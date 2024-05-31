Ракетний удар по Києву: уламками зруйновано трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі
Унаслідок обстрілу Києва 31 травня уламками ракет пошкоджено електромережу та повністю зруйновано трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики почали повертати світло мешканцям.
"О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", - додали у ДТЕК.
Нагадаємо, зранку 31 травня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО знищили усі ворожі ракети.
Топ коментарі
+18 Грицько Злий
показати весь коментар31.05.2024 09:09
+16 Randall Flag #387882
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+4 Hulio
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Все полагодим, а агресор за все заплатить., з відсотками.
у кацапів енерго об'єкти закриті сітками із сталевих тросів, що значно зменшує руйнівну силу від вибухів ракет і бпл
До 100 квт старая цена
Европейцы давно так живут
Экономят на всем
Свет выключают
Отопление зимой у них не жарит
Вода у них просто так не бежит
И монетки даже мелкие на улице не валяются
Потому они и богатые
Там, где можно сэкономить -европеец это сделает непременно
А на сэкономленное купит себе вино к ужину....
И чувствует себя ЧЕЛОВЕКОМ
И люди все живы
А подстанции и так скоро все поменять придется
По другим данным, Вооруженные силы РФ поразили в Киеве замаскированный военный объект, который украинские военные разместили в жилом квартале. Об удачном поражении цели свидетельствует пламя возгорания и столб дыма, о которых сообщали местные жители. Также есть предположения, что удары наносились по аэродрому или казармам воинской части.
Отмечается, украинские средства ПВО при попытке сбить российские воздушные цели нанесли ущерб жилым домам украинской столицы.
Другой источник сообщил о поражении в Голосеевском районе Киева цехов по сборке https://topwar.ru/armament/drones/ дронов и складского терминала."