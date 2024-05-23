Доба на Донеччині: Рашисти обстріляли три райони області, загинула 1 особа, 4 дістали поранення. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська протягом доби 21 раз обстріляли Донеччину, внаслідок чого є загибла особа, а також 4 поранених.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район.
Росіяни обстріляли Парасковіївку, Єлизаветівку та Катеринівку у Мар'їнській громаді. 2 будинки пошкоджено у Гострому Курахівської громади, ще 2 - у Гірнику. Під вогнем рашистів Ганівка, Успенівка і Курахове. У Селидовому пошкоджено адмінбудівлю.
Краматорський район.
5 господарчих будівель пошкоджено у Лимані. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки і 2 інфраструктурні об'єкти.
Бахмутський район.
У Торецьку 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 1 адмінбудівлю; у Північному 3 людини поранено і 3 будинки пошкоджено. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську пошкоджено 3 будинки та нежитлову споруду.
Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 384 людини, зокрема 35 дітей.
1 особа загинула, 4 дістали поранення протягом доби, додав Філашкін.
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