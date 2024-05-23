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Новости Война
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Россияне обстреляли Харьков: 7 человек погибли, 16 получили ранения. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска обстреливают Харьков.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны - возможны еще удары по городу!" - говорится в сообщении.

Также впоследствии глава города сообщил о еще двух взрывах.

По словам мэра, около 10 взрывов уже прогремели в городе по состоянию на 10:45.

Впоследствии глава ОВА Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, пять гражданских людей пострадали. Под ударом гражданская инфраструктура.

Мэр Терехов заявил, что оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

Глава области Синегубов сообщил об ударе по гражданскому предприятию, которое занимается печатью.

"Предварительно - один погибший, пострадали шесть человек. Есть возгорание цеха с бумагой", - добавил он.

"На месте еще одного удара вражеской ракеты обнаружено тело еще одного погибшего. Еще один человек ранен - увезла скорая", - рассказал Терехов.

По состоянию на 12:00 известно о 4 погибших. Местонахождение еще двух человек устанавливают. Всего оккупанты нанесли не менее 15 ударов.

В 12:27 мэр Терехов сообщил: "По обновленным данным - пятеро погибших и девять раненых".

В то же время глава ОВА Синегубов заявил, что известно о 6 погибших и 11 раненых.

Количество раненых выросла до 16 человек. Россияне, предварительно, ударили по городу из С-300.

В Нацполиции сообщили, что, по состоянию на 13:30, количество погибших возросло до 7 человек.

Глава ОВА также обнародовал последствия удара РФ по Основянскому району Харькова.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: Рашисты обстреляли три района области, погиб 1 человек, 4 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удар по Харкову 23 травня
Удар по Харкову 23 травня
Удар по Харкову 23 травня
Удар по Харкову 23 травня
Удар по Харкову 23 травня
Удар по Харкову 23 травня

Автор: 

обстрел (27016) Харьков (7463)


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Топ комментарии
+17
****** терористи
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23.05.2024 10:30
+14
Харків'яни не б'ють ТЦК, не перебільшуйте.
У харків'ян виникають конфлікти з деякими представниками ТЦК, а не з усіма.
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23.05.2024 10:39
+9
А шо там белгород ?
Ответку отправили козломордным?
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23.05.2024 10:33
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****** терористи
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23.05.2024 10:30 Ответить
А шо там белгород ?
Ответку отправили козломордным?
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23.05.2024 10:33 Ответить
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23.05.2024 11:24 Ответить
Білгород взятий.

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23.05.2024 13:14 Ответить
Страшно не те, що б'ють, а те, що нікого не цікавить ЧОМУ б'ють? Причини з яких ніхто не хоче воювати, нікого не цікавлять. Під "нікого" я маю на увазі владу.
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23.05.2024 10:37 Ответить
Двоє дурників вже клюнули на гачок кацапських вкидів.
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23.05.2024 11:02 Ответить
З часів Ющенка немає в Україні воєнкомів, є ТЦК СП від міністерства оборони.
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23.05.2024 13:47 Ответить
Якщо русня зайде у Харків - будуть.
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23.05.2024 13:49 Ответить
Як що русня зайде в твій дім, то аналогічно.
Не розповсюджуй кацапське ІПСО.
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23.05.2024 13:54 Ответить
Вже не розповсюджую.
Все одно коментар той прибили.
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23.05.2024 13:59 Ответить
Харків'яни не б'ють ТЦК, не перебільшуйте.
У харків'ян виникають конфлікти з деякими представниками ТЦК, а не з усіма.
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23.05.2024 10:39 Ответить
Це нормальний пропагандистський прийом: узагальнення на основі окремого випадку.
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23.05.2024 10:59 Ответить
Пропаганда лягає на благодатний ґрунт. Такі випадки звичайно не масові, но й не поодинокі. І динаміка може бути не на нашу користь.
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23.05.2024 11:25 Ответить
Кацапи в своїй брехні завжди використовують елементи правди.
Щоб потім сказати: єсли ето правда - то і вон то тожє правда.
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23.05.2024 11:27 Ответить
нам потрібні дрони-перехоплювачі, щось мене струсонуло від ППО на моєму дивані... дрони повинні збивати дрони - так буде справедливо...
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23.05.2024 10:43 Ответить
Невже на цілий Харків не знайдеться 30 - 40 тисяч. колишніх правоохоронців і військових - мешканців міста, що вправно володіють зброєю, які б сформували "Харківський окремий корпус" і відкинули ті кілька тисяч рашистів - мобиків, "африканерів" і кадирівців від кордону кілометрів так на 50, аж за Бєлгород?
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23.05.2024 10:44 Ответить
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23.05.2024 10:47 Ответить
виборці гепи та допи не підуть відбиватись від московської орди.

