Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено: загинуло 19 людей, 54 - дістали поранення

Завершено пошукові роботи в гіпермаркеті "Епіцентр", розташованому у Харкові, куди росіяни скерували дві авіабомби 25 травня. Загинуло 19 людей, серед жертв - 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра МВС України Ігоря Клименка.

"Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня", - написав він.

Як зазначив Клименко, загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії.

Повідомляється, що криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також були залучені кінологи - службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.

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"Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини дістали поранення", - повідомив Клименко.

"Ворог суцільною маячнею намагається виправдати удари по гіпермаркету, друкарні, інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Чи залякає це харківʼян? Лише збільшить ненависть. Чи змусить нас відступити? Ще лютіше битимемо ворога. До перемоги", - резюмував очільник МВС.

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Російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.