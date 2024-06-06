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Немає підстав говорити про мобілізацію 18-річних, - Стефанчук

Стефанчук заперечив плани мобілізувати 18-річних

Наразі немає жодних підстав говорити про мобілізацію 18-річних громадян України.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз жодних офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб'єктів законодавчої ініціативи не надходило", - сказав голова парламенту.

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Автор: 

мобілізація (3059) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+21
А про мобілізацію свинорилих зРади? Такіх як Стефанчук? е підстави говорити чи не на часі?
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06.06.2024 15:50
+17
коливан, ****, еталон зе!дегенерата.
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06.06.2024 15:50
+17
ніколи не забуду свинячу пику яка реготала в верховній раді в той момент коли хлопці гинули в Бахмуті...
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06.06.2024 15:56
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Правила форума Рада форумчан
коливан, ****, еталон зе!дегенерата.
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06.06.2024 15:50 Відповісти
А про мобілізацію свинорилих зРади? Такіх як Стефанчук? е підстави говорити чи не на часі?
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06.06.2024 15:50 Відповісти
ніколи не забуду свинячу пику яка реготала в верховній раді в той момент коли хлопці гинули в Бахмуті...
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06.06.2024 15:56 Відповісти
Та ні, у вашому шапіто все можливе. А після твоїх слів 18-річні вже напружились. 😊
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06.06.2024 15:57 Відповісти
Ну да, звичайно, краще набирати 50-річних із купою болячок?
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06.06.2024 15:59 Відповісти
значить вже думають
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06.06.2024 16:00 Відповісти
Наш слон піськов
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06.06.2024 16:08 Відповісти
Цей хряк щоб зберегти своє крісло пошле на війну школярів і бабусь.
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06.06.2024 16:01 Відповісти
А як щодо 120-килограмових спікерів?
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06.06.2024 16:02 Відповісти
Там всі 140
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06.06.2024 16:26 Відповісти
Охоче вірю, бо в мене більше в телевізор не влазить. ))
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06.06.2024 16:36 Відповісти
Цій перегодованій підстилці Єрмака, з лицем переходного типу від пітекантропа до людини, взагалі немає підстав говорити хоч щось.
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06.06.2024 16:04 Відповісти
А по Конституції усі громадяни мають рівні права та обов'язки. У нас якась особлива війна? Лишати дітей без батьків - це нормально, а молодь 18-25 нехай шариться по вечірках.
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06.06.2024 16:06 Відповісти
Краще хай в молоді взагалі дітей не буде. Круто придумали.
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06.06.2024 16:10 Відповісти
Що ти мелеш? Ніби щось вирішуєш. Пришлють тобі директиву з Риго-Опи, і будеш яро доводити, чому конче необхідно мобілізувати 18-річних.
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06.06.2024 16:06 Відповісти
Якщо вони о це торкаються якоїсь теми, то значить вже розкручують це питання...
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06.06.2024 16:11 Відповісти
люди скільки ми будемо їх терпіти.
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06.06.2024 16:13 Відповісти
Совок пре з усіх щілин, черговий локшинатор, як тільки хтось з них каже що нічого не буде - чекай біди!
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06.06.2024 16:16 Відповісти
Якщо, будь який, зелений скаже, що 2+2=4,- піду за калькулятором, перевірю...
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06.06.2024 16:24 Відповісти
Сьогодні немає підстав, завтра є. Для чого ця свиня взагалі вилізла з тупорилими заявами?
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06.06.2024 16:27 Відповісти
Відповідь на цитату з інтерв'ю х-ла
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06.06.2024 16:31 Відповісти
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06.06.2024 16:33 Відповісти
іпанутиє на всю голову....
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06.06.2024 17:07 Відповісти
Хай це рило відправить спочатку своїх 18 річних дітей і хай далі продовжує п*здити гроші з військових і армії на асфальті та закупівлях.
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06.06.2024 18:34 Відповісти
Хочуть взагалі винищить українців, до чого взагалі ці заяв?
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06.06.2024 21:33 Відповісти
 
 