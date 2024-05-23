Росіяни просунулися біля Часового Яру, - DeepState. КАРТА

Росіяни просунулися біля міста Часів Яр у Донецькій області, а також у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, у Часовому Яру досі залишаються 668 людей. Евакуювати їх стає дедалі важче через постійні російські обстріли.

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