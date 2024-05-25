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Новини Війна
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Окупанти атакували гіпермаркет у Харкові: Зросла кількість загиблих і поранених. На момент удару у будівлі могло бути понад 200 осіб (оновлено)

Вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову. Внаслідок чергової російської атаки є загиблі та поранені.

Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Терехов розповів, що загарбники атакували будівельний гіпермаркет, який розташований в одному зі спальний районів Харкова.

"Попередньо - влучання сталося в будівельний гіпермаркет. Маємо інформацію про жертви та постраждалих - потребує уточнення", - написав він.

Згодом мер міста повідомив, що наразі відомо про двох загиблих. Також внаслідок ворожого удару по гіпермаркету є поранені та зниклі безвісти.

"Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм", - написав Терехов.

На місці влучання виникла пожежа. Користувачі соцмереж публікують фото та відео з місця події.

Окупанти атакували гіпермаркет у Харкові

Пізніше очільник МВС України Ігор Клименко повідомив у Telegram, що станом на 17:24 відомо про двох загиблих і 24 постраждалих людей, які перебували в гіпермаркеті "Епіцентр", куди влучили рашисти. 

"За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 чоловік", - написав міністр.

Клименко також показав відео з місця події. За його словами, горять понад 10 тисяч квадратних метрів.

"Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливого подальшого розповсюдження пожежі на розташованих поруч складських приміщеннях. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів", - написав міністр.

Станом на 18:12 кількість поранених зросла до 25 осіб. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Дві людини загинули. Це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті. Щонайменше 25 - поранено. Частина персоналу гіпермаркету наразі ще розшукується. Дані оновлюються", - сказа він.

Крім цього, посадовець додав, що пожежу вдалося локалізувати. 

Оновлена інформація щодо удару по Харкову 25 травня

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через атаку росіян по будівельному гіпермаркету "Епіцентр"  загинуло дві людини, ще 35 зазнали поранень.

Пізніше о 20:55 Терехов повідомив, що кількість загиблих в результаті удару по будівельному гіпермаркету зросла до 4, а кількість поранених - до 40.

Згодом о 22:00 керівник Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 6, кількість поранених - 40. Крім цього, ще 16 людей безвісті зникли. Він додав, що на місці трагедії розгорнутий штаб ліквідації наслідків прильотів та працює мобільна лабораторія ДНК.

Раніше повідомлялося, що у Харкові знову лунали вибухи.

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+40
Ось так рашиська орда знищує Харків ,влада безпорядна ,світ мовчить.
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25.05.2024 17:06
+35
Так. Буде потужний вечірній відосік.
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25.05.2024 17:34
+33
ви досі не розумієте?
у нас влада нічого організувати не спроможна.
що громадяни для себе організують - те і будуть мати.
зелені вміють тільки відосики знімати, та ураперемогу розганяти
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25.05.2024 17:16
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А де їх "набудували"?
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25.05.2024 22:24 Відповісти
То був сарказм.
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26.05.2024 04:50 Відповісти
Думаєте? Мене вже важко здивувати будь-яким постом. Особливо після "потужної" кампанії з відбілювання зе-шобли по справі відсутності укріплень на Харківщині. Чого зе-тролі тільки не пишуть: і що укріплення не можливо було збудувати, і що вони є, але не там, де їх шукали, і що це провина військових, що вони не там і що їх нема...
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26.05.2024 14:48 Відповісти
Харковом б'ють С-300. Пускові установки знаходяться на відстані не більше 150 км. від Харкова. Боротися із цим можна знищенням пускових установок та/або складів ракет до цих комплексів. Це можна зробити:
1. Західними далекобійними ракетами (які нам забороняють використовувати територією РФ)
2. Власними ракетами (Сапсан, Грім). Влада зберігає гробове мовчання з приводу цих ракетних програм.
3. Далекими безпілотниками. Вони є.
4. ДРГ. Вони є. Але охочих немає. А наказувати йти на завдання, де з ймовірністю 90% ти не повернешся… у нас такого нема.
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25.05.2024 18:33 Відповісти
"The United States does not support or encourage the use of Western weapons supplied to Ukraine outside of Ukrainian territory, but Ukraine itself decides how to effectively dispose of these weapons." - слова Блінкена на слуханнях в Палаті представників, де конкретно заборона використання ракет на території РФ?
Зеленському террор потрібен не менше ніж путіну.
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25.05.2024 18:39 Відповісти
еще у нас есть ты! тебе дается карт-бланш на уничтожение с-300. давай рембо порви ихчасти!!
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25.05.2024 18:45 Відповісти
Вони мусять так казати, бо вони проти війни, це слова на сам перед для їх громадян. Але якщо Україна вдарить тими ракетами, то максимум що буде це глибоке занепокоєння і слова типу "Ми були проти, але українцям прийшлось бо вони захищали своє життя, а захист життя то святе".
Все блокує ота небрита нелегітимна мавпа і ті лялькові генерали, яких вона напризначала усюди.
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25.05.2024 18:46 Відповісти
Ви помиляєтесь. Все набагато складніше. Заборона використання західної зброї територією РФ - це найважливіший елемент стримування поставок зброї до РФ. Насамперед із Китаю.
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25.05.2024 18:53 Відповісти
Крим вже 10 років як російський (по версії як Росії так і Китаю) і нічого ніхто не робить у відповідь. То байки для лохторату.
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25.05.2024 19:00 Відповісти
Санкції запровадили. Чи ви очікували, що Захід почне війну з РФ, щоб повернути Крим Україні?
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25.05.2024 19:06 Відповісти
І перестануть давати таку зброю.
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25.05.2024 20:05 Відповісти
І де тИ?
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25.05.2024 19:06 Відповісти
а де ділися наші С-200,300 тощо? Вибухнули на складах? Продані Гриценком та ін. за безцінь за кордон? а що робити з тими у владі,до речі і при попереднику Зелі,що саботували розвиток ракетобудування?
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25.05.2024 19:42 Відповісти
Ненавиджу Коломойського, але сказав він якось правильно: Життя як супермаркет: скільки не ходи, а на касі все одно розплатитися доведеться.
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25.05.2024 19:50 Відповісти
Закінчилися. Крім кацапів та їх сателітів уже майже не знайдете.
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25.05.2024 20:06 Відповісти
зачем вы пишите брехню....при Порохе как раз и развивались ракетные программы....вы что на свет появились с Зеленосракой бандой вместе?
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25.05.2024 21:25 Відповісти
сінєгуба з терьохой - під суд !

