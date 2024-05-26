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Пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували: 12 загиблих, 16 людей вважаються безвісти зниклими, - Клименко. ФОТОрепортаж

Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі в будівельному гіпермаркеті Харкова, яка була спричинена прицільними ударами військ РФ. Вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завдяки безперервній героїчній роботі рятувальників пожежу повністю ліквідовано.

Наслідки російського обстрілу 

"Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими.

На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває", - зазначає Клименко.

Також він інформує, що всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії міністр закликав здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації.

Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові
Удар по Епіцентру в Харкові

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: масовані обстріли Харкова та удари по Печенігах, Чугуєву і Куп’янську-Вузлову, 12 загиблих, понад 70 постраждалих. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 12 загиблих.

Автор: 

обстріл (28378) Харків (5581) Клименко Ігор (483)


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Топ коментарі
+24
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26.05.2024 10:27
+21
Цілеспрямованно ворог хотів вбити як можна більше людей, тому саме вдень була атака, це справжній геноцид проти українського народу ,все це відбуваєтся тому що ворог відчуває свою безкарність ,влада в нас бездіяльна ,МЗС можна сказати відсутній чому після перших атак не було зібрано ген. асамблею ООН( я розумію нікчемність цієї організації) але треба щось робити доносити до світової спільноти про геноцид проти українського народу про злочини рашиських катів ,а в нас пусті розмови про "формулу миру".
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26.05.2024 10:13
+17
з наявною натепер західною зброєю, Залужний і Порох давно влаштували безпекову зону по бєлгородській, воронезькій, ростовській областях з випаленими ущент воєнними об"єктами кацапів..
але омано-чонгарські друзі *****, Зе Гєйвари, Зєля і дермак, соплі жують одне в одного та кошмарять Червінських, гальмують оборону і розвиток України, мародерять наче востаннє... с.ки зелені, дебільний Вирок-2019 тупорилого вумного наріду
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26.05.2024 10:17
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Ото кацапи тішаться - ПАДЛЮКИ!!!!
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26.05.2024 09:52 Відповісти
Не можу позбутись думки про те, яка частина постраждалих 30 років голосували за "рускій мір". Вони мабуть, не думали про те, що коли кацапи робили з Грозним те, що зараз роблять з Харковом і іншими українськими містами, то переважна частина постраждалих були не чеченці, а "рускіє".
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26.05.2024 10:23 Відповісти
Ні не думали. Та й зараз мало хто знає скільки загинуло етнічних орків в Грозному від рук орків-асвабадітєлєй. Пропаганда це магія.
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26.05.2024 11:44 Відповісти
скільки повинно загинути українців, що б ці буржуйські соплєжуї роздуплились?
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26.05.2024 09:55 Відповісти
а свої не??
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26.05.2024 09:58 Відповісти
А свої? Власники епіцентру мільярдери.Коли на ракети будуть скидуватися?
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26.05.2024 10:11 Відповісти
нормально вони скидаються, не все афішують. а де на ракети можна скинутись де продають?
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26.05.2024 14:58 Відповісти
Ще би вони не афішували.На виробництво ракет потрібно скинутись.
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28.05.2024 13:13 Відповісти
буржуї, соплежуї...так у вас чисто комуняцьке світосприйняття, ненависть до заходу і капіталу.
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26.05.2024 10:16 Відповісти
Для початку своїх би соплежуїв розворушить
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26.05.2024 10:21 Відповісти
На це по суті дитяче питання я, суб'єктивно звичайно, відповім, що наприклад 10 тис.в тиждень, чи 100 тис. в місяць. Звичайно, якщо цифри будуть більші, а термін менший, то шанси на їхню адекватну реакцію будуть зростати. А так їм байдуже. Українці не перші і не останні, хто гинув під час війни.
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26.05.2024 11:50 Відповісти
Ну, тобто, 28 людей вбито. Бо ті 16 зниклих просто розвіялись на порох від вибухів... І яке ппо здатне збивати ті каби? Тут потрібно збивати носії кабів, а вони літають над територією кацапії, а там збивати ніззя. Це - тероризм, як і в Ізраїлі, але євреям можна, а нам - засть: как би чєво нє вишло...
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26.05.2024 10:00 Відповісти
Можна збивати літаки над територією кацапів.
І це вже було!
Десь рік тому, над територією Брянської області, одночасно було сбито два літаки та два гелікоптера рашистів.