вони краще свою хнр до складу рф введуть..

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23.05.2024 10:57 Ответить
Виборці Гепи і Допи скоріше за все давно в Європі каву п'ють як і виборці Вови Зємлянского.
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23.05.2024 13:53 Ответить
всі не встигли втікти..
судячи по їх кількості с колорадськими лєнточками перед війною, багато з них ждуть, наводять та крадуть..
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23.05.2024 23:42 Ответить
Такі є в кожному місті України нажальі навіть в Закарпатті.
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24.05.2024 00:13 Ответить
так є, питання скільки %
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24.05.2024 00:15 Ответить
Як що б в Харкові нащадків московитів було більше 30 %, то він би впав ще у 2014 році.
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24.05.2024 00:19 Ответить
московити - це одне..
свою роль там зіграла мафія, яка була/є при владі..
ще б трохи, і була б хнр, з оплотом в ролі поліціїї..
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24.05.2024 00:30 Ответить
В голові твоєї була б хнр
Не пиши різню ХНР
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24.05.2024 15:00 Ответить
Ти з Чехії це побачив, убоге?
Кракен, Хартія, Третя штурмова сформовані у Харкові!
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23.05.2024 16:25 Ответить
До речi, перше відоме згадування гасла «Слава Україні!» та відповіді «По всій землі слава!» пов'язується з середовищем харківської української студентської громади кінця XIX - початку ХХ ст.
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23.05.2024 17:51 Ответить
можливо.. але це було в часи становлення української держави, ..
а головне - перед Голодоморами,
після яких землі Харківщини були заселені московським люмпеном та манкуртами..
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23.05.2024 23:23 Ответить
Не настільки щільно було заселення московитів в Харкові, Харків пам'ятає свою справжню історію.
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24.05.2024 00:14 Ответить
так, пам'ятає.. але чому там керують допи, гепи, авакови..?
фортифікацій - нема..
тримаємо кулаки українцям Харьківа!
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24.05.2024 00:22 Ответить
По всій Україні зараз зелена дупа - такі ж обороні споруди і у Сумах і у Дніпрі і біля Запоріжжя.
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24.05.2024 00:25 Ответить
місцеве самокрадування не допомагає будувати оборонні лінії.. чому?
це ж їх бомбити будуть, в першу чергу, Київ відносно далеко від фронту..

