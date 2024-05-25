У Харкові знову чути вибухи
Вдень 25 травня 2024 року у Харкові знову лунають вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову гучно у Харкові. Будьте обережні!" - зазначив він.
Більше інформації щодо обстановки в Харкові на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі ворог ударив по Слобідському району Харкова, частково зруйновано ліцей.
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