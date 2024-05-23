Россияне обстреляли Харьков: 7 человек погибли, 16 получили ранения. ФОТОрепортаж (обновлено)
Российские оккупационные войска обстреливают Харьков.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове взрыв. Будьте осторожны - возможны еще удары по городу!" - говорится в сообщении.
Также впоследствии глава города сообщил о еще двух взрывах.
По словам мэра, около 10 взрывов уже прогремели в городе по состоянию на 10:45.
Впоследствии глава ОВА Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, пять гражданских людей пострадали. Под ударом гражданская инфраструктура.
Мэр Терехов заявил, что оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.
Глава области Синегубов сообщил об ударе по гражданскому предприятию, которое занимается печатью.
"Предварительно - один погибший, пострадали шесть человек. Есть возгорание цеха с бумагой", - добавил он.
"На месте еще одного удара вражеской ракеты обнаружено тело еще одного погибшего. Еще один человек ранен - увезла скорая", - рассказал Терехов.
По состоянию на 12:00 известно о 4 погибших. Местонахождение еще двух человек устанавливают. Всего оккупанты нанесли не менее 15 ударов.
В 12:27 мэр Терехов сообщил: "По обновленным данным - пятеро погибших и девять раненых".
В то же время глава ОВА Синегубов заявил, что известно о 6 погибших и 11 раненых.
Количество раненых выросла до 16 человек. Россияне, предварительно, ударили по городу из С-300.
В Нацполиции сообщили, что, по состоянию на 13:30, количество погибших возросло до 7 человек.
Глава ОВА также обнародовал последствия удара РФ по Основянскому району Харькова.
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Ответку отправили козломордным?
Не розповсюджуй кацапське ІПСО.
Все одно коментар той прибили.
У харків'ян виникають конфлікти з деякими представниками ТЦК, а не з усіма.
Щоб потім сказати: єсли ето правда - то і вон то тожє правда.
вони краще свою хнр до складу рф введуть..
судячи по їх кількості с колорадськими лєнточками перед війною, багато з них ждуть, наводять та крадуть..
свою роль там зіграла мафія, яка була/є при владі..
ще б трохи, і була б хнр, з оплотом в ролі поліціїї..
Не пиши різню ХНР
Кракен, Хартія, Третя штурмова сформовані у Харкові!
а головне - перед Голодоморами,
після яких землі Харківщини були заселені московським люмпеном та манкуртами..
фортифікацій - нема..
тримаємо кулаки українцям Харьківа!
це ж їх бомбити будуть, в першу чергу, Київ відносно далеко від фронту..
і чому військові, приймають такі недобудованні лінії?
Наступати треба в Криму і на півдні, особливо в Криму - без Криму вся війна путіна і московії з Україною починаючи з 2014 перетворюються на фарс і дешевий балаган.
Питання тут не в кількості вояків, а в тому що кацапи вже зайшли на кордоні і зайняли панівні висоти. Питання більше в дронах і іншому озброєнні.
Обороних споруд таких як треба не було там, були які завгодно в основному з гівна і палок, але не такі як треба і не там де треба, щільність мінування низька, Бутусов про це статтю написав в цьому випуску.
розвiддрон над мicтом коригує! нхя Харкову ППО!
А може й і не надасть!
Ф-16 потрібні!
Це перша така модифікація, здатна бити по авіації на відстані до 300 кілометрів.
Готуються до появи в українському небі F-16."
Вони ж патріоти… На беркутню не сподіваються…
Кацапы и как и евреи тоже жить хотят.
********
Херсонес - це Севастополь, фактично.
Ви хочете, щоби Бутусов "повпливав" на єрмака?
Та на єрмака не впливає навіть зеленський.
https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=621s
Але у мене інше питання , спотерігаючи те , що зараз коїться в Харкові та області.
А де поділися ці "хороші рюзьгі" ? Чого вони зараз не заходять на Білгородщину та не створюють там нашу "санітарну зону" ? Бо військова логіка вимагає відволікти ординців від Харківщини - нехай Орда займається "хорошими рюзьгі" на своїй території.
Ау , Буданов це ж твій підрозділ з ГУР ? Чого так ?
Щось тут не те з цими "хорошими рюзьгі".
Я - провокатор ? Ти мабуть шМарафону передивилась ?
РДК , можливо, і є підрозділ провокаторів, який використувує ФСБешна та ГРУшна агентура в Україні ( під дахом ЦЬОГО ) по команді своїх кремлівських кураторів для ескалації військових дій та посилення істерики у Путла . Але це можуть побачити та зрозуміти тільки дуже розумні та спостережливі люди ... якщо дивитись телеМарафет "Єдині Новини" , то й будеш вірити про РДК як частину ЗСУ. В цій війні стільки каламутного !!!
"Зараз вони захищають Вовчанськ" .
То чого ж цей РДК не пішов на початку травня на Шебекіно чи Валуйки ... тоді Орда не полізла б на Вовчанськ , а займалась би захистом своїх міст? Але тобі це дуже складно для розуміння!
Це ще раз доказує, що нас в майбутньому ще чекає цікавий період під назвою ДЕЗЕЛЕНІЗАЦІЯ, і повірте це для них буде боляче (надіюсь тільки морально)
Я це вже давно помітив - куди не приїде ЗЕ з Єрмаком , то на час їх перебування обстріли припиняються , хоча перед їх приїздом обстрілювали як завжди , а після від'їзда цієї парочки обстріли поновлюються ... так було в Бахмуті , в Херсоні , в Авдіївці ....
Ось тільки я не можу зрозуміти - чого так ? Або Орда дуже боїться нашого військового Вождя та з переляку припиняє стріляти АБО Орда поступає раціонально - нащо стріляти в Резидента та його ДАХ ?
а от смерть на вас чекає в нашій країні ,
бо за чуже буде вам гріх !!