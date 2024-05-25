Окупанти атакували гіпермаркет у Харкові: Зросла кількість загиблих і поранених. На момент удару у будівлі могло бути понад 200 осіб (оновлено)
Вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову. Внаслідок чергової російської атаки є загиблі та поранені.
Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Терехов розповів, що загарбники атакували будівельний гіпермаркет, який розташований в одному зі спальний районів Харкова.
"Попередньо - влучання сталося в будівельний гіпермаркет. Маємо інформацію про жертви та постраждалих - потребує уточнення", - написав він.
Згодом мер міста повідомив, що наразі відомо про двох загиблих. Також внаслідок ворожого удару по гіпермаркету є поранені та зниклі безвісти.
"Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм", - написав Терехов.
На місці влучання виникла пожежа. Користувачі соцмереж публікують фото та відео з місця події.
Пізніше очільник МВС України Ігор Клименко повідомив у Telegram, що станом на 17:24 відомо про двох загиблих і 24 постраждалих людей, які перебували в гіпермаркеті "Епіцентр", куди влучили рашисти.
"За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 чоловік", - написав міністр.
Клименко також показав відео з місця події. За його словами, горять понад 10 тисяч квадратних метрів.
"Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливого подальшого розповсюдження пожежі на розташованих поруч складських приміщеннях. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів", - написав міністр.
Станом на 18:12 кількість поранених зросла до 25 осіб. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Дві людини загинули. Це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті. Щонайменше 25 - поранено. Частина персоналу гіпермаркету наразі ще розшукується. Дані оновлюються", - сказа він.
Крім цього, посадовець додав, що пожежу вдалося локалізувати.
Оновлена інформація щодо удару по Харкову 25 травня
Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через атаку росіян по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" загинуло дві людини, ще 35 зазнали поранень.
Пізніше о 20:55 Терехов повідомив, що кількість загиблих в результаті удару по будівельному гіпермаркету зросла до 4, а кількість поранених - до 40.
Згодом о 22:00 керівник Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 6, кількість поранених - 40. Крім цього, ще 16 людей безвісті зникли. Він додав, що на місці трагедії розгорнутий штаб ліквідації наслідків прильотів та працює мобільна лабораторія ДНК.
Раніше повідомлялося, що у Харкові знову лунали вибухи.
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1. Західними далекобійними ракетами (які нам забороняють використовувати територією РФ)
2. Власними ракетами (Сапсан, Грім). Влада зберігає гробове мовчання з приводу цих ракетних програм.
3. Далекими безпілотниками. Вони є.
4. ДРГ. Вони є. Але охочих немає. А наказувати йти на завдання, де з ймовірністю 90% ти не повернешся… у нас такого нема.
Зеленському террор потрібен не менше ніж путіну.
Все блокує ота небрита нелегітимна мавпа і ті лялькові генерали, яких вона напризначала усюди.
треба бути повними кретинами щоб не закрити гіпермакети
гереги із синегубом та тєрьохой створили "крокус" у Харкові 👿
А верхушка ригоАНАЛІВ, уся потікала до окупантів, на моцковію!!
Співпадіння…
Так было с "Новой почтой" в Одессе, так сейчас с харьковским Эпицентром - так всегда. У них одно оправдание - удар по гражданскому объекту с множеством гражданских внутри, в выходной день, был нанесён не потому, что мы кровожадные ублюдки маньяки жаждем смертей и страданий украинского народа, а потому, что украинцы там складировали боеприпасы…
Но эти твари никогда не объяснят, почему на эти объекты тут же приезжает пожарная и начинает тушить огонь, в том числе и внутри помещений? То, на что ни один российский кровавый пропагандист, оправдывающий военные преступления никогда не ответит, почему украинские пожарные не боятся детонации десятков тысяч боеприпасов? Почему не используется в таком случае бронированная спецтехника для тушения пожаров, как в случае со складами боеприпасов? Почему журналистов допускают на места, где по заявлениям российских пропагандистов должны рваться 155-мм "эскалибры" и "атакамсы", полыхать "абрамсы"? Где же эти многочасовые звуки детонирующих боеприпасов, почему не раздаются сутками напролёт, а по окрестностям, на многие километры, не разлетается БК?
Я знаю, что вы, твари, меня втихаря читаете. Читайте и знайте, насколько вы ничтожные.
Любой довод российских пропагандистских ничтожеств о том, что был поражён склад с боеприпасами, разрушается в прах всего-навсего одним фактом - смелостью украинских пожарных в самом эпицентре места преступления, совершённого российскими маньяками.
Александр Коваленко
Тих, хто дивився то ТБ на сході України, теж знівечило. У мене є знайомі у Донецьку, що розповідали мені десь у 2015-му, як їх розстрілює Україна. Одного разу навіть відео прислали. А я ж його роздивилася (трохи знаю ті місця) і пишу - так та ж міна зі сходу прилетіла, диви, під яким кутом стирчить! То вас свої обстріляли, бо українців там не може бути. А мені відповідають - "може, не може: єслі по тєлєвізору сказалі - укрАінци, значіт, укрАінци! Тєлєвізор врать нє будєт!"
Ось і усі мізки...
время публикации: 25 мая 2024 г., 17:32 | последнее обновление: 25 мая 2024 г.
Гигантскую надпись "Сталин" установили на возвышенности в Иркутской области, на горе Киткай, возле поселка Новая Уда, сообщает https://baikal24.ru/text/25-05-2024/032/ "Байкал 24" .
По словам депутата Заксобрания Иркутской области Анатолия Обухова (КПРФ), надпись установлена в честь первой ссылки Сталина в Сибирь. Она находится возле беседки, которую в советское время также установили в честь Сталина (он якобы поднимался на Киткай в 1903 году), строение восстановили местные власти в 2022 году.
Буквы смонтировали пятеро местных жителей. По версии депутата, это новая туристическая достопримечательность Приангарья.
"Говорят о 23, я думаю, 30 случаях смерти от недоедания при населении в 2 миллиона. В США в 2022 году было 20 тысяч смертей от недоедания", - утверждает Нетаньяху.
Ненавиджу ціх чочвар !!!
Дальность полета УПАБ-1500В составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Она предназначена для поражения хорошо укрепленных объектов.
А для Гром-Э1, которая имеет собственный твердотопливный ускоритель, дальность полета декларируется 120 км при высоте 12 км и скорости 12 км.
Чи попередження не було?