РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5266 посетителей онлайн
Новости Фото Война
511 0

Сутки на Донетчине: Рашисты обстреляли три района области, погиб 1 человек, 4 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска в течение суток 21 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего есть погибший человек, а также 4 раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район.

Россияне обстреляли Парасковиевку, Елизаветовку и Катериновку в Марьинской громаде. 2 дома повреждены в Остром Кураховской громады, еще 2 - в Горняке. Под огнем рашистов Гановка, Успеновка и Курахово. В Селидово повреждено админздание.

Также читайте: На Харьковщине за прошедшие сутки в результате российских обстрелов пострадали 20 человек: враг бил по Харькову, Чугуеву и Купянско-Узловому

Краматорский район.

5 хозяйственных построек повреждены в Лимане. В Константиновке повреждены 4 частных дома и 2 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район.

В Торецке 1 человек погиб, повреждены 2 дома и 1 админздание; в Пивничному 3 человека ранены и 3 дома повреждены. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и 2 инфраструктурных объекта. В Северске повреждены 3 дома и нежилое сооружение.

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 384 человека, в том числе 35 детей.

1 человек погиб, 4 получили ранения в течение суток, добавил Филашкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись возле Часового Яра, - DeepState. КАРТА

Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 