треба бути повними кретинами щоб не закрити гіпермакети
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25.05.2024 18:43 Відповісти
" ... із великою кількістю легко займистих речовин на великій торговельній площі..."

гереги із синегубом та тєрьохой створили "крокус" у Харкові 👿
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25.05.2024 23:36 Відповісти
Будівельні..бо там легкозаймистих дофіга..
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26.05.2024 00:14 Відповісти
Черговий приклад роботи, осіб від ригоАНАЛІВ!!

А верхушка ригоАНАЛІВ, уся потікала до окупантів, на моцковію!!
Співпадіння…
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25.05.2024 19:38 Відповісти
сінєгуба з терьохой -чому не закрити гіпермакети ?
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25.05.2024 20:23 Відповісти
Та возити по маркетах..разом із Зе!бандою..
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26.05.2024 00:15 Відповісти
Наша війна хрінова тим, що коли амери втрутяться, то і китайці теж влізуть у бійку і тоді заворуха буде така, що нам мало не видасться. Схоже що озброєні і голодні гопники перестріли жертву з покупками після потужного шопінгу і не зовсім не готової до бійки.
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25.05.2024 20:00 Відповісти
А як же таваріщі ГеРиги, ще хочуть мутити бізнес з кацапньою в Маріуполі?
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25.05.2024 19:55 Відповісти
Вони й мутять. Й у Криму теж.
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25.05.2024 20:08 Відповісти
Каждый раз, когда российские оккупанты наносят удары по гражданским объектам, они оправдывают это тем, что там, якобы, были склады с техникой, боеприпасами и так далее.

Так было с "Новой почтой" в Одессе, так сейчас с харьковским Эпицентром - так всегда. У них одно оправдание - удар по гражданскому объекту с множеством гражданских внутри, в выходной день, был нанесён не потому, что мы кровожадные ублюдки маньяки жаждем смертей и страданий украинского народа, а потому, что украинцы там складировали боеприпасы…

Но эти твари никогда не объяснят, почему на эти объекты тут же приезжает пожарная и начинает тушить огонь, в том числе и внутри помещений? То, на что ни один российский кровавый пропагандист, оправдывающий военные преступления никогда не ответит, почему украинские пожарные не боятся детонации десятков тысяч боеприпасов? Почему не используется в таком случае бронированная спецтехника для тушения пожаров, как в случае со складами боеприпасов? Почему журналистов допускают на места, где по заявлениям российских пропагандистов должны рваться 155-мм "эскалибры" и "атакамсы", полыхать "абрамсы"? Где же эти многочасовые звуки детонирующих боеприпасов, почему не раздаются сутками напролёт, а по окрестностям, на многие километры, не разлетается БК?

Я знаю, что вы, твари, меня втихаря читаете. Читайте и знайте, насколько вы ничтожные.

Любой довод российских пропагандистских ничтожеств о том, что был поражён склад с боеприпасами, разрушается в прах всего-навсего одним фактом - смелостью украинских пожарных в самом эпицентре места преступления, совершённого российскими маньяками.

