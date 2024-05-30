Доба на Харківщині: ракетний обстріл Харкова, удари по Малій Данилівці, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах, є поранені

Росіяни протягом доби завдали ракетних ударів по Харкову, Малій Данилівці, обстріляли села Куп’янського та Чугуївського районів, атакували КАБами с. Руська Лозова Харківського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі росіяни вдарили по с. Мала Данилівка Харківського району. Два місця влучання ракет на території навчального закладу, внаслідок чого зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку.

Близько 2 години ночі відбувся ракетний обстріл Харкова. Зафіксовано влучання у двоповерхову адміністративну будівлю КП внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням. Легкі ушкодження дістали 6 жінок та 1 чоловік.

Протягом 29 травня росіяни обстріляли населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

У с. Курилівка через обстріл пошкоджено приватний будинок, гараж та паркан. Село Руська Лозова Харківського району ворог атакував КАБами: пошкоджено 7 приватних будинків, гараж, автомобіль. Поранено чоловіка.

Внаслідок обстрілу с. Колісниківка горів будинок та господарча споруда. Постраждала жінка.



У с. Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, паркан та гараж.

З Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів вже евакуйовано 11 тисяч 293 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено: загинуло 19 людей, 54 - дістали поранення