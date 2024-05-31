Враг нанес ракетный удар по Киеву
31 мая, около 5 часов утра, россияне обстреляли Киев ракетами. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Предварительно, по имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены. Тип и количество примененного врагом вооружения предоставят Воздушные Силы.
По данным оперативной сводки на эту минуту - без жертв. Информация уточняется.
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+10 Dmitry Klaus
показать весь комментарий31.05.2024 06:32
+9 Марина Нєчаєва #561431
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+7 govtva
показать весь комментарий31.05.2024 06:39
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а про київщіну,полтавщіну........нічого не казав
Приїзди до нас, потім почнеш поради роздавати.