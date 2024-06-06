Близько 15% військовозобов’язаних уточнили свої дані в "Резерв+", - Міноборони

Пона 1,4 млн громадян оновили свої військово-облікові дані у ТЦК, ЦНАП та додатку "Резерв+".

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цифра, яка сьогодні в нас є актуальною по "Резерву+" - це 1 млн 412 тисяч. Дійсно, ці люди віддали перевагу цифровому застосунку. Але завантажили його значно більше людей. Тобто ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але, можливо, трохи пізніше", - розповів він.

За словами Лазуткіна, у "Резерв+" є великий потенціал.

"На даний момент близько 15% уточнили свої дані. Є можливість у великої кількості людей оновити свої дані і таким чином виконати норму закону", - додав речник.

Наразі, сказав Лазуткін, у додатку оновили свої дані понад 18 тис. українців за кордон. Це переважно громадяни у Польщі, Чехії, Канаді, Німеччині та США.

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