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Новини Війна
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У Харкові знову чути вибухи

Обстріл Харкова

Вдень 25 травня 2024 року у Харкові знову лунають вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову гучно у Харкові. Будьте обережні!" - зазначив він.

Більше інформації щодо обстановки в Харкові на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі ворог ударив по Слобідському району Харкова, частково зруйновано ліцей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Харкову ворог бив ракетами С-300, внаслідок обстрілів Харківщини є численні пошкодження. ФОТОрепортаж

Автор: 

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