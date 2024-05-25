Враг ударил по Слободскому району Харькова: частично разрушен лицей, уничтожено более 30 автомобилей
В ночь на субботу, 25 мая 2024 года, российские войска в очередной раз били по Харькову.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Сначала он несколько раз предупреждал о взрывах в Харькове.
Последствия российского удара по Харькову в ночь на 25 мая
Згодов Терехов проинформировал, что в результате прилетов по Слободскому району частично разрушен лицей. Повреждена близлежащая многоэтажка, а также несколько авто. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Больше информации пока не известно.
Информация об ударе по Харькову на утро 25 мая
"Враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушено основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости", - сообщил Терехов в 7.09.
Информация о погибших и раненых не поступала.
Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения. Также сообщалось, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Впоследствии стали известны имена погибших работников типографии.
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Методою розділу українців на сорта ще Манафорт займався, при Януковичу. З такими речами Вам краще самій змитись за кордон
Мій батько родом із Харківщини, розповідав, що коли він навчався у Харкові, то у нього більша половина групи були етнічні росіяни із курської, білогородської, ростовської областей. Майже всі його одногрупники після завершення навчання пішли працювати на харківські підприємства, завели сім'ї і сьогодні вони громадяни України. По факту значна частина нинішніх харків'ян - мають російське коріння і прямо зараз путін їх знищує.
Зі святом, шановні співвітчизники! Слава Україні! Героям Слава! ЗСУ - Титани!!!
завдання цих 10%, які є насправді елітою (справжньою елітою, а не істеблішментом) - вбити в голови 70%, що потрібно робити, тобто куди рухатися. Однак у нас в Україні є одна страшна заковика... У нас немає еліти, одне гімно... зараз зеленого кольору...
Схаменіться, люди. Це Гітлєр такє робив. Ділити німців на чистих арійців, і недостойних.
Заваліть пельку, псевдоарійці. Чи ви своїх 15рє за пост отримуєте?