Александр Коваленко
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25.05.2024 20:17 Відповісти
До нас у селище прилетіло в прикордончастину два роки назад. Там були тільки стрілецькі набої у цинках. Так наші пожежники чекали поки вони перестануть вибухати та розкидувати гільзи. Хвилин три-п'ять. А тут Епіцентр - чого не вибухають АТАКАМСи і чого пожежники знають, що ризику ніякого ? Чого не включають свої мізки кацапи ?
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25.05.2024 21:43 Відповісти
том, що вони нацисти-імперіалісти, росіяне - це свідомі нацисти путіністи для яких відібрати чуже це свято, вони все чудово знають, досить говорити про їх необізнанність у тому, що коїть їх загарбницька армія.
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25.05.2024 23:35 Відповісти
На жаль, кацапам включати нічого, бо їхні мізки старанно відключали року так з 2001. І заміняли на телегіпноз. А після вже 10 років того гіпнозу користуватися мізками вміли лише одиниці.
Тих, хто дивився то ТБ на сході України, теж знівечило. У мене є знайомі у Донецьку, що розповідали мені десь у 2015-му, як їх розстрілює Україна. Одного разу навіть відео прислали. А я ж його роздивилася (трохи знаю ті місця) і пишу - так та ж міна зі сходу прилетіла, диви, під яким кутом стирчить! То вас свої обстріляли, бо українців там не може бути. А мені відповідають - "може, не може: єслі по тєлєвізору сказалі - укрАінци, значіт, укрАінци! Тєлєвізор врать нє будєт!"
Ось і усі мізки...
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26.05.2024 09:39 Відповісти
Друзі, кров стигне від чергової новини про підступний авіаудар по цивільнім. Боже почуй українців. Прости їм гріхи, припини війну своєю Волею. Очисти від рашизму світ, зітри кремль з лиця землі. Харків тримайся. Україна вірить в тебе, в твоїх мешканців, ми з вами завжди: і в скорботі, і в буднях війни. Розділяємо з вами ваші негаразди.
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25.05.2024 21:37 Відповісти
Гигантскую надпись "Сталин" установили на возвышенности в Иркутской области

время публикации: 25 мая 2024 г., 17:32 | последнее обновление: 25 мая 2024 г.

Гигантскую надпись "Сталин" установили на возвышенности в Иркутской области, на горе Киткай, возле поселка Новая Уда, сообщает https://baikal24.ru/text/25-05-2024/032/ "Байкал 24" .

По словам депутата Заксобрания Иркутской области Анатолия Обухова (КПРФ), надпись установлена в честь первой ссылки Сталина в Сибирь. Она находится возле беседки, которую в советское время также установили в честь Сталина (он якобы поднимался на Киткай в 1903 году), строение восстановили местные власти в 2022 году.

Буквы смонтировали пятеро местных жителей. По версии депутата, это новая туристическая достопримечательность Приангарья.
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25.05.2024 21:48 Відповісти
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа от голода в палестинском анклаве умерло в тысячу раз меньше людей, чем за год в США. Таким образом глава израильского правительства в интервью телеканалу https://edition.cnn.com/ CNN ответил на высказанные прокурором Международного уголовного суда обвинения в провоцировании голода среди палестинцев.

"Говорят о 23, я думаю, 30 случаях смерти от недоедания при населении в 2 миллиона. В США в 2022 году было 20 тысяч смертей от недоедания", - утверждает Нетаньяху.
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25.05.2024 21:55 Відповісти
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25.05.2024 22:53 Відповісти
А мозги у городских властей есть? Собирать толпы покупателей в зоне обстрела? Термин "Прифронтовая территория" видимо Буратино придумал... Но, бабло победило весь здравый смысл. Даёшь базары, супермаркеты, кинотеатры, концертные залы!
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25.05.2024 22:57 Відповісти
Так вся країна зона обстрєла.
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25.05.2024 23:34 Відповісти
не вся територія в 30 км від фронту та ще й з великою кількістю легко займистих речовин 👿
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25.05.2024 23:39 Відповісти
А 40 км, як до Запоріжжя норм? Проблема в кацапських виродках а не в відстані...
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25.05.2024 23:43 Відповісти
Питань до власників немає??
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25.05.2024 23:52 Відповісти
Зі всіх Епіцентрів це був найменший в Харкові, другий за Алексіївкою, за окружною закритий ще у 2022, слава Богу третій на іншому боці Харкова у протилежному від Салтовки боці, а цей якраз на Північній Салтівці куди кацапам простіше всього гатити.
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25.05.2024 23:14 Відповісти
Бажаю бачити, як їх розривать наші FPV-дрони їх на шматки!!!
Ненавиджу ціх чочвар !!!
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25.05.2024 23:37 Відповісти
Салливан урод с рыбьими глазами что ты **** тянешь с Ф-16? Ждешь пока весь Харьков раскуярят??
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25.05.2024 23:38 Відповісти
Сейчас бы в гипермаркеты ходить в городе который за 30км от линии фронта без зрк и по кд обстреливается. Харьковчане сумасшедшие просто
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25.05.2024 23:57 Відповісти
Почему то вспомнились гепа с допой на митинге. В харькове, с колорадками. Местные одобряли...
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26.05.2024 07:13 Відповісти
Это последствие потери Вовчанска. Теперь будут гатить постоянно.
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26.05.2024 00:31 Відповісти
"

Дальность полета УПАБ-1500В составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Она предназначена для поражения хорошо укрепленных объектов.

А для Гром-Э1, которая имеет собственный твердотопливный ускоритель, дальность полета декларируется 120 км при высоте 12 км и скорости 12 км.
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26.05.2024 09:25 Відповісти
А герегам дозволено торгувати під час повітряної тривоги?
Чи попередження не було?
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26.05.2024 16:33 Відповісти
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