Нет оснований говорить о мобилизации 18-летних, - Стефанчук

Сейчас нет никаких оснований говорить о мобилизации 18-летних граждан Украины.

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сейчас никаких официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в пределах субъектов законодательной инициативы не поступало", - сказал глава парламента.

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