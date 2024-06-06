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Новини Мобілізація
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Близько 15% військовозобов’язаних уточнили свої дані в "Резерв+", - Міноборони

Скільки військовозобов’язаних уточнили свої дані

Пона 1,4 млн громадян оновили свої військово-облікові дані у ТЦК, ЦНАП та додатку "Резерв+".

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цифра, яка сьогодні в нас є актуальною по "Резерву+" - це 1 млн 412 тисяч. Дійсно, ці люди віддали перевагу цифровому застосунку. Але завантажили його значно більше людей. Тобто ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але, можливо, трохи пізніше", - розповів він.

За словами Лазуткіна, у "Резерв+" є великий потенціал.

"На даний момент близько 15% уточнили свої дані. Є можливість у великої кількості людей оновити свої дані і таким чином виконати норму закону", - додав речник.

Наразі, сказав Лазуткін, у додатку оновили свої дані понад 18 тис. українців за кордон. Це переважно громадяни у Польщі, Чехії, Канаді, Німеччині та США.

Читайте: Після оновлення даних у "Резерв+" в окремих випадках людину все одно можуть доставити до ТЦК, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7374) мобілізація (3059) додаток (478) Резерв+ (62)


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Топ коментарі
+13
А толку? В армии как нехватало людей так и не хватает а мусора с ТЦКшниками как охотились так и продолжают охотиться на людей на цулицах. Или ето у вас игра такая зарегистрироваться в приложении чтобы отчитаться за потраченные на него миллионы
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06.06.2024 13:11
+13
Вони справді вважають, що в Україні є мобілізаційного ресурсу у 9.3 мільйонів чоловіків на даний момент?
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06.06.2024 13:34
+12
За 20 днів оновили дані лише 15% військовозобов'язаних.
Лишилось 40 днів до закінчення терміну оновлення даних.
Такими темпами, оновлять дані меньше половини військовозобов'заних.
А якщо врахувати, що основна частина з цих 15%, оновили дані в перші дні і вони переважно мають бронь або інваліди, то зараз дуже мало людей оновлюють дані.
За кордоном взагалі майже ніхто не оновлює.
То це все означає, що це повний провал влади в питанні примусової мобілізації, навіть під страхом штрафів.
Треба не тільки кнутом гнати людей а давати і пряники.
Інакше нічого не вийде.
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06.06.2024 13:20
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Броньовані та з відстрочкою обновились.
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06.06.2024 13:03 Відповісти
А толку? В армии как нехватало людей так и не хватает а мусора с ТЦКшниками как охотились так и продолжают охотиться на людей на цулицах. Или ето у вас игра такая зарегистрироваться в приложении чтобы отчитаться за потраченные на него миллионы
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06.06.2024 13:11 Відповісти
За 20 днів оновили дані лише 15% військовозобов'язаних.
Лишилось 40 днів до закінчення терміну оновлення даних.
Такими темпами, оновлять дані меньше половини військовозобов'заних.
А якщо врахувати, що основна частина з цих 15%, оновили дані в перші дні і вони переважно мають бронь або інваліди, то зараз дуже мало людей оновлюють дані.
За кордоном взагалі майже ніхто не оновлює.
То це все означає, що це повний провал влади в питанні примусової мобілізації, навіть під страхом штрафів.
Треба не тільки кнутом гнати людей а давати і пряники.
Інакше нічого не вийде.
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06.06.2024 13:20 Відповісти
Не нужно делать поспешных выводов. Вот когда начнут отжимать имущество за неуплату штрафов, тогда и увидим "провал влади в питанні примусової мобілізації" или всё идёт по плану....
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06.06.2024 14:47 Відповісти
так і бачу як той, в кого держава забрала спочатку гроші з рахунку, а потім і майно такий: "ого! Я відчуваю нерепеборну хвилю патріотизму!негайно йду цю найкращу в світі державу боронити!"
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06.06.2024 17:32 Відповісти
Ось тому Україна і тримається поки що за рахунок справжніх патріотів своєї батьківщини.
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06.06.2024 17:41 Відповісти
тримається. Але патріоти не безкінечні і мають властивість закінчуватися якщо ти нічого не робиш щоб нових патріотів ставало більше, а не, навпаки, менше.
Легко казати "та українці сцикуни та непатріоти" ну не пощастило державі з народом. Складніше - визнати факт, що держава обісралась всюди де могла і хоча б почати виправляти.

А хапання на вулиці, тим більше, якщо спершу ти забереш в нього гроші та житло а потім поставиш за спиною кулеметника щоб не втік... ну він так і навоює. І добре якщо з-за нього не постраждають інші.
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06.06.2024 19:52 Відповісти
"А якщо врахувати, що основна частина з цих 15%, оновили дані в перші дні і вони переважно мають бронь або інваліди, то зараз дуже мало людей оновлюють дані."

Ну і нащо ти ці кацапські тези преш сюди?

https://www.slovoidilo.ua/2024/05/29/novyna/bezpeka/minoborony-rozpovily-skilky-vijskovozobovyazanyx-***********-onovyly-svoyi-dani-tczk-ta-rezerv У Міноборони розповіли, скільки військовозобов'язаних українців оновили свої дані у ТЦК та «Резерв+»
"Станом на 29 травня свої військово-облікові дані оновили 1,3 мільйона військовозобов'язаних українців. Зокрема, через додаток «Резерв+» це зробили 1,2 млн українців. Приблизно 25-28,5% із них - наразі мають відстрочку або бронювання."

