В Раде зарегистрировали законопроект о бронировании всех работников ГСЧС
6 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает бронирование от мобилизации во время войны всех работников ГСЧС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку законопроекта №11323.
Закон называется "О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".
Авторами документа стали народный депутат Алексей Гончаренко и нардеп Георгий Мазурашу.
В карточке законопроекта еще не размещен текст. В то же время Гончаренко заявил, что 100% работников ГСЧС должны получить бронь от мобилизации.
"Требования четкие. Наши спасатели, которые ежедневно и каждую ночь спасают украинцев и разбирают завалы после атак россиян, должны иметь бронь от мобилизации. Наш тыл должен быть защищенным. Сейчас это очень важно", - подчеркнул он.
Мобилизация спасателей
Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что работников ГСЧС якобы планируют лишить брони от мобилизации.
На сайте Кабмина появилась петиция с призывом не делать этого. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей.
В среду, 5 июня, Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает бронирование, в частности, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в объемах не более 50%.
Пожалуйста, подождите...
сливкислуги ж народа, 73% жирности.
Щось у зраді кішка тонка проти своіх мажорів! Ганьба зРаді!
Знаю, бо мене вже хотіли везти до бригади на співбесіду (я лейтенант-пінджак ), але після дзвінка у частину поїздка відмінилась.
І так - я не відчуваю в собі силу і можливість бігати на передку у повній викладці, хоча когось в тилу чи недалеко від лінії міг би замінити.
Не вистачає нам ще тотального зростання вуличної злочинності і панування озу!!
Чому 100 % рятувальників?! Чому не 50%?
вони дуже потрібні? Ти впевнений? Так разбирають завали. Так когось рятують… але не завжди.
А що не можно було б замінити 50% на Тіх бійців що повернулися у тил після поранення ? Чи після ротації? Можно.
А якщо 50% з них були військові ЗСУ- це буда б гарна допомога хлопцям на нулі.
Не може бути 100% броні ні у кого, коли війна!!!
Пора скорочувати роздуті кадри!
В мене враження, що вониніколи не читають закони про які голосують, виключно - назву!
Бл...ь, прочитайте закон, в якому все чітко визначено, кого 50%, кого всіх ви ж законом вже ЗАБРОНЮВАЛИ, серед них заброньованими є в тому числі 100% рятувальників!
Ба більше - ЦЕЙ ЗАКОН ПІДПИСАНО ПРЕЗИДЕНТОМ.
І якщо цілий міністр економіки вирішив нас...ати на ваше голосування і навіть підтерти дупу підписом президента, не аби яки принижуючі цим і його і вас, то не хайпуйте на цьому приниженні, а бийте по руках цих чиновників і не дозволяйте це робити н і к о л и!
Охолоньте.