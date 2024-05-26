Пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували: 12 загиблих, 16 людей вважаються безвісти зниклими, - Клименко. ФОТОрепортаж

Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі в будівельному гіпермаркеті Харкова, яка була спричинена прицільними ударами військ РФ. Вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завдяки безперервній героїчній роботі рятувальників пожежу повністю ліквідовано.

Наслідки російського обстрілу

"Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими.

На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває", - зазначає Клименко.

Також він інформує, що всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії міністр закликав здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації.















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Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 12 загиблих.