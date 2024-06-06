Немає підстав говорити про мобілізацію 18-річних, - Стефанчук

Наразі немає жодних підстав говорити про мобілізацію 18-річних громадян України.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз жодних офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб'єктів законодавчої ініціативи не надходило", - сказав голова парламенту.

Також читайте: Близько 15% військовозобов’язаних уточнили свої дані в "Резерв+", - Міноборони