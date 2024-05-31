Враг нанес ракетный удар по Киеву

31 мая, около 5 часов утра, россияне обстреляли Киев ракетами. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Предварительно, по имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены. Тип и количество примененного врагом вооружения предоставят Воздушные Силы.

По данным оперативной сводки на эту минуту - без жертв. Информация уточняется.

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