і чому військові, приймають такі недобудованні лінії?
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24.05.2024 00:37 Ответить
гроші і боязнь за свою шкуру роблять чудеса, а прості солдати які побільше знають ризикують бути ''утилізовані''
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24.05.2024 02:13 Ответить
Спитай людей Сирського
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24.05.2024 15:01 Ответить
Лопатами відкидать будуть? Під майже тотальну перевагу авіації кацапів на фронтових ділянках?
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23.05.2024 11:08 Ответить
це тими лопатами, якими так успішно будували фортифікаційні укріплення біля Харківа?
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23.05.2024 11:15 Ответить
Авіація кацапів не сунеться - занадто багато розрахунків ППО під Харковом.
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23.05.2024 13:52 Ответить
А де я писав про захист? Попередній дописувач писав про "відкидання кацапів", а щоб відкинути кацапів треба щось робити з цими ******** півнями-фабоносіями, та і кацапськи вертоліти мають якісь досить дальнобійні ракети проти бронетехніки.
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23.05.2024 17:26 Ответить
Далекобійних ракет проти бронетехніки не існує - найдальніше це ПТРК 4 км, це можно ще в оптику роздивитись. На Харків падають не КАБи ФАБ, а авіабомби малого діаметра з ракетними двигунами доставки, самостійно пролетіти може більше 30 км, аналог це американські JDAM (корегувальні **********).
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23.05.2024 20:00 Ответить
Я не можу зрозуміти, що ви хочете мені довести? Я ж кажу про проблеми наступу (аж на Бєлгород) а не захисту. Без авіації наступ приречений на провал. Дальність польоту кабів десь під 50-70км, але й кацапські літаки їх скидають досить далеко від фронту щоб не отримати від нашого ППО.
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23.05.2024 22:46 Ответить
Проблеми вирішуються поступово.
Наступати треба в Криму і на півдні, особливо в Криму - без Криму вся війна путіна і московії з Україною починаючи з 2014 перетворюються на фарс і дешевий балаган.
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24.05.2024 00:17 Ответить
Читаєш як святу наївність
Питання тут не в кількості вояків, а в тому що кацапи вже зайшли на кордоні і зайняли панівні висоти. Питання більше в дронах і іншому озброєнні.
Обороних споруд таких як треба не було там, були які завгодно в основному з гівна і палок, але не такі як треба і не там де треба, щільність мінування низька, Бутусов про це статтю написав в цьому випуску.
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23.05.2024 13:50 Ответить
В Харкові є Кракен. І вони воюють з першого дня війни.
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23.05.2024 18:34 Ответить
Африканери - це білі переселенці голландці в південній Африці та їх нащадки.
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23.05.2024 20:53 Ответить
10+ вже! це пздц!

розвiддрон над мicтом коригує! нхя Харкову ППО!
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23.05.2024 10:46 Ответить
***** не поняв. А де продовження методички з істерикою що Харків продали/здали?
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23.05.2024 11:09 Ответить
іди проспись!
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23.05.2024 11:37 Ответить
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23.05.2024 14:06 Ответить
Через пів року, або через рік , НАТО надасть для Харкова 1 Петріот, або навіть цілих 2.
А може й і не надасть!
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23.05.2024 10:49 Ответить
судячи з того, що розвіддрони не збивають! про Петріоти можна забути!
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23.05.2024 10:53 Ответить
Потрібні ATACMS по пусковим. Тільки це допоможе.
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23.05.2024 10:52 Ответить
Б'ють керованими бомбами!
Ф-16 потрібні!
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23.05.2024 10:53 Ответить
Звідки знаєте, що саме КАБами, а не С-300?
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23.05.2024 11:20 Ответить
"Росіяни тестують Су-30СМ2 оснащений ракетами Р-36М/Р-77-1, - росЗМІ
Це перша така модифікація, здатна бити по авіації на відстані до 300 кілометрів.
Готуються до появи в українському небі F-16."
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23.05.2024 11:24 Ответить
Добкині з «алмазом», мабуть, десь на оборонних позиціях Харькова??
Вони ж патріоти… На беркутню не сподіваються…
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23.05.2024 11:03 Ответить
Кацапам пофиг на своих граждан. Нужно выносить пусковые и аэродромы...
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23.05.2024 11:29 Ответить
Порочная логика.
Кацапы и как и евреи тоже жить хотят.
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23.05.2024 15:17 Ответить
рашисты уударили по Херсонесу
********
Херсонес - це Севастополь, фактично.
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23.05.2024 13:22 Ответить
Тем более !
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23.05.2024 15:19 Ответить
Херсонес уже лежав у руїнах ще коли на місці маскви жаби квакали.

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23.05.2024 15:43 Ответить
Не розумію, чому наш МІС недопрацьовує. Після таких нальотів потрібно кожного разу скликати засідання ООН, на якому інформувати громадскість про те що сталося. Звичайно, ООН ніяк не вплине на росію, але інформаційна складова, яка буде озвучена на весь свят також важлива. Будь ласка, редакція повпливайте на політиків.
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23.05.2024 11:27 Ответить
Не інформувати потрібно, а саме заявляли про черговий військовий злочин
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23.05.2024 13:18 Ответить
А до чого тут МЗС на чолі з кулебаю? В Україні, де ВСЮ владу узурпував офіс преЗЕдента, зовнішньою політикою займається особисто єрмак. Як власне і внутрішньою політикою, і законодавством, і збройними силами, і правоохоронною системою...
Ви хочете, щоби Бутусов "повпливав" на єрмака?
Та на єрмака не впливає навіть зеленський.
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23.05.2024 14:35 Ответить
Дякувати Зе клоуну який розмінував кордон разом з Дєрмаком

