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Новости мобилизации
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бронирование (136) мобилизация (2602) ГСЧС (4846)

В Раде зарегистрировали законопроект о бронировании всех работников ГСЧС

Закон про бронювання рятувальників

6 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает бронирование от мобилизации во время войны всех работников ГСЧС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку законопроекта №11323.

Закон называется "О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".

Авторами документа стали народный депутат Алексей Гончаренко и нардеп Георгий Мазурашу.

В карточке законопроекта еще не размещен текст. В то же время Гончаренко заявил, что 100% работников ГСЧС должны получить бронь от мобилизации.

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"Требования четкие. Наши спасатели, которые ежедневно и каждую ночь спасают украинцев и разбирают завалы после атак россиян, должны иметь бронь от мобилизации. Наш тыл должен быть защищенным. Сейчас это очень важно", - подчеркнул он.

Мобилизация спасателей

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что работников ГСЧС якобы планируют лишить брони от мобилизации.

На сайте Кабмина появилась петиция с призывом не делать этого. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

В среду, 5 июня, Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает бронирование, в частности, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в объемах не более 50%.
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Топ комментарии
+12
Поки що бронь на 100% у мажорів, котрі у 23 ночі, та і вдень, влаштовують перегони на вулицях міст своімі автівками та особливо мотоциклетками знятими глушаками.

Щось у зраді кішка тонка проти своіх мажорів! Ганьба зРаді!
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06.06.2024 20:08
+6
У законі про мобілізацію в 1 читанні була бронь 50% для ментів, 100% для ДСНС - так проголосувала Рада. В 2 читанні зробили все навпаки і зебільна більшість разом із опзж теж проголосували! Тепер у ментів 100% бронь, а у ДСНС - 50%. Хто зараз важливіший, а?
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06.06.2024 20:11
+5
Не бачу в цьому ніякої проблеми, на пожежах, ДТП і розборах завалів ДСНСників без проблем можуть підмінити клоуни, курєри доставки та працівники онлайн казино.
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06.06.2024 20:11
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Спочатку роблять, а потім «думають».
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06.06.2024 20:00 Ответить
Так сливки слуги ж народа, 73% жирности.
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06.06.2024 20:05 Ответить
Поки що бронь на 100% у мажорів, котрі у 23 ночі, та і вдень, влаштовують перегони на вулицях міст своімі автівками та особливо мотоциклетками знятими глушаками.

Щось у зраді кішка тонка проти своіх мажорів! Ганьба зРаді!
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06.06.2024 20:08 Ответить
Это точно. Как до войны носились по Киеву, наср.в на полицию и граждан, так и носятся. Разве что раньше имели наглость выезд с моста Патона на левый берег перекрывать, а теперь полюбили парковки гипермаркетов.
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06.06.2024 20:23 Ответить
сокращайте спикеров, крахоборов инспекторов, набирайте молодежь до 25 лет, возвращайте пенсионеров 45+...а то у вас очередь на 10 лет вперед на трудоустройство....
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06.06.2024 20:11 Ответить
А 45+ що не мобілізують? У 45+ уже фізичний стан не той як для армії, так і для ДСНС!
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06.06.2024 20:14 Ответить
мобилизируют, но наверно качественней 45+ использовать на тушении пожара, чем на марше в бронике???
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06.06.2024 20:21 Ответить
Практично всі частини виставляють воєнкоматам вікові обмеження до 55 років.

Знаю, бо мене вже хотіли везти до бригади на співбесіду (я лейтенант-пінджак ), але після дзвінка у частину поїздка відмінилась.

І так - я не відчуваю в собі силу і можливість бігати на передку у повній викладці, хоча когось в тилу чи недалеко від лінії міг би замінити.
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06.06.2024 21:06 Ответить
Так вся справа в тому, що більшість пенсіонерів 45+ не кабінетних вже мобілізовані, а ті що ні, мають такий стан здоров'я, що просто фізично не потягнуть, бо хай там, що не розказують, але працювати на пожежі зі спорядженням 25-35 кг курва важко, навіть для молодих.
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06.06.2024 20:20 Ответить
Не бачу в цьому ніякої проблеми, на пожежах, ДТП і розборах завалів ДСНСників без проблем можуть підмінити клоуни, курєри доставки та працівники онлайн казино.
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06.06.2024 20:11 Ответить
У законі про мобілізацію в 1 читанні була бронь 50% для ментів, 100% для ДСНС - так проголосувала Рада. В 2 читанні зробили все навпаки і зебільна більшість разом із опзж теж проголосували! Тепер у ментів 100% бронь, а у ДСНС - 50%. Хто зараз важливіший, а?
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06.06.2024 20:11 Ответить
Євген Дикий, який підтримує посилену мобілізацію, недавно заявив, що із 250 тис. ментів 50-100 тис. можна хоч зараз мобілізувати!
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06.06.2024 20:12 Ответить
Євген Дикий отримав 11 лямов на вино та ікру і звалив до пінгвінів. А в поліції на даний час з 99 к. особового складу 20 к жінки. Тобто мобілізувати 50к аж ніяк не вийде, томущо з тих 70к чоловіків там ще купа пацанів до 25 років.
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06.06.2024 20:21 Ответить
пан проти гендерної рівності....?? Якщо склад 99к то жінок повино бути 45-48 к
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06.06.2024 20:48 Ответить
Не правда. В законі 100% броні для ДСНС ЯК і для всіх силових структур, првопорядку та правозахисту. І це ПРАВИЛЬНО!
Не вистачає нам ще тотального зростання вуличної злочинності і панування озу!!
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06.06.2024 20:19 Ответить
Полиция занята в основном сдиранием штрафов с граждан, которые не могут активно сопротивляться и судиться в военное время.
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06.06.2024 20:45 Ответить
НЕ БРЕШИ кацапський троль В МВС--50% бронь .
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06.06.2024 22:41 Ответить
Что, мусор, за "Беркут" обидно?
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07.06.2024 15:17 Ответить
озу і так вже панує в вигляді зеленої кодли .
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06.06.2024 20:49 Ответить
Ох и сильны же Вы, Нед Старк обманывть
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06.06.2024 20:22 Ответить
Олексій, навіщо?!

