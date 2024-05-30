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Новости Война
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обстрел (25782) Сумская область (2701)

Россияне 14 раз обстреляли в течение дня 7 громад на Сумщине: применяли артиллерию, минометы и БпЛА

Впродовж 24 травня на Сумщині зафіксували 208 вибухів від 31 ворожого обстрілу

В течение дня российская армия осуществила 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 52 взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (2 взрыва).
  • Белопольская громада: 15 мин сбросил враг на территорию громады и нанес артиллерийские обстрелы (8 взрывов).
  • Миропольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (6 взрывов).
  • Хотинская громада: осуществлен обстрел с использованием БПЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).
  • Эсманская громада: был обстрел из минометов (6 взрывов), нанесен удар с использованием БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).
  • Свесская громада: нанесен минометный обстрел (6 взрывов), зафиксирован удар с БпЛА (FPV-дрон "камикадзе") (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: осуществлен обстрел с использованием БпЛА (FPV-дрон) (6 взрывов).

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