https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=621s
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23.05.2024 12:30 Ответить
Путло ще після своїх "виборів" 17 березня заварнякав про "санітарну зону" , яку треба створити на Харьківщині після ЗЕперфоманса з набігом "хороших рюзьгі" з РДК на Білгородську область. Ось Путло і створює цю "санітарну зону", виганяючи населення , у тому числі і з Харкова.

Але у мене інше питання , спотерігаючи те , що зараз коїться в Харкові та області.
А де поділися ці "хороші рюзьгі" ? Чого вони зараз не заходять на Білгородщину та не створюють там нашу "санітарну зону" ? Бо військова логіка вимагає відволікти ординців від Харківщини - нехай Орда займається "хорошими рюзьгі" на своїй території.

Ау , Буданов це ж твій підрозділ з ГУР ? Чого так ?

Щось тут не те з цими "хорошими рюзьгі".
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23.05.2024 13:28 Ответить
Все наче правильно, але ти ПРОВОКАТОР ! Бо РДК є частиною ЗСУ , вони постійно на фронті, на нулю , воюють і гинуть як Герої . Воюють за Україну разом з 110ю, 72 . , Азовом . Зараз вони захищають Вовчанськ .
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23.05.2024 21:26 Ответить
"Все наче правильно, але ти ПРОВОКАТОР".

Я - провокатор ? Ти мабуть шМарафону передивилась ?
РДК , можливо, і є підрозділ провокаторів, який використувує ФСБешна та ГРУшна агентура в Україні ( під дахом ЦЬОГО ) по команді своїх кремлівських кураторів для ескалації військових дій та посилення істерики у Путла . Але це можуть побачити та зрозуміти тільки дуже розумні та спостережливі люди ... якщо дивитись телеМарафет "Єдині Новини" , то й будеш вірити про РДК як частину ЗСУ. В цій війні стільки каламутного !!!

"Зараз вони захищають Вовчанськ" .

То чого ж цей РДК не пішов на початку травня на Шебекіно чи Валуйки ... тоді Орда не полізла б на Вовчанськ , а займалась би захистом своїх міст? Але тобі це дуже складно для розуміння!
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24.05.2024 00:10 Ответить
Мало того, що ти провокатор , так іще і невіглас .
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24.05.2024 00:27 Ответить
Добре хамиш ... рюзгі аусвайс можно давати !
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24.05.2024 13:01 Ответить
не розумію, чому ви намагаєтесь доказати цим людям щось про їхнє надрочене РДК з ''хорошими узьгими''? Вони заражені гавномарафоном, і красиво вірять в картинку яку їм поали сценаристи 95-го кварталу по гавномарафоні!!!
Це ще раз доказує, що нас в майбутньому ще чекає цікавий період під назвою ДЕЗЕЛЕНІЗАЦІЯ, і повірте це для них буде боляче (надіюсь тільки морально)
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24.05.2024 02:19 Ответить
Обстріли Харкова можно легко припинити. Треба , щоб Військовий Вождь та Єрмак переїхали на деякий час мешкати в Харків - одразу Орда перестане стріляти .

Я це вже давно помітив - куди не приїде ЗЕ з Єрмаком , то на час їх перебування обстріли припиняються , хоча перед їх приїздом обстрілювали як завжди , а після від'їзда цієї парочки обстріли поновлюються ... так було в Бахмуті , в Херсоні , в Авдіївці ....

Ось тільки я не можу зрозуміти - чого так ? Або Орда дуже боїться нашого військового Вождя та з переляку припиняє стріляти АБО Орда поступає раціонально - нащо стріляти в Резидента та його ДАХ ?
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23.05.2024 14:28 Ответить
Кляті кацапи , вам ніколи не дістанеться Харків ,
а от смерть на вас чекає в нашій країні ,

бо за чуже буде вам гріх !!
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23.05.2024 14:28 Ответить
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23.05.2024 16:17 Ответить
 
 