Загальна кількість тих, хто має бронь в Україні всього https://www.slovoidilo.ua/2024/06/02/novyna/suspilstvo/minoborony-rozpovily-skilky-***********-onovyly-svoyi-dani-tczk-ta-rezerv близько 700 тис .

Щодо людей з інвалідністю.

Після набуття чинності закону про мобілізацію, https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20240530-chy-mobilizuyut-lyudej-z-invalidnistyu-iii-grupy-vidpovid-eksperta/ особи з інвалідністю всіх трьох груп будуть звільнені від військової служби.

Проте люди, інвалідність яких установили після 24 лютого 2022 року, проходитимуть переогляд (треба пояснювати чому?). Це стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 50 років. Крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп була встановлена ​​в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності, у разі відсутності кінцівки або інших проблем зі здоров'ям та/або за результатами захворювань або поранень, отриманих при захисті України.
Виходить, все написане тобою брехня?
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06.06.2024 15:46 Відповісти
навіщо оновлювати якщо все одно в тцк загонять на на влк?
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06.06.2024 13:28 Відповісти
Вони справді вважають, що в Україні є мобілізаційного ресурсу у 9.3 мільйонів чоловіків на даний момент?
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06.06.2024 13:34 Відповісти
За кордоном сидить десь 2-3 млн. чоловіків призовного віку.
Це заробітчани, яки там були, ще до війни.
І зараз вони не збираються повертатися в Україну під час війни.
Тому, реально в Україні є не більше 6 млн. чоловіків військовозобов'язаних.
А якщо відкинути, тих кому до 25 років, яких не беруть в армію, то буде не більше 4,5 млн.
Серед яких 1,5 млн. інвалідів, броньованих, з відстрочками, ітд.
То потенційний ресурс для фронту не більше 2 млн. чоловіків в Україні, бо 1 млн. вже в армії зараз.
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06.06.2024 13:47 Відповісти
https://detector.media/infospace/article/223923/2024-03-07-doslidzhennya-tekstiv-mobilizatsiynyy-resurs-ukrainy-blyzko-5-mln-cholovikiv/ Дослідження «Текстів»: Мобілізаційний ресурс України - близько 5 млн чоловіків
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06.06.2024 15:51 Відповісти
думаю , десь 12-15 млн є.
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06.06.2024 13:53 Відповісти
15 млн. це загальна чисельність осіб чоловічої статі зараз в Україні, від немовлят до пенсіонерів поза 60 років.
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06.06.2024 13:58 Відповісти
і 25 млн жінок? Щось не сходиться
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06.06.2024 14:28 Відповісти
Зараз в Україні не 40 млн. а 30 млн. населення.
8-9 млн. виїхало на початку війни.
В основному в Європу.
Ще пару мільйонів перебувають в окупації.
Так, що все сходиться
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06.06.2024 14:31 Відповісти
виїжджали в основному,жінки
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06.06.2024 14:33 Відповісти
Ти не уважний, зверху писав, що 2-3 млн. чоловіків вже давно, ще до війни, виїхали на захід. Це заробітчани.
Війна застала їх за кордоном.
Вони не вертаються а будуть сидіти за кордоном до кінця війни.
І навіть зараз, під час війни, десятки тисяч військовозобов'язаних тікають з України.
Хтось легально, хтось нелегально.
Офіційно заявлено, що сотні спортсменів не повернулися до України, після змагань за кордоном зараз.
Прикордонна поліція Румунії офіційно заявила , що на кінець травня цього року, від початку війни, румунський кордон нелегально пересікли 12700 громадян України чоловічої статі.
І їх не видають Україні, надаючи їм статус біженців.
І це тільки одна Румунія. А є ще інші країни сусіди на заході. Там аналогічно.
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06.06.2024 14:50 Відповісти
На даний момент близько 15% уточнили свої дані. Джерело:
проста арифметика - залишилось 40днів і 85%.
на 2млн цифра майже стане .
І буде лише 2 варіанта, або за кілька днів до кінця сроку буде якийсь наплив , або потрібно буде вибирати: всіх хто залишився на штраф згідно норм яки вони напринимали або приймати 150 днів.
Чекаємо куди повернуть.
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06.06.2024 14:06 Відповісти
звісно штрафи - завдання нарубати бабла
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06.06.2024 14:35 Відповісти
Але вийде як і все інше у зелених. Вони ж як ***** - копро-мідаси.
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06.06.2024 17:34 Відповісти
Зелені хочуть запровадити в Україні https://bastion.tv/slugi-uroda-hochut-zaprovaditi-v-********-donosi-pro-uhilyantiv-za-vinagorodu_n63093 «доноси» про «ухилянтів» за винагороду.
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06.06.2024 14:15 Відповісти
це в кремлі хочуть. зелені-виконавці
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06.06.2024 14:29 Відповісти
60 днів потрібно було давати на тестування додатку і виправлення помилок, а не розповідати казки про "унікальність" цього додатку...
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06.06.2024 14:17 Відповісти
а я казав:
вчитесь срокійно грамотно розмовляти,
або битися на вулиці,
або швидко бігати!
бусики тцк, ніхто не збирається відміняти.
зе!шоблі потрібно стравити українців, один на одного.
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06.06.2024 14:26 Відповісти
Тепер вдумайтеся в ці цифри, чоловіків віком від 18 до 60 років, аж 9.3 мільйона🤬🤬🤬
Пздц
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06.06.2024 15:01 Відповісти
Це було зрозуміло відразу. Лажі в Резерв+ буде багато.
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06.06.2024 17:13 Відповісти
 
 