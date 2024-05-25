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Новости Война
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Враг ударил по Слободскому району Харькова: частично разрушен лицей, уничтожено более 30 автомобилей

Обстріл Харкова

В ночь на субботу, 25 мая 2024 года, российские войска в очередной раз били по Харькову.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала он несколько раз предупреждал о взрывах в Харькове.

Последствия российского удара по Харькову в ночь на 25 мая

Згодов Терехов проинформировал, что в результате прилетов по Слободскому району частично разрушен лицей. Повреждена близлежащая многоэтажка, а также несколько авто. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Больше информации пока не известно.

Информация об ударе по Харькову на утро 25 мая

"Враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушено основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости", - сообщил Терехов в 7.09.

Информация о погибших и раненых не поступала.

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Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения. Также сообщалось, что рашисты попали по типографии издательства Vivat. Впоследствии стали известны имена погибших работников типографии.

Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+15
Кацапи луплять не по своїх. Кацапи луплять по українському Харкову. По українцях.

Методою розділу українців на сорта ще Манафорт займався, при Януковичу. З такими речами Вам краще самій змитись за кордон
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25.05.2024 07:50
+7
Сподіваємося, що харків'яни зараз задоволені своїм вибором у 2019-му. Бо той потужний лідор якого вони обрали, останні 5 років тільки знімає відосіки, асфальтує дороги і закрив вітчизняну ракетну програму. А ось якби вони тоді обрали когось більш пристойного, то зараз вітчизняні ракети грім-2 вже рівняли з землею бєлгород.
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25.05.2024 08:25
+5


Зі святом, шановні співвітчизники! Слава Україні! Героям Слава! ЗСУ - Титани!!!

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25.05.2024 07:54
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А пейсатих куди?
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25.05.2024 07:27 Ответить
Кацапи луплять не по своїх. Кацапи луплять по українському Харкову. По українцях.

Методою розділу українців на сорта ще Манафорт займався, при Януковичу. З такими речами Вам краще самій змитись за кордон
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25.05.2024 07:50 Ответить
Біда у вас з логікою
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25.05.2024 17:13 Ответить
тут таня, там валентина... боти прокацаплені - пішли нах...
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25.05.2024 18:53 Ответить
Насправді все трохи не так.
Мій батько родом із Харківщини, розповідав, що коли він навчався у Харкові, то у нього більша половина групи були етнічні росіяни із курської, білогородської, ростовської областей. Майже всі його одногрупники після завершення навчання пішли працювати на харківські підприємства, завели сім'ї і сьогодні вони громадяни України. По факту значна частина нинішніх харків'ян - мають російське коріння і прямо зараз путін їх знищує.
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25.05.2024 08:32 Ответить
Так можна сказати про будь яке місто в Україні.
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25.05.2024 09:19 Ответить


Зі святом, шановні співвітчизники! Слава Україні! Героям Слава! ЗСУ - Титани!!!