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26.05.2024 10:03 Відповісти
Крім того, ще й Петріотом це було зроблено, про що неофіційно заявлялося.
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26.05.2024 10:40 Відповісти
Три літаки і гелікоптери були збиті "блукаючим"" петріотом"
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26.05.2024 10:41 Відповісти
І що ж трапилось після цього? Петріоти закінчились чи політична воля?
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26.05.2024 11:08 Відповісти
Ну ніби 2 пускові знищили. Тому петріоти відтягнули в тил. А по Харкову вдарили с-300. Тут ппо безсила, занадто близько.
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26.05.2024 11:53 Відповісти
не ніззя, а немає чим.
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26.05.2024 14:59 Відповісти
буданга! А шо там мацква?? лянінград??
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26.05.2024 10:01 Відповісти
саме смішно коли тарасик чмут пише на якийсь захудалий вибух на росії - дуже потужно
Да, да.. я так і порівнюю з вибухами в Україні. Така потуга прям ЯЗ
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26.05.2024 10:17 Відповісти
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26.05.2024 10:11 Відповісти
Нажаль ситуація ще гірше, ніж дивляться реаліті шоу. Опитування у Західній Європі показує, що у перемогу України вірять 10% опитаних. А дивитися реаліті шоу приємно, коли твоя команда перемагає. Тому його не дивляться. У ютубі гуляє інтерв'ю британського віськового-добровольця, який після участі у бойових діях приїджав на відпочинок до дому і намагався скрізь донести, які звірства і масштаби руйнувать в Україні, які масштаби бойових дій і застосування всіх видів зброї , включно з хімічною. Але йому всі відповідали, що не вірять, що таке не може бути у 21 столітті.
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26.05.2024 12:27 Відповісти
Цілеспрямованно ворог хотів вбити як можна більше людей, тому саме вдень була атака, це справжній геноцид проти українського народу ,все це відбуваєтся тому що ворог відчуває свою безкарність ,влада в нас бездіяльна ,МЗС можна сказати відсутній чому після перших атак не було зібрано ген. асамблею ООН( я розумію нікчемність цієї організації) але треба щось робити доносити до світової спільноти про геноцид проти українського народу про злочини рашиських катів ,а в нас пусті розмови про "формулу миру".
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26.05.2024 10:13 Відповісти
Тиждень тому зустріла відео , Харків, круті авто, клюб, дикі танці, випиванці, наркоманці - 30 км від фронту, де вбивають ледь не щомиті.
Ну как би як так ???
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26.05.2024 10:19 Відповісти
Так, що психологія змінюється з війною, хтось сидить у підвалі до відбою тривоги, а хтось адаптується та продовжує жити життя. При чому, не тільки молодь, атрибути якої ви перелічили, а навіть пенсіонери, які влаштовують танці у центральному парку, коли поруч КАБи падають, було відео кілька днів тому.
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26.05.2024 10:46 Відповісти
Не тим люди займаються. Це не адаптація , самообман. Адаптація, це коли людина збирає сили, досвід, знання щоб вижити. Це більше схоже на пір під час чуми.
Я би взагалі заборонила клуби і увєсєлітєльниє завєдєнія. Що святкувати ?
Невже окрім сидіння в підвалах розумні істоти не можуть собі знайти інших занять, тільки похід в бар.
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26.05.2024 10:50 Відповісти
Ну, мабудь молоді з бабками впевнені у тому, що в будь-який момент зможуть стрибнути в свій Кайєн та збігти, а у старих звичайний фаталізм, "вб'є так вб'є".
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26.05.2024 10:55 Відповісти
А що робили люди в епіцентрі? На ремонт скуповувались? Серйозно??? У місті, яке прострілюється кілька разів на день і ніч?
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26.05.2024 11:05 Відповісти
Саме так. Це ж будівельний гіпермаркет, без варіантів. Я теж не розумію, що в головах людей ,які будують і ремонтують в прифронтовому місті, яке під постійними обстрілами вже третій рік і де не виключені вуличні бої в перспективі.
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26.05.2024 12:00 Відповісти
Ігоре, Ви взагалі нормальна людина? А чим займатися цивільним, якщо не поточними ремонтами?
Я, наприклад, сьогодні теж зранку був в Епіцентрі, купив фарбу для тераси.
Уся снаряга, бронік, РПСка, два баули з шо літніми, шо зимовими шмотками, зброя, б/к до двох стволів - все в шаговій доступності.
====
Нещодавно звільнився з ЗСУ за станом здоров'я. А Ви? Де Вас носило? Чи не носило?
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26.05.2024 12:48 Відповісти
Ну якщо донатити не по 100 грн., то на сумнівні ремонти грошей просто не буде. Що робити людям в Харкові ( мова не про Львів, чи Ужгород), якщо не ремонти? Справді , не маю, що сказати.
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26.05.2024 13:17 Відповісти
Є в мене для Вас одна ідея як зовсім непогано заробляти. Але Вам, напевно, не сподобається. ЗСУ. На нуль. Там зараз бойові вже не 100, а 170 тисяч. Плюс 22 000 зарплати.

