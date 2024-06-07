ТЦК можуть силою затримувати громадян, якщо вони ухиляються від мобілізації або ж самовільно залишили військову частину, - "слуга народу" Горбенко
Є кілька підстав, які дозволяють працівникам ТЦК затримувати громадян.
Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, нардеп "Слуги народу" Руслан Горбенко в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, кожну справу щодо силового затримання військовозобов'язаного працівниками ТЦК треба розглядати окремо.
"Наприклад, представники ТЦК можуть застосовувати силу, вдаватись до примусових заходів у випадках, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби", - пояснив нардеп.
Також, зазначив Горбенко, наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК.
"Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів. Тому дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними. Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування", - наголосив "слуга народу".
"Водночас очевидно, що необхідні більш жорсткі санкції за протиправні дії з боку посадових осіб, відповідальних за мобілізацію", - підсумував Горбенко.
Будь ласка, зачекайте...
а ось відстріл як метод покарання депутатів і загородзагонів (тобто ТЦК) доступний в першу чергу тим, хто був мобілізований незаконно, бо встиг отримати зброю..
Ну вообще то, такими должны заниматся ВСП или "военная полиция" которую хотят создать.
Цей пан депутат вже майже доріс до рівня кислиці і цілком може представляти «захист» громадян України в оонах і червоних хрестах, які клали норми чинного законодавства і будь які конвенції з прав людини і міжнародні договори.
Працюєте в ТЦК?
Це триндець...
Стаття 17
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян
Статья 19
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Залишилась анархія - мати поряку 🪓
Стаття, параграф, кома?
Чи то так, па панятіям, або горбенко так міркує?
І приміняти силу доки?
Бо з його слів вони навіть розстрілювати можуть, так собі, без суда.
Це говорять представники правлячої партії для якої корупція - сенс того за чим вони в цю владу йшли. ТЦК не є правоохоронним органом. Будь-яке використання ним таких функцій - замах на конституційні права громадян закріплені в Конституції. Заклики до цього - державний злочин.
Пропоную бонус до рекрутингу - кожен хто запишеться в ЗСУ, має право, відрихтувати морду лиця одному слузі на вибір. Чесне слово, повернусь заради того, щоб поспілкуватись з кимось з 6 менеджерів Зе, а заради спілкування з самим Потужним, негайно чартер найму.
Прикладів - сотні у відкритому доступі. Навіть "розслідування" офіційно були розпочаті.
Ви або сліпий/глухий, або тцк-шник під vpn.
Отримаєш повістку прямо на місці і поїдеш в учебку
Це дно.
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21025 Заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
HG директор, https://lb.ua/file/person/4746_gorbenko_ruslan_oleksandrovich_.html засновник ТОВ https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39305530/ "Інтершина УА" . Комерційний директор, засновник https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/37287709/ ТОВ "Інтергума-2010" .
У 2010 році був http://gorod.lugansk.ua/index.php?do=static&page=gordep обраний депутатом Луганської міської ради 16 номером за списком https://www.chesno.org/party/1 "Партії регіонів" як член партії.
Кандидат економічних наук.
https://far.chesno.org/person/2876/ Фігурант антикорупційних розслідувань .
https://www.chesno.org/politician/156401/
Ясно. Резиновий виріб. Гандон по-нашому.
Покажи зразок усім, ухилянтам від мобілізації !!! Ряха ж, кров з молоком!
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…
Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,
в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…
Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!