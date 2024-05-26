Пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували: 12 загиблих, 16 людей вважаються безвісти зниклими, - Клименко. ФОТОрепортаж
Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі в будівельному гіпермаркеті Харкова, яка була спричинена прицільними ударами військ РФ. Вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, завдяки безперервній героїчній роботі рятувальників пожежу повністю ліквідовано.
Наслідки російського обстрілу
"Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими.
На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває", - зазначає Клименко.
Також він інформує, що всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії міністр закликав здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації.
Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 12 загиблих.
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І це вже було!
Десь рік тому, над територією Брянської області, одночасно було сбито два літаки та два гелікоптера рашистів.
Да, да.. я так і порівнюю з вибухами в Україні. Така потуга прям ЯЗ
Ну как би як так ???
Я би взагалі заборонила клуби і увєсєлітєльниє завєдєнія. Що святкувати ?
Невже окрім сидіння в підвалах розумні істоти не можуть собі знайти інших занять, тільки похід в бар.
Я, наприклад, сьогодні теж зранку був в Епіцентрі, купив фарбу для тераси.
Уся снаряга, бронік, РПСка, два баули з шо літніми, шо зимовими шмотками, зброя, б/к до двох стволів - все в шаговій доступності.
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Нещодавно звільнився з ЗСУ за станом здоров'я. А Ви? Де Вас носило? Чи не носило?
Але ж ви боїтеся... Чомусь я не боявся.
Ігор, в мене максимально близьких побратимів загинуло набагато більше. В мене на руках.
Обіймаю тебе, друже. Ми абсолютно свої.
Недавние события показали - реакции на стягивание войск не было! Если б не чудо и не героизм как 24.02.22 то из Харькова было бы очень трудно "збежать в Каене" - при полуокружении, под обстрелами и штурмовиками... 😑
Ведь цапы были уверены что смогут окружить, иначе бы не зашли!!!
Если все плохо, отправляйте детей и стариков, инвалидов, небоеспособных всех людей как можно подальше! И запасайтесь консервами, бинтами , одним словом вы поняли...
але омано-чонгарські друзі *****, Зе Гєйвари, Зєля і дермак, соплі жують одне в одного та кошмарять Червінських, гальмують оборону і розвиток України, мародерять наче востаннє... с.ки зелені, дебільний Вирок-2019 тупорилого вумного наріду
Панове, редакція Цензору, чому ви мовчите з цього приводу? Ви ж там ближче до політиків.
Государственность утрачена (2019 - 2024), вся надежда на Хунту или
... (Другой хороший вариант) но времени почти нет, и сколько непоправимого уже случилось...
І тут мені віддають наказ з чіткими координатами вдарити по гіпермаркету будівельних матеріалів.
Та ну нахєр.. Той самий випадок, коли не можна підчинятися таким наказам. Той самий паскудний випадок, коли застрелиш власного командира. Тому що подібне неможливо. Абсолютно неможливо.
Ми б могли фігачити по Бєлгороду, по Курську, по їх житловим будинкам. Ми ж цього не робимо. Бо ми люди. На відміну від тих рашистських істот, яких не можна називати людьми.
Трохи дивно... Дали "чіткі координати" та розказали, що там "гіпермаркет будівельних матеріалів"?
А може сказали, що там нацикі ховаються?
Но в любом планировании есть те кто знал что за цель, перепроверял координаты и давал их на подпись (на боевой приказ или как там у лаптей звучит) .
Это сознательный удар по большому скоплению людей. Сознательно!!!!! Преднамеренно!!!
По опыту Херсона, тревога почти всегда и все знают что люди ходят в магазины, надо же как то жить и рабочие места и т.д. думаю в Харькове все также, только снаряды не долетают. (А орки рыпнулись, хотели что б долетало, и разминировать заставили "партнеров из квартала" )
Як??? Як???? От як??
Нехай в своїй пропаганді скільки завгодно називають мене нацистом, але я не вважаю їх за homo sapiens. Вони мають дві ноги, дві руки, зверху безтолковку з ротом, щоб в неї заливати горілку. Але вони точно не люди.
Капітан: "интересно, что там находится? Гипермаркет!!! Та ну нах! стрелять не буду".
За Вашою логікою так має бути?
Неймовірно цим пишаюся. Там мої найближчі люди, мої найближчі побратими.
Ми усі Воїни. Але є деталь. Знаєте, чим відрізняється Воїн від військовослужбовця?
Не знаєте.
Подумайте, будь-ласка. Якщо нічого не надумаєте, я Вам відповім, але то вже буде довгий лонгрід.
Я так думаю, що Ви й самі це все розумієте.
Прямим текстом американці та будь , хто не скаже: "-Бійте по маскві!!"👈
Зеленський хоче знищити якомога більше українців( малою кількістю легше керувати), ввести в Україні тотолітарний режим , і далі обкрадати країну, тим більше він вже повністю нелигітимний 👈
комментарии обеспокоенностисочувствования ?
Это их ждет если не раздупляются....
Про героизм каждого Защитника мы вспомним и прославив в веках, но сейчас банально орда давит числом и большими ресурсами! Время не терять!
Вот когда на Совдепии крякнутся все НПЗ и им будет банально
почем ножки буша, давай **** Запад жрать давайне до нас, тогда и отцепятся от Украины.
Кацапи за все повинні відповісти, 30 загиблих за раз .......
Земля пухом всім загиблим.
"В Харкові розбомбили Епіцентр."
"В Харкові на Салтівці розбомбили Епіцентр."
Гей, зелені та сіві ,чому мовчите?