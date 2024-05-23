Росіяни просунулися біля Часового Яру, - DeepState. КАРТА
Росіяни просунулися біля міста Часів Яр у Донецькій області, а також у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.
"Ворог просунувся біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, у Часовому Яру досі залишаються 668 людей. Евакуювати їх стає дедалі важче через постійні російські обстріли.
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20192024 аби не порошенкозалужний
1. Ти не часто буваєш на Цензорі і тому не помічаєш, що цей кацапський пропагандон пише в коментах.
2. Ти такий же гондурас як і він.
Ви взагалі уявляєте ціну вашому, хай так просуваються....
Явно з методичок від кацапського хазяїна.
Тут таких гумнюків повно, які все знають до сантиметрів та грамів.
От тільки майже ніхто не публікує конкретних цифр.
В яких переможе... зєля.
Чи можливо маєте бажання приєднатися до збору на рації для хлопців, можу скинути номер карточки....
Творожковий має піти геть
Тоді з Авдіївки ЗСУ теж пішли добровільно.