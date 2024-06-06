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Немає підстав говорити про мобілізацію 18-річних, - Стефанчук
Наразі немає жодних підстав говорити про мобілізацію 18-річних громадян України.
Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Станом на зараз жодних офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб'єктів законодавчої ініціативи не надходило", - сказав голова парламенту.
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+21 Luis Santos
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+17 Hrysha Hlyba #582024
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+17 товарищ Маузер 2
показати весь коментар06.06.2024 15:56
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