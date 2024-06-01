Ворог завдав масованого удару по Україні, атаковано енергооб’єкти у 5 областях

У ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Була загроза для всієї України.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог знову обстрілює українську енергетику!

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