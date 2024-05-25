Враг ударил по Слободскому району Харькова: частично разрушен лицей, уничтожено более 30 автомобилей

В ночь на субботу, 25 мая 2024 года, российские войска в очередной раз били по Харькову.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала он несколько раз предупреждал о взрывах в Харькове.

Последствия российского удара по Харькову в ночь на 25 мая

Згодов Терехов проинформировал, что в результате прилетов по Слободскому району частично разрушен лицей. Повреждена близлежащая многоэтажка, а также несколько авто. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Больше информации пока не известно.

Информация об ударе по Харькову на утро 25 мая

"Враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушено основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости", - сообщил Терехов в 7.09.

Информация о погибших и раненых не поступала.

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Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения. Также сообщалось, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Впоследствии стали известны имена погибших работников типографии.