Россияне обстреляли Харьков: 7 человек погибли, 16 получили ранения. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска обстреливают Харьков.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны - возможны еще удары по городу!" - говорится в сообщении.

Также впоследствии глава города сообщил о еще двух взрывах.

По словам мэра, около 10 взрывов уже прогремели в городе по состоянию на 10:45.

Впоследствии глава ОВА Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, пять гражданских людей пострадали. Под ударом гражданская инфраструктура.

Мэр Терехов заявил, что оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

Глава области Синегубов сообщил об ударе по гражданскому предприятию, которое занимается печатью.

"Предварительно - один погибший, пострадали шесть человек. Есть возгорание цеха с бумагой", - добавил он.

"На месте еще одного удара вражеской ракеты обнаружено тело еще одного погибшего. Еще один человек ранен - увезла скорая", - рассказал Терехов.

По состоянию на 12:00 известно о 4 погибших. Местонахождение еще двух человек устанавливают. Всего оккупанты нанесли не менее 15 ударов.

В 12:27 мэр Терехов сообщил: "По обновленным данным - пятеро погибших и девять раненых".

В то же время глава ОВА Синегубов заявил, что известно о 6 погибших и 11 раненых.

Количество раненых выросла до 16 человек. Россияне, предварительно, ударили по городу из С-300.

В Нацполиции сообщили, что, по состоянию на 13:30, количество погибших возросло до 7 человек.

Глава ОВА также обнародовал последствия удара РФ по Основянскому району Харькова.

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