РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10053 посетителя онлайн
Новости
12 483 22

Враг нанес ракетный удар по Киеву

ракети

31 мая, около 5 часов утра, россияне обстреляли Киев ракетами. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Предварительно, по имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены. Тип и количество примененного врагом вооружения предоставят Воздушные Силы.

По данным оперативной сводки на эту минуту - без жертв. Информация уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне 14 раз обстреляли в течение дня 7 громад на Сумщине: применяли артиллерию, минометы и БпЛА

Автор: 

Киев (25516) обстрел (27114) ракеты (3568) Воздушные атаки на Киев (698)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Звідки йде сухопутний наступ кацапів туди і дозволяють бити
показать весь комментарий
31.05.2024 06:32
+9
Яке вам діло в Німеччині?? І для особообдарованих повторюю: ППО, пожежні, швидкі, автобуси для Києва випрошує Кличко. Броньовані швидкі на фронт віддає. Всім іншим, за можливістю ділиться з іншими регіонами. Дорікайте мерам інших міст.
показать весь комментарий
31.05.2024 07:48
+7
Главное что лед тронулся наконец и ухе 13 стран тоже дали добро.
показать весь комментарий
31.05.2024 06:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину
а про київщіну,полтавщіну........нічого не казав
показать весь комментарий
31.05.2024 06:26 Ответить
Звідки йде сухопутний наступ кацапів туди і дозволяють бити
показать весь комментарий
31.05.2024 06:32 Ответить
Главное что лед тронулся наконец и ухе 13 стран тоже дали добро.
показать весь комментарий
31.05.2024 06:39 Ответить
тільки зброю не дали(
показать весь комментарий
31.05.2024 13:57 Ответить
І це лише після того, як вперше 13 травня зеля попросив дозволити бити по території оркостану. Раніше він не просив?
показать весь комментарий
31.05.2024 07:02 Ответить
Хто саме підтвердив? Politico?
показать весь комментарий
31.05.2024 07:02 Ответить
Харків на сьогодні має жертви. А Київ?!Київ має усе ППО України
показать весь комментарий
31.05.2024 07:31 Ответить
Яке вам діло в Німеччині?? І для особообдарованих повторюю: ППО, пожежні, швидкі, автобуси для Києва випрошує Кличко. Броньовані швидкі на фронт віддає. Всім іншим, за можливістю ділиться з іншими регіонами. Дорікайте мерам інших міст.
показать весь комментарий
31.05.2024 07:48 Ответить
Включили бота , бо відчуття про відсутність здорового глузду, а тільки персональне проти мене. А де єднання,співчуття і просто українське мислення що Україна це усі разом? Так що відносно жертв Харків? Ні жалю, ні болю, нічого. Ви випадково не з москви
показать весь комментарий
31.05.2024 08:11 Ответить
вертайся в Україну, слухай тривоги по 5 разів на день, біжи в укриття вночі, віддай сина в окоп та співчувай потім вангую що ти ані євро не задонатила з 2022
показать весь комментарий
31.05.2024 08:38 Ответить
Та вона й 2014 нічим не допомогла. Періодично якісь спічі тут викладає на тему власного патріотизму й які ми всі нікчемні.
показать весь комментарий
31.05.2024 09:53 Ответить
Із запою вийшла, що знову чухню несеш?? Чи вже зранку знову налигалась?
показать весь комментарий
31.05.2024 09:51 Ответить
Ви навіщо мене ображаєте,що іншими аргументами не володієте чи це так вам подоляк написав. Я вам дозвіл не давала підписатися на мої коменти, значитььви це робите по заявці когось і завжди одне і те саме. Відносно Запоріжжя, сої коментарі мають ґрунт, аргументи і докази, а значить залежності від алкоголю відсутні, ви повна протилежність мені,бо не володієте інформацією і знаннями Відносно будь якої теми. А значить дешевий бот,навіть не троль
показать весь комментарий
31.05.2024 09:56 Ответить
Протверезій! Це в тебе одні й тіж самі тексти. Купа тексту й ніякого змісту.

Приїзди до нас, потім почнеш поради роздавати.
показать весь комментарий
31.05.2024 09:58 Ответить
Ви тільки з Німетчини можете морально підтримати ?
показать весь комментарий
31.05.2024 09:55 Ответить
Усі притомні люди співчувають Харкову і пишаються мужністю харків'ян. Але вам вжу купу разів казали, що до останнього часу, коли щодня почало прилітати по Харкову, а також почастішали обстріли західних областей-по Києву за 2 роки прилетіла найбільша частина випущених орками ракет. Не тільки крилатих, а і іскандерів, кинджалів та цирконів. І жертв у Києві було багато навіть при щільній ППО. Знімуть з Києва усе ППО-зумієте здогадатися, куди масовано прилетить наступної ночі ? А Київ-це не просто столиця і депутати. Це ще-мільйони мешканців, в тому числі переселенці з прифронтових районів, що залишились без житла. Стосовно Харкова-там не просто Петріоти треба ставити, бо з цього толку буде мало-їх ракети закінчаться набагато швидше, аніж дешеві кацапські С-300, які туди добивають і якими найбільше кошмарять Харків. Потрібний якнайвидший дозвіл Заходу знищувати пускові на теріторії оркостану західною зброєю - хаймарсами, атакамсами, штормшедоу та іншим озброєннямФ. Тож ви там у Німеччині без волаючих сирен тривоги та вибухів, у своїй ненависті до Києва-мізки хоч вмикайте та думайте.
показать весь комментарий
31.05.2024 08:40 Ответить
Це громадянська позиція жителя столиці, а не України. Харків має також жителів і їх життя має також ціну. Не потрібно маніпуляції проводити і віщати до мене. Моя позиція незмінно, Ви отримали ППО від Німеччини також не для захисту однієї столиці, а України з прифронтовими зонами, військових об'єктів і захисників України. Про це,до речі навіть зе сказав, просячи нову партію ППО. Новий Ірис доставлено, ситуація не змінилася, не важко додумався куди він був відправлений, як написали тут, має повний комплект, але де? Життя кожного жителя України безцінні. Життя захисників України в пріоритеті
показать весь комментарий
31.05.2024 08:47 Ответить
Доставлений ? Може ще і розгорнутий ? Впевнені ? І я так розумію-на Київ натякаєте ? І знову таки-впевнені ? Чи може десь ближче до прифронтових місць ? Чи до АЕС ? Чи до Староконстянтинова, наприклад ? Чи до якихось важливих військових підприємств чи дніпровських дамб ? А ви особисто, якщо тайвеличніше постачальниця Айрісів-то так і передавайте-"вимагаю встановити там і ніде інакше". А люди в Україні однакові, і не треба їх ділити на Київ та Харків.
показать весь комментарий
31.05.2024 09:05 Ответить
Вона неадекватна, ніякі аргументи не діють. Сидить самиця за кордоном, в проміжках між запоями сюди фігню пише й Київ їй поперек горлянки встряв. Більше ніщо не цікавить.
показать весь комментарий
31.05.2024 09:56 Ответить
А пентагон вже заборонив
показать весь комментарий
31.05.2024 07:37 Ответить
А что, нельзя нанять киллеров и замочить пилотов?
показать весь комментарий
31.05.2024 07:14 Ответить
а от цікаво, чому не обстрілюють Кончу-Заспу? Козин?
показать весь комментарий
31.05.2024 09:10 Ответить
 
 