Але ж ви боїтеся... Чомусь я не боявся.
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26.05.2024 13:25 Відповісти
Не хочу. Два товариша вже загинули, два поранені, один комісований , інший в госпіталі. Я в 2023 по сімейним звільнився, встиг, зараз вже не зміг би, закон поміняли. Тому про патріотизм це не до мене.
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26.05.2024 13:54 Відповісти
Все один в один. Так само в листопаді 23-го звільнився де юре за сімейними. Де-факто по здоров'ю.
Ігор, в мене максимально близьких побратимів загинуло набагато більше. В мене на руках.

Обіймаю тебе, друже. Ми абсолютно свої.
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26.05.2024 14:53 Відповісти
Ігор, друже, чуєш? Ти ж розумієш, що таких як ми поки що зовсім мало? Нам треба триматися разом. Колись до війни я себе конкретно піарив. BFM Group Ukraine. Зараз вже Українська Ветеранська Інвестиційна Компанія. Ти знайдеш мій номер телефону. Будь-ласка, вийди зі мною на зв'язок. Я є в усіх мессенджерах. Ми просто повинні триматися разом. Є купа ідей. Стартапів великих індустріальних проєктів. Обіймаю тебе, братику. Ми все зробимо разом. Вийди на зв'язок, чуєш ? )))
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26.05.2024 15:05 Відповісти
Это всегда так.... Но Буча тоже была местом где много богатых и зажиточных дома строили, а вон как внезапно ....
Недавние события показали - реакции на стягивание войск не было! Если б не чудо и не героизм как 24.02.22 то из Харькова было бы очень трудно "збежать в Каене" - при полуокружении, под обстрелами и штурмовиками... 😑
Ведь цапы были уверены что смогут окружить, иначе бы не зашли!!!
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26.05.2024 11:09 Відповісти
Кстати как в Харькове с ТРО? Оружие не позабирали у людей после 2022г ?
Если все плохо, отправляйте детей и стариков, инвалидов, небоеспособных всех людей как можно подальше! И запасайтесь консервами, бинтами , одним словом вы поняли...
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26.05.2024 11:13 Відповісти
Якщо керуватись такою думкою, а саме такою вони і керуються, то так можна втікати до західного кордону, якщо мордора попре на максималках.
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26.05.2024 11:58 Відповісти
з наявною натепер західною зброєю, Залужний і Порох давно влаштували безпекову зону по бєлгородській, воронезькій, ростовській областях з випаленими ущент воєнними об"єктами кацапів..
але омано-чонгарські друзі *****, Зе Гєйвари, Зєля і дермак, соплі жують одне в одного та кошмарять Червінських, гальмують оборону і розвиток України, мародерять наче востаннє... с.ки зелені, дебільний Вирок-2019 тупорилого вумного наріду
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26.05.2024 10:17 Відповісти
Поставила Подобається, але не стала б стверджувати так категорично. Невідомо, що б робив Порошенко. І чи було б краще. Зе теж вважав, що зробить краще.
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26.05.2024 10:45 Відповісти
Принаймні, приводів для нападу ***** Петро Олексійович давав в рази менше. Реформа армії, виробництво нових зразків зброї, побудова укріплень на Донбасі і демонстрація готовності дати відсіч агресору - це все те, що 3 роки робили зелені шмарклі, тільки навпаки, з позначкою "-", і це ми ще не знаємо, що насправді було в Омані.
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26.05.2024 10:50 Відповісти
Что б делал? Ставил бы на уши оон у все остальные говорильни. Он как дипломат, не дал бы заболтать ни один терракт рашки! Ну и были бы свои ракеты, танки, минные поля.
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26.05.2024 11:04 Відповісти
Однозначно, треба ставити на вуха ООН.
Панове, редакція Цензору, чому ви мовчите з цього приводу? Ви ж там ближче до політиків.
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26.05.2024 12:10 Відповісти
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26.05.2024 10:27 Відповісти
Так и есть.
Государственность утрачена (2019 - 2024), вся надежда на Хунту или
... (Другой хороший вариант) но времени почти нет, и сколько непоправимого уже случилось...
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26.05.2024 11:02 Відповісти
Знаєте, сиджу та думаю. Не просто так фантазую. Все ж таки, 20 місяців відбув на нулі. Просто, уявив собі, що я русскій. Військовослужбовець РФ. Окупант. Чи льотчик, чи артилерист - без різніці.

