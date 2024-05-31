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Новини
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Ворог завдав ракетного удару по Києву

ракети

31 травня, близько 5 години ранку, росіяни обстріляли Київ ракетами. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені. Тип та кількість застосованого ворогом озброєння нададуть Повітряні Сили.

За даними оперативного зведення на цю хвилину - без жертв. Інформація уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни 14 разів обстріляли протягом дня 7 громад на Сумщині: застосовували артилерію, міномети та БпЛА

Автор: 

Київ (19457) обстріл (28428) ракети (4022) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+10
Звідки йде сухопутний наступ кацапів туди і дозволяють бити
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31.05.2024 06:32
+9
Яке вам діло в Німеччині?? І для особообдарованих повторюю: ППО, пожежні, швидкі, автобуси для Києва випрошує Кличко. Броньовані швидкі на фронт віддає. Всім іншим, за можливістю ділиться з іншими регіонами. Дорікайте мерам інших міст.
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31.05.2024 07:48
+7
Главное что лед тронулся наконец и ухе 13 стран тоже дали добро.
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31.05.2024 06:39
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США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину
а про київщіну,полтавщіну........нічого не казав
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31.05.2024 06:26 Відповісти
Звідки йде сухопутний наступ кацапів туди і дозволяють бити
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31.05.2024 06:32 Відповісти
Главное что лед тронулся наконец и ухе 13 стран тоже дали добро.
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31.05.2024 06:39 Відповісти
тільки зброю не дали(
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31.05.2024 13:57 Відповісти
І це лише після того, як вперше 13 травня зеля попросив дозволити бити по території оркостану. Раніше він не просив?
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31.05.2024 07:02 Відповісти
Хто саме підтвердив? Politico?
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31.05.2024 07:02 Відповісти
Харків на сьогодні має жертви. А Київ?!Київ має усе ППО України
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31.05.2024 07:31 Відповісти
Яке вам діло в Німеччині?? І для особообдарованих повторюю: ППО, пожежні, швидкі, автобуси для Києва випрошує Кличко. Броньовані швидкі на фронт віддає. Всім іншим, за можливістю ділиться з іншими регіонами. Дорікайте мерам інших міст.
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31.05.2024 07:48 Відповісти
Включили бота , бо відчуття про відсутність здорового глузду, а тільки персональне проти мене. А де єднання,співчуття і просто українське мислення що Україна це усі разом? Так що відносно жертв Харків? Ні жалю, ні болю, нічого. Ви випадково не з москви
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31.05.2024 08:11 Відповісти
вертайся в Україну, слухай тривоги по 5 разів на день, біжи в укриття вночі, віддай сина в окоп та співчувай потім вангую що ти ані євро не задонатила з 2022
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31.05.2024 08:38 Відповісти
Та вона й 2014 нічим не допомогла. Періодично якісь спічі тут викладає на тему власного патріотизму й які ми всі нікчемні.
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31.05.2024 09:53 Відповісти
Із запою вийшла, що знову чухню несеш?? Чи вже зранку знову налигалась?
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31.05.2024 09:51 Відповісти
Ви навіщо мене ображаєте,що іншими аргументами не володієте чи це так вам подоляк написав. Я вам дозвіл не давала підписатися на мої коменти, значитььви це робите по заявці когось і завжди одне і те саме. Відносно Запоріжжя, сої коментарі мають ґрунт, аргументи і докази, а значить залежності від алкоголю відсутні, ви повна протилежність мені,бо не володієте інформацією і знаннями Відносно будь якої теми. А значить дешевий бот,навіть не троль
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31.05.2024 09:56 Відповісти
Протверезій! Це в тебе одні й тіж самі тексти. Купа тексту й ніякого змісту.

Приїзди до нас, потім почнеш поради роздавати.
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31.05.2024 09:58 Відповісти
Ви тільки з Німетчини можете морально підтримати ?
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31.05.2024 09:55 Відповісти
Усі притомні люди співчувають Харкову і пишаються мужністю харків'ян. Але вам вжу купу разів казали, що до останнього часу, коли щодня почало прилітати по Харкову, а також почастішали обстріли західних областей-по Києву за 2 роки прилетіла найбільша частина випущених орками ракет. Не тільки крилатих, а і іскандерів, кинджалів та цирконів. І жертв у Києві було багато навіть при щільній ППО. Знімуть з Києва усе ППО-зумієте здогадатися, куди масовано прилетить наступної ночі ? А Київ-це не просто столиця і депутати. Це ще-мільйони мешканців, в тому числі переселенці з прифронтових районів, що залишились без житла. Стосовно Харкова-там не просто Петріоти треба ставити, бо з цього толку буде мало-їх ракети закінчаться набагато швидше, аніж дешеві кацапські С-300, які туди добивають і якими найбільше кошмарять Харків. Потрібний якнайвидший дозвіл Заходу знищувати пускові на теріторії оркостану західною зброєю - хаймарсами, атакамсами, штормшедоу та іншим озброєннямФ. Тож ви там у Німеччині без волаючих сирен тривоги та вибухів, у своїй ненависті до Києва-мізки хоч вмикайте та думайте.
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31.05.2024 08:40 Відповісти
Це громадянська позиція жителя столиці, а не України. Харків має також жителів і їх життя має також ціну. Не потрібно маніпуляції проводити і віщати до мене. Моя позиція незмінно, Ви отримали ППО від Німеччини також не для захисту однієї столиці, а України з прифронтовими зонами, військових об'єктів і захисників України. Про це,до речі навіть зе сказав, просячи нову партію ППО. Новий Ірис доставлено, ситуація не змінилася, не важко додумався куди він був відправлений, як написали тут, має повний комплект, але де? Життя кожного жителя України безцінні. Життя захисників України в пріоритеті
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31.05.2024 08:47 Відповісти
Доставлений ? Може ще і розгорнутий ? Впевнені ? І я так розумію-на Київ натякаєте ? І знову таки-впевнені ? Чи може десь ближче до прифронтових місць ? Чи до АЕС ? Чи до Староконстянтинова, наприклад ? Чи до якихось важливих військових підприємств чи дніпровських дамб ? А ви особисто, якщо тайвеличніше постачальниця Айрісів-то так і передавайте-"вимагаю встановити там і ніде інакше". А люди в Україні однакові, і не треба їх ділити на Київ та Харків.
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31.05.2024 09:05 Відповісти
Вона неадекватна, ніякі аргументи не діють. Сидить самиця за кордоном, в проміжках між запоями сюди фігню пише й Київ їй поперек горлянки встряв. Більше ніщо не цікавить.
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31.05.2024 09:56 Відповісти
А пентагон вже заборонив
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31.05.2024 07:37 Відповісти
А что, нельзя нанять киллеров и замочить пилотов?
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31.05.2024 07:14 Відповісти
а от цікаво, чому не обстрілюють Кончу-Заспу? Козин?
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31.05.2024 09:10 Відповісти
 
 