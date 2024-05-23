Сутки на Донетчине: Рашисты обстреляли три района области, погиб 1 человек, 4 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска в течение суток 21 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего есть погибший человек, а также 4 раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район.

Россияне обстреляли Парасковиевку, Елизаветовку и Катериновку в Марьинской громаде. 2 дома повреждены в Остром Кураховской громады, еще 2 - в Горняке. Под огнем рашистов Гановка, Успеновка и Курахово. В Селидово повреждено админздание.

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Краматорский район.

5 хозяйственных построек повреждены в Лимане. В Константиновке повреждены 4 частных дома и 2 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район.

В Торецке 1 человек погиб, повреждены 2 дома и 1 админздание; в Пивничному 3 человека ранены и 3 дома повреждены. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и 2 инфраструктурных объекта. В Северске повреждены 3 дома и нежилое сооружение.

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 384 человека, в том числе 35 детей.

1 человек погиб, 4 получили ранения в течение суток, добавил Филашкин.

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