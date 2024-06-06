РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11314 посетителей онлайн
Новости мобилизации
5 496 29
Минобороны (9023) мобилизация (2602) приложение (168)

Около 15% военнообязанных уточнили свои данные в "Резерв+", - Минобороны

Скільки військовозобов'язаних уточнили свої дані

Более 1,4 млн граждан обновили свои военно-учетные данные в ТЦК, ЦПАУ и приложении "Резерв+".

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Цифра, которая сегодня у нас актуальна по "Резерву+" - это 1 млн 412 тысяч. Действительно, эти люди отдали предпочтение цифровому приложению. Но загрузили его значительно больше людей. То есть мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но, возможно, чуть позже", - рассказал он.

По словам Лазуткина, у "Резерв+" есть большой потенциал.

"На данный момент около 15% уточнили свои данные. Есть возможность для большого количества людей обновить свои данные и таким образом выполнить норму закона", - добавил спикер.

Сейчас, сказал Лазуткин, в приложении обновили свои данные более 18 тыс. украинцев за границей. Это, преимущественно, граждане в Польше, Чехии, Канаде, Германии и США.

Читайте также: В отдельных случаях после обновления данных в "Резерв+" человека все равно могут доставить в ТЦК, - Минобороны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
А толку? В армии как нехватало людей так и не хватает а мусора с ТЦКшниками как охотились так и продолжают охотиться на людей на цулицах. Или ето у вас игра такая зарегистрироваться в приложении чтобы отчитаться за потраченные на него миллионы
показать весь комментарий
06.06.2024 13:11
+13
Вони справді вважають, що в Україні є мобілізаційного ресурсу у 9.3 мільйонів чоловіків на даний момент?
показать весь комментарий
06.06.2024 13:34
+12
За 20 днів оновили дані лише 15% військовозобов'язаних.
Лишилось 40 днів до закінчення терміну оновлення даних.
Такими темпами, оновлять дані меньше половини військовозобов'заних.
А якщо врахувати, що основна частина з цих 15%, оновили дані в перші дні і вони переважно мають бронь або інваліди, то зараз дуже мало людей оновлюють дані.
За кордоном взагалі майже ніхто не оновлює.
То це все означає, що це повний провал влади в питанні примусової мобілізації, навіть під страхом штрафів.
Треба не тільки кнутом гнати людей а давати і пряники.
Інакше нічого не вийде.
показать весь комментарий
06.06.2024 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Броньовані та з відстрочкою обновились.
показать весь комментарий
06.06.2024 13:03 Ответить
А толку? В армии как нехватало людей так и не хватает а мусора с ТЦКшниками как охотились так и продолжают охотиться на людей на цулицах. Или ето у вас игра такая зарегистрироваться в приложении чтобы отчитаться за потраченные на него миллионы
показать весь комментарий
06.06.2024 13:11 Ответить
За 20 днів оновили дані лише 15% військовозобов'язаних.
Лишилось 40 днів до закінчення терміну оновлення даних.
Такими темпами, оновлять дані меньше половини військовозобов'заних.
А якщо врахувати, що основна частина з цих 15%, оновили дані в перші дні і вони переважно мають бронь або інваліди, то зараз дуже мало людей оновлюють дані.
За кордоном взагалі майже ніхто не оновлює.
То це все означає, що це повний провал влади в питанні примусової мобілізації, навіть під страхом штрафів.
Треба не тільки кнутом гнати людей а давати і пряники.
Інакше нічого не вийде.
показать весь комментарий
06.06.2024 13:20 Ответить
Не нужно делать поспешных выводов. Вот когда начнут отжимать имущество за неуплату штрафов, тогда и увидим "провал влади в питанні примусової мобілізації" или всё идёт по плану....
показать весь комментарий
06.06.2024 14:47 Ответить
так і бачу як той, в кого держава забрала спочатку гроші з рахунку, а потім і майно такий: "ого! Я відчуваю нерепеборну хвилю патріотизму!негайно йду цю найкращу в світі державу боронити!"
показать весь комментарий
06.06.2024 17:32 Ответить
Ось тому Україна і тримається поки що за рахунок справжніх патріотів своєї батьківщини.
показать весь комментарий
06.06.2024 17:41 Ответить
тримається. Але патріоти не безкінечні і мають властивість закінчуватися якщо ти нічого не робиш щоб нових патріотів ставало більше, а не, навпаки, менше.
Легко казати "та українці сцикуни та непатріоти" ну не пощастило державі з народом. Складніше - визнати факт, що держава обісралась всюди де могла і хоча б почати виправляти.

