Ворог завдав ракетного удару по Києву

31 травня, близько 5 години ранку, росіяни обстріляли Київ ракетами. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені. Тип та кількість застосованого ворогом озброєння нададуть Повітряні Сили.

За даними оперативного зведення на цю хвилину - без жертв. Інформація уточнюється.

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