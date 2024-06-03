Петиция относительно бронирования спасателей и пожарных набрала 25 тыс. голосов

На сайте Кабмина опубликовали петицию с призывом предоставить бронирование от военной службы для всего личного состава пожарной охраны и службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. Сейчас она набрала более 30 тыс. голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Петицию создали 31 мая. Сейчас ее подписали более 30 тысяч человек из 25 тыс. необходимых для рассмотрения.

"Работники ГСЧС осуществляют гарантирование и обеспечение государством конституционных прав граждан на защиту жизни, здоровья и собственности; А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА [ст. 7, ч. 1, п. 1, КЦЗУ]. А также гарантируют другие принципы осуществления гражданской защиты! Чтобы они защищали нас здесь, мы должны предоставить им возможность и обеспечить право выполнять свои обязанности и функции", - говорится в тексте.

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