А хапання на вулиці, тим більше, якщо спершу ти забереш в нього гроші та житло а потім поставиш за спиною кулеметника щоб не втік... ну він так і навоює. І добре якщо з-за нього не постраждають інші.
показать весь комментарий
06.06.2024 19:52 Ответить
"А якщо врахувати, що основна частина з цих 15%, оновили дані в перші дні і вони переважно мають бронь або інваліди, то зараз дуже мало людей оновлюють дані."

Ну і нащо ти ці кацапські тези преш сюди?

https://www.slovoidilo.ua/2024/05/29/novyna/bezpeka/minoborony-rozpovily-skilky-vijskovozobovyazanyx-***********-onovyly-svoyi-dani-tczk-ta-rezerv У Міноборони розповіли, скільки військовозобов'язаних українців оновили свої дані у ТЦК та «Резерв+»
"Станом на 29 травня свої військово-облікові дані оновили 1,3 мільйона військовозобов'язаних українців. Зокрема, через додаток «Резерв+» це зробили 1,2 млн українців. Приблизно 25-28,5% із них - наразі мають відстрочку або бронювання."

Загальна кількість тих, хто має бронь в Україні всього https://www.slovoidilo.ua/2024/06/02/novyna/suspilstvo/minoborony-rozpovily-skilky-***********-onovyly-svoyi-dani-tczk-ta-rezerv близько 700 тис .

Щодо людей з інвалідністю.

Після набуття чинності закону про мобілізацію, https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20240530-chy-mobilizuyut-lyudej-z-invalidnistyu-iii-grupy-vidpovid-eksperta/ особи з інвалідністю всіх трьох груп будуть звільнені від військової служби.

