РФ тримає певні сили навпроти Харківської та Сумської областей, - ДПСУ

Російські окупанти можуть намагатися розширити напрямки, де вестимуть повномасштабні бойові дії.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Незмінним залишається те, що ворог щоденно обстрілює територію України, завдаючи ударів із своєї території і застосовує різноманітне озброєння. Найбільше, звісно, артилерію, але також долучає і авіацію для того, щоб завдавати ураження. Ми бачимо, що по той бік ворог також намагається укріплювати свої позиції в інженерно-фортифікаційному відношенні. Ми також проводимо і дії для того, щоб викрити засоби, якими ворог завдає ураження для того, щоб їх знищити. Але, власне, найбільш гарячим напрямком звісно, залишається Харківщина - напрямок населеного пункту Липці та напрямок населеного пункту Вовчанськ, де ворог проводить дії для того, щоб захопити територію України. Але, на щастя, йому не вдається просунутися вглиб території нашої країни. В нього недостатньо сил для цього", - зазначив він.

За словами Демченка, російські окупанти продовжують тиснути, зокрема й на згаданому напрямку, перекидаючи додаткові сили.

"Треба розуміти, що варто бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому напрямку, бо аналогічно Харківщині на цих двох напрямках, де я зазначив, ворог може намагатися розширити напрямки, де будуть вестися повномасштабні бойові дії на інших ділянках Харківської області", - додав речник.

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Також не можна виключати, що такі дії РФ може вчинити і по Сумському напрямку

"Ворог, як і раніше, тримає певні сили на навпроти нашої території, навпроти Харківської області, навпроти Сумської. Але треба розуміти, що цими діями, навіть попри те, що він не має достатньо сил для того, щоб досягти стратегічної цілі, звісно, ворог може намагатися знову ж таки, створюючи подібні райони, де будуть вестися бойові дії, розширити зони ведення бойових дій, і власне розтягуючи Сили оборони нашої країни. Тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо поки маємо такого сусіда, поки маємо агресію і повномасштабну війну, яку Росія розв’язала проти нашої країни, знову ж таки маємо бути готові до всього", - підсумував Демченко.

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