І тут мені віддають наказ з чіткими координатами вдарити по гіпермаркету будівельних матеріалів.
Та ну нахєр.. Той самий випадок, коли не можна підчинятися таким наказам. Той самий паскудний випадок, коли застрелиш власного командира. Тому що подібне неможливо. Абсолютно неможливо.

Ми б могли фігачити по Бєлгороду, по Курську, по їх житловим будинкам. Ми ж цього не робимо. Бо ми люди. На відміну від тих рашистських істот, яких не можна називати людьми.
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26.05.2024 10:34 Відповісти
"...І тут мені віддають наказ з чіткими координатами вдарити по гіпермаркету будівельних матеріалів. ..."

Трохи дивно... Дали "чіткі координати" та розказали, що там "гіпермаркет будівельних матеріалів"?
А може сказали, що там нацикі ховаються?
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26.05.2024 10:45 Відповісти
Это верно.
Но в любом планировании есть те кто знал что за цель, перепроверял координаты и давал их на подпись (на боевой приказ или как там у лаптей звучит) .
Это сознательный удар по большому скоплению людей. Сознательно!!!!! Преднамеренно!!!
По опыту Херсона, тревога почти всегда и все знают что люди ходят в магазины, надо же как то жить и рабочие места и т.д. думаю в Харькове все также, только снаряды не долетают. (А орки рыпнулись, хотели что б долетало, и разминировать заставили "партнеров из квартала" )
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26.05.2024 11:00 Відповісти
Те що "Это сознательный удар " - жодного сумніву. Я про те що тому хто вводить координати та натискає кнопку не будуть розказувати, що там знаходиться. Отримав команду - ввів координати - натиснув кнопку - доповів "на гору".
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26.05.2024 12:05 Відповісти
А поцікавитися - нє, так? У них там нема старлінка, але є глонасс, є якийсь там інтернет. Є Яндекс карти. Проблема подивитися куди стріляєш?
Як??? Як???? От як??

Нехай в своїй пропаганді скільки завгодно називають мене нацистом, але я не вважаю їх за homo sapiens. Вони мають дві ноги, дві руки, зверху безтолковку з ротом, щоб в неї заливати горілку. Але вони точно не люди.
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26.05.2024 12:15 Відповісти
Та вже уявив: сидить умовний капітан перед "кнопкою". Прийшла команда: "ударить по координатам XXX YYY".
Капітан: "интересно, что там находится? Гипермаркет!!! Та ну нах! стрелять не буду".

