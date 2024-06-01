Масована атака на Україну: ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі. ФОТО
Під час масованої атаки на Україну ворог вдарив по енергетичних та цивільних об’єктах. ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі на об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Львівщині внаслідок атаки травмовано 4 людини.
"Крім того, росія поцілила по базі відпочинку на Харківщині. Постраждало 12 осіб, серед яких вагітна жінка та 8 дітей віком від 3 до 17 років. У всіх постраждалих стан середньої важкості, в однієї дитини - гостра реакція на стрес", - йдеться у повідомленні.
За даними МВС, в Нікополі на Дніпропетровщині ворожий FPV-дрон атакував маршрутний автобус. Поранено 4 особи, серед яких дитина.
"Загалом упродовж минулої доби зафіксовано майже 600 ворожих обстрілів, внаслідок яких постраждали понад 60 цивільних осіб. Всюди, де була потрібна допомога, працювали поліцейські та рятувальники", - резюмує Клименко.
Під час масованої нічної атаки на Україну на Київщині працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякуємо нашим захисникам неба. Є збиті ворожі цілі. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури на території області відсутні. Постраждалих немає. Всі оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків атаки ворога", - йдеться у повідомленні.
Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".
Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.
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01.06.2024 827 доба війни
61 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Міністр енергетики Герман Галущенко урочисто заявив (у Фейсбуці) що у ніч на суботу ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Пошкоджено майно поважних людей - Суркіса, Марченко, Боголюбова, Ахметова, Льовочкіної, Дамбінса, Альтбергса (два останні маскують російську власність) компенсацію за яке забезпечить народ з захмарних тарифів на електроенергію і страхові виплати компанії. Надлишкову генерацію перенаправлять до Європи - і всі задоволені. Крім українського народу.
Починають спливати цікаві подробиці засідання Уряду України 30.05.2024, на якому було прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію. По-перше - дане питання не було плановим і вносилось з голосу самим прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо в залі засідань, по-друге - дане питання відсутнє в плановому переліку засідань, по - третє - при розгляді питання було відсутнє соціально-економічне обгрунтування питання і не вказані механізми соціального захисту. По-четверте - голосування по даному питанню не проводилось.
А потім, УКРАЇНЦІ їх ще і на пенсії будуть утримувати, після їх результатів КРИВАВОЇ некомпемтетентної бездіяльності…
Скільки ж це,за 30 років, ТАКИХ осіб КАТЕГОРІЇ «А», утримують Українці!??
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/6514