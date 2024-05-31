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Ракетний удар по Києву: уламками зруйновано трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі

У Києві зруйновано трансформаторну підстанцію

Унаслідок обстрілу Києва 31 травня уламками ракет пошкоджено електромережу та повністю зруйновано трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики почали повертати світло мешканцям.

"О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", - додали у ДТЕК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару по Києву. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, зранку 31 травня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО знищили усі ворожі ракети.

Автор: 

Київ (19457) обстріл (28428) енергетика (2594) ДТЕК (1982) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+18
Вже як кацапи пишуть. Ну так і напишіть шо про*бали... Ну буває так, що тут поробиш?... Але як це уламки і саме по електропідстанції гепнули? Прикро звичайно, але ще ніде і ніхто 100 відсотково не збивав ракети, так для чого брехати шо уламки?
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31.05.2024 09:09
+16
Нічого собі "уламками повністю зруйновано"... Так збили чи не збили ракету?
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31.05.2024 09:04
+4
Й**бнути по москві. Це актуально.
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31.05.2024 09:12
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Нічого собі "уламками повністю зруйновано"... Так збили чи не збили ракету?
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31.05.2024 09:04 Відповісти
Вже як кацапи пишуть. Ну так і напишіть шо про*бали... Ну буває так, що тут поробиш?... Але як це уламки і саме по електропідстанції гепнули? Прикро звичайно, але ще ніде і ніхто 100 відсотково не збивав ракети, так для чого брехати шо уламки?
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31.05.2024 09:09 Відповісти
На уламках могла бути вибухівка. Та й трансформатору небагато треба, щоб зруйнувати. На жаль.
Все полагодим, а агресор за все заплатить., з відсотками.
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31.05.2024 09:41 Відповісти
Так справа ж не в тому, що була чи ні. Справа в тому, що точно саме в ціль попало...
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31.05.2024 11:43 Відповісти
Могли ж саме біля підстанції поставити розрахунок з зеніткою (чи чим там ці газонокосилки збивають). Тому над трансформатором і збили.
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31.05.2024 12:16 Відповісти
Та хто ж прямо біля об'єктів ППО ставить? Це ціла наука де і як поставити, щоб збивати ті чи інші цілі мінімізовуючи попадання їх на житлові та інфраструктурні об'єкти
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31.05.2024 20:15 Відповісти
Да там трансформатор простой был, ему много не надо для разрушения...
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31.05.2024 09:30 Відповісти
Й**бнути по москві. Це актуально.
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31.05.2024 09:12 Відповісти
вважаєте, що вони це "проковтнуть"?
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31.05.2024 10:30 Відповісти
Блін, у нас шо почали копіювати мацкалячу пропаганду?! Це шо за уламки такі були?! Від корабля прибульців блін?!
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31.05.2024 09:19 Відповісти
Ракети зазвичай не пустими літають, а з вибухікою, якщо ви не в курсі. Збити-не значить обов'язково знищити у повітрі. Якщо протиракетою було пошкоджено тільки двигун, чи блок керування, а вибухова частина вціліла-вона могла здетонувати на землі.
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31.05.2024 10:06 Відповісти
Ми вже, як кацапи, говоримо, що все позбивали, але уламками були пошкоджені стратегічні об'єкти. Мабуть уламки були керованими. Не розумію, навіщо брехати, навіщо все погане брати від кацапів. Ми, українці, інший народ, набагато кращий ніж рашисти, то чому ми хочемо бути похожими на їх.
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31.05.2024 09:31 Відповісти
Найеми міліарди вкрали на захисті трансформаторних підстанцій, от тому і повністю підстанція зруйнована.
у кацапів енерго об'єкти закриті сітками із сталевих тросів, що значно зменшує руйнівну силу від вибухів ракет і бпл
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31.05.2024 09:44 Відповісти
А як вам ціни на е/е з червня ? По 4,8 грн за кВт....Щось влада вкрай ахєрєла !!!
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31.05.2024 09:57 Відповісти
Так вона ж така із 19-го року ще. Чого дивуватись?
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31.05.2024 10:54 Відповісти
А вы экономьте
До 100 квт старая цена
Европейцы давно так живут
Экономят на всем
Свет выключают
Отопление зимой у них не жарит
Вода у них просто так не бежит
И монетки даже мелкие на улице не валяются
Потому они и богатые
Там, где можно сэкономить -европеец это сделает непременно
А на сэкономленное купит себе вино к ужину....
И чувствует себя ЧЕЛОВЕКОМ
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31.05.2024 11:19 Відповісти
Слава Богу, не на жилой дом упали обломки
И люди все живы
А подстанции и так скоро все поменять придется
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31.05.2024 11:13 Відповісти
Що це за пропаганда пішла!!?Ракету збили ,але уламки випадково потрапили,мабуть-таки туди,куди й мали потрапити....і досягли цілі...треш.З минулим командувачем ППО такого трешу не було і влучаннь стільки не було,і не скажуть:-"Ракет немає" бо вони вже є.Що за хрінь відбувається?
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31.05.2024 11:21 Відповісти
Умники, млять! Паучите закон сохрапнения импульса - если сбить на последнем участке - оно сыплется почти вертикально вниз.

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31.05.2024 12:08 Відповісти
"Уламки" у нас падають саме на об"єкти критичної інфраструктури. І, звісно ж, їх руйнують... Це брехня уведена в ранг державної політики брехливо злодюжної і продажної камарільї з Банкової. Вище політичне і військове керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО України. І веде країну до здачі.
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31.05.2024 13:45 Відповісти
"В Киеве баллистические ракеты «Искандер» и беспилотные аппараты ВС России достигли цели в центре украинской столицы. Удар наносился сегодня около пяти часов утра. Согласно утверждению местной администрации, ПВО ВСУ якобы сбила все российские ракеты, а их обломки повредили одну из заброшенных построек.

По другим данным, Вооруженные силы РФ поразили в Киеве замаскированный военный объект, который украинские военные разместили в жилом квартале. Об удачном поражении цели свидетельствует пламя возгорания и столб дыма, о которых сообщали местные жители. Также есть предположения, что удары наносились по аэродрому или казармам воинской части.

Отмечается, украинские средства ПВО при попытке сбить российские воздушные цели нанесли ущерб жилым домам украинской столицы.

Другой источник сообщил о поражении в Голосеевском районе Киева цехов по сборке https://topwar.ru/armament/drones/ дронов и складского терминала."
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31.05.2024 13:52 Відповісти
 
 