Проте люди, інвалідність яких установили після 24 лютого 2022 року, проходитимуть переогляд (треба пояснювати чому?). Це стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 50 років. Крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп була встановлена ​​в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності, у разі відсутності кінцівки або інших проблем зі здоров'ям та/або за результатами захворювань або поранень, отриманих при захисті України.
Виходить, все написане тобою брехня?
показать весь комментарий
06.06.2024 15:46 Ответить
навіщо оновлювати якщо все одно в тцк загонять на на влк?
показать весь комментарий
06.06.2024 13:28 Ответить
Вони справді вважають, що в Україні є мобілізаційного ресурсу у 9.3 мільйонів чоловіків на даний момент?
показать весь комментарий
06.06.2024 13:34 Ответить
За кордоном сидить десь 2-3 млн. чоловіків призовного віку.
Це заробітчани, яки там були, ще до війни.
І зараз вони не збираються повертатися в Україну під час війни.
Тому, реально в Україні є не більше 6 млн. чоловіків військовозобов'язаних.
А якщо відкинути, тих кому до 25 років, яких не беруть в армію, то буде не більше 4,5 млн.
Серед яких 1,5 млн. інвалідів, броньованих, з відстрочками, ітд.
То потенційний ресурс для фронту не більше 2 млн. чоловіків в Україні, бо 1 млн. вже в армії зараз.
показать весь комментарий
06.06.2024 13:47 Ответить
https://detector.media/infospace/article/223923/2024-03-07-doslidzhennya-tekstiv-mobilizatsiynyy-resurs-ukrainy-blyzko-5-mln-cholovikiv/ Дослідження «Текстів»: Мобілізаційний ресурс України - близько 5 млн чоловіків
показать весь комментарий
06.06.2024 15:51 Ответить
думаю , десь 12-15 млн є.
показать весь комментарий
06.06.2024 13:53 Ответить
15 млн. це загальна чисельність осіб чоловічої статі зараз в Україні, від немовлят до пенсіонерів поза 60 років.
показать весь комментарий
06.06.2024 13:58 Ответить
і 25 млн жінок? Щось не сходиться
показать весь комментарий
06.06.2024 14:28 Ответить
Зараз в Україні не 40 млн. а 30 млн. населення.
8-9 млн. виїхало на початку війни.
В основному в Європу.
Ще пару мільйонів перебувають в окупації.
Так, що все сходиться
показать весь комментарий
06.06.2024 14:31 Ответить
виїжджали в основному,жінки
показать весь комментарий
06.06.2024 14:33 Ответить
Ти не уважний, зверху писав, що 2-3 млн. чоловіків вже давно, ще до війни, виїхали на захід. Це заробітчани.
Війна застала їх за кордоном.
Вони не вертаються а будуть сидіти за кордоном до кінця війни.
І навіть зараз, під час війни, десятки тисяч військовозобов'язаних тікають з України.
Хтось легально, хтось нелегально.
Офіційно заявлено, що сотні спортсменів не повернулися до України, після змагань за кордоном зараз.
Прикордонна поліція Румунії офіційно заявила , що на кінець травня цього року, від початку війни, румунський кордон нелегально пересікли 12700 громадян України чоловічої статі.
І їх не видають Україні, надаючи їм статус біженців.
І це тільки одна Румунія. А є ще інші країни сусіди на заході. Там аналогічно.
показать весь комментарий
06.06.2024 14:50 Ответить
На даний момент близько 15% уточнили свої дані. Джерело:
проста арифметика - залишилось 40днів і 85%.
на 2млн цифра майже стане .
І буде лише 2 варіанта, або за кілька днів до кінця сроку буде якийсь наплив , або потрібно буде вибирати: всіх хто залишився на штраф згідно норм яки вони напринимали або приймати 150 днів.
Чекаємо куди повернуть.
показать весь комментарий
06.06.2024 14:06 Ответить
звісно штрафи - завдання нарубати бабла
показать весь комментарий
06.06.2024 14:35 Ответить
Але вийде як і все інше у зелених. Вони ж як ***** - копро-мідаси.
показать весь комментарий
06.06.2024 17:34 Ответить
Зелені хочуть запровадити в Україні https://bastion.tv/slugi-uroda-hochut-zaprovaditi-v-********-donosi-pro-uhilyantiv-za-vinagorodu_n63093 «доноси» про «ухилянтів» за винагороду.
показать весь комментарий
06.06.2024 14:15 Ответить
це в кремлі хочуть. зелені-виконавці
показать весь комментарий
06.06.2024 14:29 Ответить
60 днів потрібно було давати на тестування додатку і виправлення помилок, а не розповідати казки про "унікальність" цього додатку...
показать весь комментарий
06.06.2024 14:17 Ответить
а я казав:
вчитесь срокійно грамотно розмовляти,
або битися на вулиці,
або швидко бігати!
бусики тцк, ніхто не збирається відміняти.
зе!шоблі потрібно стравити українців, один на одного.
показать весь комментарий
06.06.2024 14:26 Ответить
Тепер вдумайтеся в ці цифри, чоловіків віком від 18 до 60 років, аж 9.3 мільйона🤬🤬🤬
Пздц
показать весь комментарий
06.06.2024 15:01 Ответить
Це було зрозуміло відразу. Лажі в Резерв+ буде багато.
показать весь комментарий
06.06.2024 17:13 Ответить
 
 