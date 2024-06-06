Около 15% военнообязанных уточнили свои данные в "Резерв+", - Минобороны
Более 1,4 млн граждан обновили свои военно-учетные данные в ТЦК, ЦПАУ и приложении "Резерв+".
Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
"Цифра, которая сегодня у нас актуальна по "Резерву+" - это 1 млн 412 тысяч. Действительно, эти люди отдали предпочтение цифровому приложению. Но загрузили его значительно больше людей. То есть мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но, возможно, чуть позже", - рассказал он.
По словам Лазуткина, у "Резерв+" есть большой потенциал.
"На данный момент около 15% уточнили свои данные. Есть возможность для большого количества людей обновить свои данные и таким образом выполнить норму закона", - добавил спикер.
Сейчас, сказал Лазуткин, в приложении обновили свои данные более 18 тыс. украинцев за границей. Это, преимущественно, граждане в Польше, Чехии, Канаде, Германии и США.
Пожалуйста, подождите...
Лишилось 40 днів до закінчення терміну оновлення даних.
Такими темпами, оновлять дані меньше половини військовозобов'заних.
А якщо врахувати, що основна частина з цих 15%, оновили дані в перші дні і вони переважно мають бронь або інваліди, то зараз дуже мало людей оновлюють дані.
За кордоном взагалі майже ніхто не оновлює.
То це все означає, що це повний провал влади в питанні примусової мобілізації, навіть під страхом штрафів.
Треба не тільки кнутом гнати людей а давати і пряники.
Інакше нічого не вийде.
Легко казати "та українці сцикуни та непатріоти" ну не пощастило державі з народом. Складніше - визнати факт, що держава обісралась всюди де могла і хоча б почати виправляти.
А хапання на вулиці, тим більше, якщо спершу ти забереш в нього гроші та житло а потім поставиш за спиною кулеметника щоб не втік... ну він так і навоює. І добре якщо з-за нього не постраждають інші.
Ну і нащо ти ці кацапські тези преш сюди?
https://www.slovoidilo.ua/2024/05/29/novyna/bezpeka/minoborony-rozpovily-skilky-vijskovozobovyazanyx-***********-onovyly-svoyi-dani-tczk-ta-rezerv У Міноборони розповіли, скільки військовозобов'язаних українців оновили свої дані у ТЦК та «Резерв+»
"Станом на 29 травня свої військово-облікові дані оновили 1,3 мільйона військовозобов'язаних українців. Зокрема, через додаток «Резерв+» це зробили 1,2 млн українців. Приблизно 25-28,5% із них - наразі мають відстрочку або бронювання."
Загальна кількість тих, хто має бронь в Україні всього https://www.slovoidilo.ua/2024/06/02/novyna/suspilstvo/minoborony-rozpovily-skilky-***********-onovyly-svoyi-dani-tczk-ta-rezerv близько 700 тис .
Щодо людей з інвалідністю.
Після набуття чинності закону про мобілізацію, https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20240530-chy-mobilizuyut-lyudej-z-invalidnistyu-iii-grupy-vidpovid-eksperta/ особи з інвалідністю всіх трьох груп будуть звільнені від військової служби.
Проте люди, інвалідність яких установили після 24 лютого 2022 року, проходитимуть переогляд (треба пояснювати чому?). Це стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 50 років. Крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп була встановлена в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності, у разі відсутності кінцівки або інших проблем зі здоров'ям та/або за результатами захворювань або поранень, отриманих при захисті України.
Виходить, все написане тобою брехня?
Це заробітчани, яки там були, ще до війни.
І зараз вони не збираються повертатися в Україну під час війни.
Тому, реально в Україні є не більше 6 млн. чоловіків військовозобов'язаних.
А якщо відкинути, тих кому до 25 років, яких не беруть в армію, то буде не більше 4,5 млн.
Серед яких 1,5 млн. інвалідів, броньованих, з відстрочками, ітд.
То потенційний ресурс для фронту не більше 2 млн. чоловіків в Україні, бо 1 млн. вже в армії зараз.
8-9 млн. виїхало на початку війни.
В основному в Європу.
Ще пару мільйонів перебувають в окупації.
Так, що все сходиться
Війна застала їх за кордоном.
Вони не вертаються а будуть сидіти за кордоном до кінця війни.
І навіть зараз, під час війни, десятки тисяч військовозобов'язаних тікають з України.
Хтось легально, хтось нелегально.
Офіційно заявлено, що сотні спортсменів не повернулися до України, після змагань за кордоном зараз.
Прикордонна поліція Румунії офіційно заявила , що на кінець травня цього року, від початку війни, румунський кордон нелегально пересікли 12700 громадян України чоловічої статі.
І їх не видають Україні, надаючи їм статус біженців.
І це тільки одна Румунія. А є ще інші країни сусіди на заході. Там аналогічно.
проста арифметика - залишилось 40днів і 85%.
на 2млн цифра майже стане .
І буде лише 2 варіанта, або за кілька днів до кінця сроку буде якийсь наплив , або потрібно буде вибирати: всіх хто залишився на штраф згідно норм яки вони напринимали або приймати 150 днів.
Чекаємо куди повернуть.
вчитесь срокійно грамотно розмовляти,
або битися на вулиці,
або швидко бігати!
бусики тцк, ніхто не збирається відміняти.
зе!шоблі потрібно стравити українців, один на одного.
Пздц