідно якого Закону? Ааааа, зрозуміло можна тай можна. зелупа дозволив.
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07.06.2024 13:20 Відповісти
якого народу вони "слуги"?
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07.06.2024 13:33 Відповісти
Как вариант - расстреливать на месте.
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07.06.2024 13:41 Відповісти
"На території опричнини Іван Грозний проводив політику терору і репресій. Створене опричне військо страчувало тисячі людей по всій країні. Символом цього війська стала собача голова й мітла, що мало показати прагнення захистити самодержавство, «вигризти та вимести» всіх противників."Щось подібне вже і на теренах сворив "найвеличніший".Далеко підем...
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07.06.2024 13:51 Відповісти
какие нах проверки?вывод-каждый ******* слуг в вр феерический даун с рождения.......................................................................
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07.06.2024 14:26 Відповісти
а від коли це якісь всрань-горбатенки вирішують що є вище за діючі закони?
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07.06.2024 14:40 Відповісти
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…

Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,

в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…

Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!
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07.06.2024 15:56 Відповісти
Это катастрофа для страны если в ней ещё есть такие дупутаты
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07.06.2024 19:49 Відповісти
 
 