ТЦК могут силой задерживать граждан, если они уклоняются от мобилизации или самовольно покинули воинскую часть, - "слуга народа" Горбенко
Есть несколько оснований, которые позволяют работникам ТЦК задерживать граждан.
Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам прав человека, нардеп "Слуги народа" Руслан Горбенко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, каждое дело о силовом задержании военнообязанного работниками ТЦК надо рассматривать отдельно.
"Например, представители ТЦК могут применять силу, прибегать к принудительным мерам в случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации. Такие действия также могут быть обоснованы в случаях задержания лиц, самовольно оставивших воинскую часть или место службы", - пояснил нардеп.
Также, отметил Горбенко, сейчас начали распространяться заявления об избиении лиц или даже случаях смерти от рук сотрудников ТЦК.
"Конечно, необходимо проводить расследование таких случаев, тщательные проверки сотрудников центров комплектования. Были случаи, когда именно их некомпетентность становилась причиной конфликтов. Поэтому очень важен надлежащий отбор кандидатов в ТЦК, в частности, с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными. Это сделает мобилизацию более эффективной и выстроит доверие общества к центрам комплектования", - подчеркнул "слуга народа".
"В то же время очевидно, что необходимы более жесткие санкции за противоправные действия со стороны должностных лиц, ответственных за мобилизацию", - подытожил Горбенко.
Пожалуйста, подождите...
а ось відстріл як метод покарання депутатів і загородзагонів (тобто ТЦК) доступний в першу чергу тим, хто був мобілізований незаконно, бо встиг отримати зброю..
Ну вообще то, такими должны заниматся ВСП или "военная полиция" которую хотят создать.
Цей пан депутат вже майже доріс до рівня кислиці і цілком може представляти «захист» громадян України в оонах і червоних хрестах, які клали норми чинного законодавства і будь які конвенції з прав людини і міжнародні договори.
Працюєте в ТЦК?
Це триндець...
Стаття 17
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян
Статья 19
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Залишилась анархія - мати поряку 🪓
Стаття, параграф, кома?
Чи то так, па панятіям, або горбенко так міркує?
І приміняти силу доки?
Бо з його слів вони навіть розстрілювати можуть, так собі, без суда.
Це говорять представники правлячої партії для якої корупція - сенс того за чим вони в цю владу йшли. ТЦК не є правоохоронним органом. Будь-яке використання ним таких функцій - замах на конституційні права громадян закріплені в Конституції. Заклики до цього - державний злочин.
Пропоную бонус до рекрутингу - кожен хто запишеться в ЗСУ, має право, відрихтувати морду лиця одному слузі на вибір. Чесне слово, повернусь заради того, щоб поспілкуватись з кимось з 6 менеджерів Зе, а заради спілкування з самим Потужним, негайно чартер найму.
Прикладів - сотні у відкритому доступі. Навіть "розслідування" офіційно були розпочаті.
Ви або сліпий/глухий, або тцк-шник під vpn.
Отримаєш повістку прямо на місці і поїдеш в учебку
Це дно.
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21025 Заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
HG директор, https://lb.ua/file/person/4746_gorbenko_ruslan_oleksandrovich_.html засновник ТОВ https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39305530/ "Інтершина УА" . Комерційний директор, засновник https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/37287709/ ТОВ "Інтергума-2010" .
У 2010 році був http://gorod.lugansk.ua/index.php?do=static&page=gordep обраний депутатом Луганської міської ради 16 номером за списком https://www.chesno.org/party/1 "Партії регіонів" як член партії.
Кандидат економічних наук.
https://far.chesno.org/person/2876/ Фігурант антикорупційних розслідувань .
https://www.chesno.org/politician/156401/
Ясно. Резиновий виріб. Гандон по-нашому.
Покажи зразок усім, ухилянтам від мобілізації !!! Ряха ж, кров з молоком!
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…
Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,
в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…
Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!