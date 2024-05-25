Окупанти атакували гіпермаркет у Харкові: Зросла кількість загиблих і поранених. На момент удару у будівлі могло бути понад 200 осіб (оновлено)

Вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову. Внаслідок чергової російської атаки є загиблі та поранені.

Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Терехов розповів, що загарбники атакували будівельний гіпермаркет, який розташований в одному зі спальний районів Харкова.

"Попередньо - влучання сталося в будівельний гіпермаркет. Маємо інформацію про жертви та постраждалих - потребує уточнення", - написав він.

Згодом мер міста повідомив, що наразі відомо про двох загиблих. Також внаслідок ворожого удару по гіпермаркету є поранені та зниклі безвісти.

"Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм", - написав Терехов.

На місці влучання виникла пожежа. Користувачі соцмереж публікують фото та відео з місця події.

Пізніше очільник МВС України Ігор Клименко повідомив у Telegram, що станом на 17:24 відомо про двох загиблих і 24 постраждалих людей, які перебували в гіпермаркеті "Епіцентр", куди влучили рашисти.

"За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 чоловік", - написав міністр.

Клименко також показав відео з місця події. За його словами, горять понад 10 тисяч квадратних метрів.

"Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливого подальшого розповсюдження пожежі на розташованих поруч складських приміщеннях. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів", - написав міністр.

Станом на 18:12 кількість поранених зросла до 25 осіб. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Дві людини загинули. Це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті. Щонайменше 25 - поранено. Частина персоналу гіпермаркету наразі ще розшукується. Дані оновлюються", - сказа він.

Крім цього, посадовець додав, що пожежу вдалося локалізувати.

Оновлена інформація щодо удару по Харкову 25 травня

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через атаку росіян по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" загинуло дві людини, ще 35 зазнали поранень.

Пізніше о 20:55 Терехов повідомив, що кількість загиблих в результаті удару по будівельному гіпермаркету зросла до 4, а кількість поранених - до 40.

Згодом о 22:00 керівник Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 6, кількість поранених - 40. Крім цього, ще 16 людей безвісті зникли. Він додав, що на місці трагедії розгорнутий штаб ліквідації наслідків прильотів та працює мобільна лабораторія ДНК.

Раніше повідомлялося, що у Харкові знову лунали вибухи.