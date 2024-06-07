ТЦК могут силой задерживать граждан, если они уклоняются от мобилизации или самовольно покинули воинскую часть, - "слуга народа" Горбенко

Есть несколько оснований, которые позволяют работникам ТЦК задерживать граждан.

Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам прав человека, нардеп "Слуги народа" Руслан Горбенко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, каждое дело о силовом задержании военнообязанного работниками ТЦК надо рассматривать отдельно.

"Например, представители ТЦК могут применять силу, прибегать к принудительным мерам в случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации. Такие действия также могут быть обоснованы в случаях задержания лиц, самовольно оставивших воинскую часть или место службы", - пояснил нардеп.

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Также, отметил Горбенко, сейчас начали распространяться заявления об избиении лиц или даже случаях смерти от рук сотрудников ТЦК.

"Конечно, необходимо проводить расследование таких случаев, тщательные проверки сотрудников центров комплектования. Были случаи, когда именно их некомпетентность становилась причиной конфликтов. Поэтому очень важен надлежащий отбор кандидатов в ТЦК, в частности, с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными. Это сделает мобилизацию более эффективной и выстроит доверие общества к центрам комплектования", - подчеркнул "слуга народа".

"В то же время очевидно, что необходимы более жесткие санкции за противоправные действия со стороны должностных лиц, ответственных за мобилизацию", - подытожил Горбенко.

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