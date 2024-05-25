По Харкову ворог бив ракетами С-300, внаслідок обстрілів Харківщини є численні пошкодження. ФОТОрепортаж

У ніч на 25 травня 2024 року російські окупанти ударили ракетами С-300 по Слобідському району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено будівлю навчального закладу та 16 автомобілів (за даними мера Харкова Ігоря Терехова - пошкоджено понад 30 автівок. - Ред), майже сотня вибитих вікон у багатоквартирних будинках.







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Обстріли Харківщини:

04:40 Ізюмський район, смт Борова. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

01:00 с. Коротич Харківський район. Відбувся обстріл по території.

19:00 смт Купʼянськ-Вузловий. Відбувся ворожий артобстріл. Пошкоджено навчальний заклад.

15:07 Харківський район, Малоданилівська ТГ. с. Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

14:45 Богодухівський район, м. Золочів. Внаслідок обстрілу біля дитсадка пошкоджено п'ять приватних домоволодінь.

10:00 Чугуївський район, с. Верхня Писарівка. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Також Синєгубов інформує, що о 09:30 м. Куп’янськ внаслідок підриву на ВНП постраждав чоловік.

Бойові дії на Харківщині

За даними ОВА, нa Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

На Купʼянському напрямку противник 17 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена. Силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки.

Евакуація з регіону

Також повідомляється, що всього евакуювали 11090 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив по Слобідському району Харкова, частково зруйновано ліцей.