Доба на Донеччині: Рашисти обстріляли три райони області, загинула 1 особа, 4 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби 21 раз обстріляли Донеччину, внаслідок чого є загибла особа, а також 4 поранених.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

Росіяни обстріляли Парасковіївку, Єлизаветівку та Катеринівку у Мар'їнській громаді. 2 будинки пошкоджено у Гострому Курахівської громади, ще 2 - у Гірнику. Під вогнем рашистів Ганівка, Успенівка і Курахове. У Селидовому пошкоджено адмінбудівлю.

Читайте також: На Харківщині минулої доби внаслідок російських обстрілів постраждали 20 осіб: ворог бив по Харкову, Чугуєву та Куп’янську-Вузловому

Краматорський район.

5 господарчих будівель пошкоджено у Лимані. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки і 2 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район.

У Торецьку 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 1 адмінбудівлю; у Північному 3 людини поранено і 3 будинки пошкоджено. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську пошкоджено 3 будинки та нежитлову споруду.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 384 людини, зокрема 35 дітей.

1 особа загинула, 4 дістали поранення протягом доби, додав Філашкін.

Читайте: Росіяни просунулися біля Часового Яру, - DeepState. КАРТА













