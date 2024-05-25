По Харькову враг бил ракетами С-300, в результате обстрелов Харьковщины есть многочисленные повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 25 мая 2024 года российские оккупанты ударили ракетами С-300 по Слободскому району Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждено здание учебного заведения и 16 автомобилей (по данным мэра Харькова Игоря Терехова - повреждено более 30 автомобилей. - Ред), почти сотня выбитых окон в многоквартирных домах.







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Обстрелы Харьковщины:

04:40 Изюмский район, пгт Боровая. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

01:00 с. Коротич Харьковский район. Произошел обстрел по территории.

19:00 пгт Купянск-Узловой. Произошел вражеский артобстрел. Повреждено учебное заведение.

15:07 Харьковский район, Малоданиловская ТГ. с. Малая Даниловка. В результате обстрела повреждены жилые дома.

14:45 Богодуховский район, г. Золочев. В результате обстрела возле детсада повреждены пять частных домовладений.

10:00 Чугуевский район, с. Верхняя Писаревка. В результате обстрела пострадал мужчина.

Также Синегубов информирует, что в 09:30 г. Купянск в результате подрыва на ВНП пострадал мужчина.

Боевые действия на Харьковщине

По данным ОВА, на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбито 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Ситуация контролируется. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех.

На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в частности в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряженная. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации обстановки.

Эвакуация из региона

Также сообщается, что всего эвакуировали 11090 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг ударил по Слободскому району Харькова, частично разрушен лицей.