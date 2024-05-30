Росіяни 14 разів обстріляли протягом дня 7 громад на Сумщині: застосовували артилерію, міномети та БпЛА

Протягом дня російська армія здійснила 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (2 вибухи).

Білопільська громада: 15 мін скинув ворог на територію громади та завдав артилерійських обстрілів (8 вибухів).

Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (6 вибухів).

Хотінська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

Есманьська громада: був обстріл з мінометів (6 вибухів), завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

Свеська громада: завдано мінометного обстрілу (6 вибухів), зафіксований удар з БпЛА (FPV-дрон "камікадзе") (1 вибух).

Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (6 вибухів).

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