Чому 100 % рятувальників?! Чому не 50%?
вони дуже потрібні? Ти впевнений? Так разбирають завали. Так когось рятують… але не завжди.
А що не можно було б замінити 50% на Тіх бійців що повернулися у тил після поранення ? Чи після ротації? Можно.

А якщо 50% з них були військові ЗСУ- це буда б гарна допомога хлопцям на нулі.

Не може бути 100% броні ні у кого, коли війна!!!
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08.06.2024 16:05 Ответить
Що ви хочете від влади придурків, зрадників , клептократів і просто ментально хворих ?
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06.06.2024 20:12 Ответить
І оця 🐷 сидить на нашій шиї, жере потатки!
Пора скорочувати роздуті кадри!
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06.06.2024 20:20 Ответить
Цікаво, за якими критеріями відбирали на цю посаду 😭
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06.06.2024 20:34 Ответить
Невже хоч одна розумна думка закралася в раду?
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06.06.2024 20:12 Ответить
Це не рада, а х... на пальмовій олії😏
В мене враження, що вониніколи не читають закони про які голосують, виключно - назву!
Бл...ь, прочитайте закон, в якому все чітко визначено, кого 50%, кого всіх ви ж законом вже ЗАБРОНЮВАЛИ, серед них заброньованими є в тому числі 100% рятувальників!
Ба більше - ЦЕЙ ЗАКОН ПІДПИСАНО ПРЕЗИДЕНТОМ.
І якщо цілий міністр економіки вирішив нас...ати на ваше голосування і навіть підтерти дупу підписом президента, не аби яки принижуючі цим і його і вас, то не хайпуйте на цьому приниженні, а бийте по руках цих чиновників і не дозволяйте це робити н і к о л и!
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06.06.2024 20:16 Ответить
Думаю, що кожне підприємство повинно мати бронь 50% , а не закриватись
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06.06.2024 20:17 Ответить
Тепер вся мусорва піде в ДНС)))))
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06.06.2024 20:17 Ответить
50% мусорів зрасу в окопи а 50% через рік !
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06.06.2024 20:19 Ответить
А ви ким працюєте, що так дбаєте про волі для злочинців на вулицях наших міст?
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06.06.2024 20:21 Ответить
Лариса, ти реально заїбала своїми страхами злочинців! Сиди вдома, не вдягай коротких спідниць, вчасно віддавай борги й не бзди!
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06.06.2024 20:32 Ответить
Стиль спілкування кацапського троля.
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06.06.2024 22:45 Ответить
Хватит ментов защищать, шкура
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06.06.2024 23:03 Ответить
Я буду завжди захищати тих хто захищає мене. Це логічно для людей які поважають закон і не бажать безладу на вулицях наших міст.
Охолоньте.
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06.06.2024 23:11 Ответить
Перш ніж популістично волати про 100% ДСНС, потрібно зробити аудит тих "пожежників", бо буде як в ЗСУ: мобілізовано 1+ мільйона, а воюють бодай 200 тис.
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06.06.2024 20:34 Ответить
І всі мусора також. Тепер зрадники у ВР ставлять їх за спинами цивільних
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06.06.2024 22:26 Ответить
Сирський зробив "аудит". Якщо й знайшлись "мертві душі", нічого нам про це не повідомили.
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07.06.2024 10:13 Ответить
Зелені ГНИДИ!!!!!!
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06.06.2024 20:48 Ответить
вже дуже бажаю встромитися в ДСНС в Закарпатті....
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06.06.2024 20:51 Ответить
Саме так воно й буде. Але не заважайте плебсу радіти від розумних пропозицій влади )))
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06.06.2024 20:59 Ответить
Ця риго-анальська попешна потвора недавно від злочинів тцк відхрещувалася, мовляв воно тут нічого не може зробити, виживайте собі як хочете.
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06.06.2024 22:20 Ответить
А в 50 лет можно пойти в ДСНС или полицию? Возьмут?
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06.06.2024 22:37 Ответить
Для тех кто не знает! Есть Пожарные, которые выезжают на пожары и тушат их, а есть куча полковников и подполковников которые потом с папками бегают, расседлывают, и бабло собирают!
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07.06.2024 07:21 Ответить
 
 