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Доба на Донеччині: Рашисти обстріляли три райони області, загинула 1 особа, 4 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби 21 раз обстріляли Донеччину, внаслідок чого є загибла особа, а також 4 поранених.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

Росіяни обстріляли Парасковіївку, Єлизаветівку та Катеринівку у Мар'їнській громаді. 2 будинки пошкоджено у Гострому Курахівської громади, ще 2 - у Гірнику. Під вогнем рашистів Ганівка, Успенівка і Курахове. У Селидовому пошкоджено адмінбудівлю.

Читайте також: На Харківщині минулої доби внаслідок російських обстрілів постраждали 20 осіб: ворог бив по Харкову, Чугуєву та Куп’янську-Вузловому

Краматорський район.

5 господарчих будівель пошкоджено у Лимані. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки і 2 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район.

У Торецьку 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 1 адмінбудівлю; у Північному 3 людини поранено і 3 будинки пошкоджено. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську пошкоджено 3 будинки та нежитлову споруду.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 384 людини, зокрема 35 дітей.

1 особа загинула, 4 дістали поранення протягом доби, додав Філашкін.

Читайте: Росіяни просунулися біля Часового Яру, - DeepState. КАРТА

Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 22 травня

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459)


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