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25.05.2024 07:54 Ответить
Сподіваємося, що харків'яни зараз задоволені своїм вибором у 2019-му. Бо той потужний лідор якого вони обрали, останні 5 років тільки знімає відосіки, асфальтує дороги і закрив вітчизняну ракетну програму. А ось якби вони тоді обрали когось більш пристойного, то зараз вітчизняні ракети грім-2 вже рівняли з землею бєлгород.
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25.05.2024 08:25 Ответить
Дело не в дорогах. Коменты из ФРГ от Тани логичны. Народ, население, этнос не захотевшие стать нацией по сути своей не могут правильно выбирать свою власть. Они не понимают, что власть это они. А выбирают тогда администрацию если нация. И государство такие не строят --- страна, понятие географическое. Вот война это всё и доказала. На таких и нападают. Всегда.
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25.05.2024 09:32 Ответить
Большинство населения отожествляют себя с Украиной.Но в общей массе ,приблизитнльно 90-95%, они голосовали и голосуют за портрет,то есть за царя. И это неудивительно,ведь украинцы много находились в империях.А комуняки преуспели,сделали стадо деградированных,безнравственных,рабских и безмозглых в образе *советский народ*. Осознанность отсутствует,что необходимо голосовать за себя,за свой дом Украину,отдавая свой голос в пользу кого-то.С момента независимости ощущаю себя всегда удовлетворённым в своём выборе.Но жопаделаешь,если мои соотечественники не научились отличать одно от другого.А то что эта власть самая худщая за всю историю независимости, сомнений у меня не вызывает. А когда сравнивают Зеленского с кем-то,приводят портреты других.Человека характеризуют по делам его.К Порошенко претензий уйма,но для Украины им положительного сделано больше,чем у других президентов. Он для меня перед вторым туром был временным попутчиком,а Зеленский никогда таким стать. не мог бы.А вот нация,украинец., присуща любым этносам проживающих на территории Украина!!! Всю жизнь прожил в рускоязычной среде(Харьков) но с детства с класса 5(1959г.)всегда себя ощущал украинцем.А когда получил паспорт, начал этим гордится и своей родиной.
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25.05.2024 14:22 Ответить
в якому завгодно суспільстві біля 70% осіб - це примітивні споживачі основних людських потреб по Маслоу, їх ще Бреннон називає "системно необізнаними", 20% - особи, які по піраміді Маслоу піднімаються на середину, а той +, і тільки 10% особин - це вершина по Маслоу... і так кругом...

завдання цих 10%, які є насправді елітою (справжньою елітою, а не істеблішментом) - вбити в голови 70%, що потрібно робити, тобто куди рухатися. Однак у нас в Україні є одна страшна заковика... У нас немає еліти, одне гімно... зараз зеленого кольору...
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25.05.2024 18:58 Ответить
Такая теория противоречива.Во многих демократических выбирают зачастую из 70%х.И что,и кто такое элита? Не создавай себе кумира!!! Со школы слава Богу такого не приобрёл.Всегда брал ответственность на себя и поэтому не нуждался во власти,хотя осознаю.что мы от неё зависим.Надо научится быть честным перед самим собой.А питать надежды на *элиту* или смотреть на неё особо, наверное глупо,Надо верить в человека и любить жизнь.А то что выбрали с таким преимуществом Зеленского,то это срез нашего общества.Но то,что он пошёл во власть.то это говорит о его невежестве.Да и о любой . в основном лукавой *элиты* ,меня всегда подташнивало.Со времени незаисимости голосовал только за себя и за Украину. А строит теоретические научные пирамиды о разделения общества на элиту,прослойку и потребителей это неуважение к самому себе!!!
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25.05.2024 21:40 Ответить
Всякі мудакі шукають собі виправдання, чому треба відмовитись від Донбасу, Запоріжжя, Криму, Харкову, Одеси. Бо там громадяни України якись не такі.
Схаменіться, люди. Це Гітлєр такє робив. Ділити німців на чистих арійців, і недостойних.
Заваліть пельку, псевдоарійці. Чи ви своїх 15рє за пост отримуєте?
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25.05.2024 10:10 Ответить
Нє, ну сєпари таки кончені, поверненню до нормального громадянства України не підлягають, Донбас, Крим, Південь треба повернути але громадянтво України у цих людей бути не повинно.
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25.05.2024 16:25 Ответить
С-300? Чи то вже міномети пішли?
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25.05.2024 11:06 Ответить
Хвилин 20 тому був прильот по Салтівці, скоріш за все Північній, звуку С 300 не було, вибух був великий, стовп диму піднявся високо, горить з великим чорним стовпом диму як нафтобаза чи заправка, КАБ в 1,5 тони навряд чи стільки б пролетів від Белгорода.
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25.05.2024 16:22 Ответить
....ці снаряди ,чи ракети запускаюють або стріляють маргінали- людські істоти , які не мають свого обличчя, вони не мають людяності,вони потвори у людському тілі....і навіть не тварини...Вони маргінали!.....Вони навить себе ненавидять...Їх нічого не зв,язує....немає минулого,немає сьогодні і немає майбутнього ..Це такі істоти,тіпа "КАКАЯ РАЗНІЦА!"....
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25.05.2024 18:24 Ответить
 
 