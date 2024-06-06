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Нет оснований говорить о мобилизации 18-летних, - Стефанчук
Сейчас нет никаких оснований говорить о мобилизации 18-летних граждан Украины.
Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сейчас никаких официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в пределах субъектов законодательной инициативы не поступало", - сказал глава парламента.
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