За Вашою логікою так має бути?
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26.05.2024 12:20 Відповісти
, ще нещодавно я був командиром протитанкового відділення взводу вогневої підтримки інтернаціональної штурмової роти 49 ОШБ "КАРПАТСЬКА СІЧ".
Неймовірно цим пишаюся. Там мої найближчі люди, мої найближчі побратими.
Ми усі Воїни. Але є деталь. Знаєте, чим відрізняється Воїн від військовослужбовця?
Не знаєте.
Подумайте, будь-ласка. Якщо нічого не надумаєте, я Вам відповім, але то вже буде довгий лонгрід.
Я так думаю, що Ви й самі це все розумієте.
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26.05.2024 12:41 Відповісти
От другу частину Вашого допису підтримую АБСОЛЮТНО!
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26.05.2024 12:22 Відповісти
В нас мінталитет інший..хоча після отакого - реально мрієш, щоб наші вгатили дійсно дзеркально. Рознесли гіпермаркет - і ми також. Зруйнували ГЕС - і ми так само. Вони розуміють тільки силу. Доки по @блу з ноги не отримають - нічого не буде. Вони як тупі глядачі, а війна - реаліті шоу..
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26.05.2024 11:15 Відповісти
Харків, моє рідне місто, нажаль, отримує болюче щеплення від русізму. Думаю, це назавжди.
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26.05.2024 10:42 Відповісти
Русизм это термин из филологии. Вы точно из Харькова?
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26.05.2024 10:53 Відповісти
Нажаль, Харків дуже близько до кацапії - його варто було б або перенести, або... Кацапи його просто знищать. Нажаль...
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26.05.2024 11:11 Відповісти
А це залежить від впк мордора. Поки що совєцкіми с-300 хєрячать. Теоретично ракет ще багато, розбити Харків до стану порожнього міста можуть, бо ппо неефективне. Але по максимуму не кошмарять. Отже мають мету захопити відносно цілим? Ні, бо вуличні бої донищать все як в Маріуполі. Та й не має у них сил на сьогодні брати Харків навіть в оточення, для вуличних боїв тим більше. Стрельнули, аби стрельнути.
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26.05.2024 12:17 Відповісти
Зеленському не вигідно, щоб війна в Україні закінчилася, тому він розповідає , що американці не дають дозвіл стриляти по рашкі, і таке інше..
Прямим текстом американці та будь , хто не скаже: "-Бійте по маскві!!"👈
Зеленський хоче знищити якомога більше українців( малою кількістю легше керувати), ввести в Україні тотолітарний режим , і далі обкрадати країну, тим більше він вже повністю нелигітимний 👈
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26.05.2024 10:49 Відповісти
Uberitje Zeljenskovo, i voijna zakonchitsja pochtji srazu - tak kak njekakoij zapadnoij pomoshcji boljshe NJEBUDJET, ot slovo 'sovsem'. A Ukraina sama mozhet toljko formirovatj 'Bataljoni Monako' (strelkov kotorovo v Germanjii ja vizhu kazhdij djenj) i pooshcrjatj korrupciju u sebja v Ukrainje (sudja po soobshchjenjijam v Ukrainskoi presse, vkljuchaja cesor.net). Suhoij ostatok - ukrainci prosto opjatj sami prosrut svoju njezavisimostj, svojo Gosudarstvo, kak uzhe skoljko raz v tjechenjii istorii, vkljuchaja nachalo proshlovo veka. I zamrttje - sami, izza njesposobnostji ilji njezhelanjija splotjitsja za Ukrainu!
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26.05.2024 13:02 Відповісти
Эвропа высказала комментарии обеспокоенности сочувствования ?
Это их ждет если не раздупляются....
Про героизм каждого Защитника мы вспомним и прославив в веках, но сейчас банально орда давит числом и большими ресурсами! Время не терять!
Вот когда на Совдепии крякнутся все НПЗ и им будет банально почем ножки буша, давай **** Запад жрать давай не до нас, тогда и отцепятся от Украины.
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26.05.2024 10:53 Відповісти
Маю підозру, що рашисти таким чином спонукають ЗСУ на наступальні дії. У тому числі. Ну і мирне населення залякати.
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26.05.2024 11:06 Відповісти
цей терехов, думаю, конкретний @@мудак@@! Чого в тебе, терехов, під час тривоги люди в гіпермаркеті робили? Чому людей примусового не евакуювали, а сам магазин не закрили? Чому в тебе під час сирени транспорт курсує? Військова адміністрація там для чого? Не вмієте керувати - ідіть на@@й зі своїх посад!
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26.05.2024 11:31 Відповісти
у Харкові тривога практично 24/7! перш ніж розумно тут пукати, приїдь і поживи тут хоча б тиждень!
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26.05.2024 11:41 Відповісти
Массовое скопление гражданских - самая желанная цель для россии. Жаль, что в Украине об этом не знают даже на десятый год войны.
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26.05.2024 12:06 Відповісти
Зеленському напиши, він тебе пошле подалі, для нього головне щоб все залишалось як і до війни.
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26.05.2024 15:00 Відповісти
Был бы офтальмологом, как избиратели Зеленского - написал бы. Но мне больше нравится история и математика, так что нет смысла.
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26.05.2024 21:18 Відповісти
А в харківсбкому РОСТІ навіть нормальних дверей для виходу нема, тільки вертушка.
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26.05.2024 12:13 Відповісти
РОСТ взагалі контора з Дніпра, як і все дніпровське лайняне, сам вважаю що їм нема чого робити в Харкові.
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27.05.2024 13:38 Відповісти
кацапсьКІ ублюдки. СМЕРТЬ диким.
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26.05.2024 12:18 Відповісти
tZE вже пише що це теракт - помста Зеленського Харкову, звучить по дебільному .....
Кацапи за все повинні відповісти, 30 загиблих за раз .......
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26.05.2024 14:58 Відповісти
Спрівчуття всім загиблим. Нехай їх Бог розрадить.
Земля пухом всім загиблим.
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26.05.2024 15:03 Відповісти
Порівняйте 2 речення.
"В Харкові розбомбили Епіцентр."
"В Харкові на Салтівці розбомбили Епіцентр."
Гей, зелені та сіві ,чому мовчите?
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26.05.2024 17:09 Відповісти
 
 