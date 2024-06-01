Ворог завдав масованого удару по Україні, атаковано енергооб’єкти у 5 областях
У ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Була загроза для всієї України.
Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог знову обстрілює українську енергетику!
"Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - зазначив він.
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української мови з англійської мови. Це запозичене слово блекаут (blackout). Неологізм блекаут означає масове відключення електроенергії у темний час доби.
Інна КОЗИНЕЦЬ,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/61_2023/part_2/22.pdf
А от як цей неологізм вже застосовують при навчанні дітей:
https://naurok.com.ua/test/testovi-zavdannya---pomichnik-vchitelya-24-10-2473966.html
Зараз і розпочу:
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Якщо бажаєте дізнатися, що таке "менеджер" (у правильному розумінні цієї професії, а не у викривленому), почитайте, наприклад, Фредеріка Брукса. Або спогади Джина Кранца -- особливо про менеджмент у дуже кризових ситуаціях.
Добре. Слушна порада! Та я, як правило, й ні, але тут щось зачепило... 😂
"блекаут" - чорний вихід ))). Будуть коротше кажучи "чорні виходи" будуть. Це сленговий вираз, який використовується в США, навіть там це сленг.
від англ. blackout - затемнення.
І відключають не світло, а електрику. Світло є від сонця в день, воно є і без електрики ВДЕНЬ. Нема вже леніна давно, а його "світло = електрика" живе. "свет в каждый дом" - тоді був у леніна такий лозунг, коли проводили електрику в совку, бо так було зрозуміло для простих людей, бо першим електроприладом у людей була саме лампочка, тому електрика - світло, але це більше старих людей стосується. Чому зараз світло = електрика - не зрозуміло.
Тягнуть совок по ЗМІ і нормально, на нормальне мізків не вистачає.
ЗМІ за таке треба штрафувати як мінімум по закону за псування мови.
Мову спартачили дуже сильно. Англійська як була, так і є. Українська мова стала дуже складною для вивчення, особливо після запровадження фемінітивів, різних запозичень і змін, яких в англійській нема.
Є слова які реально запозичують, бо їх нема в мові, а є просто псують мову і витісняють свої слова, які є і працюють, але ж то не модно ))).
Але це так ... є проблеми і важливіші. Але що паплюжать мову - це факт.
Замість заводів і оборонки вводимо в мову дурнослова і фемінітиви, яких НЕМА в колисці фемінізму США, навіть в США нема фемінітивів в англійській - що смішно.
Звичайно зробити завод і знайти інженерів, це ж ого яка робота, простіше приймати те, що не треба будувати, а то час, і може ще збитки будуть, чи ще якась єрунда. А там дурню приняли, бабло попиляли і ок.
Краще би прийняли відповідальність за крадівництво бюджетних грошей, за яке в США карають дуже сильно. Там бюджетні гроші це свята святих і контролюється дуже жорстко.
Наразі через нові закони донатів я не маю, і дрони складати нема з чого... ПЕРЕМОГА? Війна жере бабло просто вагонами, а не просто бігати з палкою, зброя, дрони, ЇЖА, одяг - ВСЕ БАБЛО і там ціни не разу не малі, а якщо порівняти із середньою з.п., то величезні ціни.
А так переможуть, точно, пінгвіни 11 лямів баксів, 440 млн грн. Дуже важливо. Пів ЛЯРДА скоро буде по курсу. А солдати по Ютубах просять на ремонтні авто, розміновувачі, дітям, що втратили житло у фонди різні і т.д.
Інженера виростити треба як мінімум 10 років після універу, навіть Німеччина це розуміла і давали інженерам все. А потім німецький інженерів ссср перевозив до себе, які по суті зробили ссср всю електроніку, оборонку, космічну програму і т.д. - це факти. 250 000 німців (інженери з родинами) пахали на ссср після війни, більшість повернулися назад, коли виконали потрібну роботу і передали знання місцевим племенам.
так что завали свой грязный спермоприемник тварь,и да не с твоими умственными способностями кому то чтото доказывать амеба помойная
Украина планирует экспортировать рекордное количество электроэнергии - 13,39 ГВт-час - в пять стран Европы: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. В понедельник показатель экспорта составил 13,2 ГВт-час.5 бер. 2024 р.
здесь говорится что в апреле-мае 2024 продажи в европу увеличились в 18 раз,так что как некрути дебил у твоей мамы сын!!!!
СТОП, а де це мільйон дронів???????
И вообще, почему у Зеленского все в "миллионах"?
Обычная начальная единица расчетов в его финансовых делах?
Отсюда по Фрейду и миллионы деревьев и дронов...