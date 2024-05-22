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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Часовому Яру дуже складна обстановка. Окупанти повністю обстрілюють всі під’їзні шляхи до міста, важко доставити гумдопомогу, - ОВА

Обстановка в Часовому Яру складна

У місті Часів Яр Донецької області досі залишаються 668 людей. Евакуювати їх стає дедалі важче через постійні російські обстріли.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"668 людей залишилися в місті Часів Яр. Обстановка там дуже складна. Завезти гумдопомогу та вивезти людей зараз дуже складно, тому що ворог повністю обстрілює всі під’їзні шляхи до міста та скидає авіабомби на місто. Люди користуються тією гумдопомогою, яка залишилася в місті", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На напрямку Часового Яру російська армія зазнає багато втрат, особливо під час активних штурмових дій, - ОСУВ "Хортиця"

Філашкін також зазначив, що кожного дня російські окупанти обстрілюють як лінію фронту, так і всі прифронтові міста.

Тільки за добу ворог випустив понад 2 тисячі снарядів: це і ствольна артилерія, і керовані авіабомби і балістичні ракети.

Читайте також: Російських військ у Часовому Яру немає, - ОСУВ "Хортиця"

Нагадаємо, у середині травня видання Sky News повідомило, що Сили оборони, які перебувають на напрямку Часового Яру, вже отримали боєприпаси з військової допомоги США.

Автор: 

Донецька область (8386) Часів Яр (327)


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Топ коментарі
+13
Дуже складна обстановка?... Та ви що,*****? І чому так сталося?... Зараз вгадаю. Пентагон винен.
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22.05.2024 17:25
+12
Приїхав знайомий у відпустку з фронту і ось його слова - там твориться такий бардак якого я ще в своєму житті не те що не бачив а навіть уявити не міг! Йому 42 роки і він на війні майже з самого початку кому не подобається не читайте а я йому вірю!
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22.05.2024 17:32
+5
Тому що Єрмак,іншого бути не могло
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22.05.2024 17:30
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Дуже складна обстановка?... Та ви що,*****? І чому так сталося?... Зараз вгадаю. Пентагон винен.
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22.05.2024 17:25 Відповісти
Тому що Єрмак,іншого бути не могло
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22.05.2024 17:30 Відповісти
Сирський.
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22.05.2024 18:08 Відповісти
Сырский без дерьмака не выскочил бы, как прыщь на дупи.
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22.05.2024 23:47 Відповісти
Знову несподівано кацапи ***** дали ,це,як сніг серед зими,ніхто не очікував
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22.05.2024 17:28 Відповісти
Приїхав знайомий у відпустку з фронту і ось його слова - там твориться такий бардак якого я ще в своєму житті не те що не бачив а навіть уявити не міг! Йому 42 роки і він на війні майже з самого початку кому не подобається не читайте а я йому вірю!
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22.05.2024 17:32 Відповісти
Блин, здесь одни обнуленные держат хвост трубой.
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22.05.2024 17:36 Відповісти
Та по ... на ,,ждунів"! Головне як наші Воїни!!!
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22.05.2024 17:55 Відповісти
"Сили оборони, які перебувають на напрямку Часового Яру, вже отримали ********** з військової допомоги США." Джерело: https://censor.net/ua/n3490805

Тобто, *********** вже нема (всі використані) і більше не буде?
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22.05.2024 18:02 Відповісти
Усе є, а ле солдатам не дають. Москаль Сирський здає Україну кацапам.
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22.05.2024 18:11 Відповісти
Так само кацапи брали і Бахмут, і Авдос.
Чи Залужний теж солдатам нічого не давав?
Або ж штаби третій рік туплять і роблять одну й ту саму помилку при плануванні оборонних операцій?
Схоже на другий варіант.
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22.05.2024 18:27 Відповісти
Щоб Залужний щось дав, треба, щоб хтось це дав Залужному.
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22.05.2024 19:05 Відповісти
Белогоровка.

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22.05.2024 18:36 Відповісти
Чий вогонь?
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23.05.2024 00:19 Відповісти
Дуже шкода військових і це наслідки вибору наріду 73%, які у 2019 році вибрали некомпетентну людину, яка просто-напросто послабила нашу армію і знищує найкращих. Пам'ятємо, як Залужний говорив про мобілізацію 450-500 тисяч, на що малорос Херпіду виставив його дурнем, бо тож рейтинг Херпіду впав би, якби ініціював закон про мобілізцію. А далі військові прочитають папірець, який туди прийшлють з офісу президента, в якому буде написано, що "...сили ворога дуже великі 1до 18, гармти знищують місто, у нс немє снрядів і ЗСУ немає куди ховатися і для збереження життів військових ми залишємо місто. Потім відвоюємо і відходимо н раніше підготовлені позиції...", точніше в чисте поле.
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22.05.2024 19:02 Відповісти
На кого розрахована ця тупа писанина? Вони думають, що просто не можна глянути і побачити, що від в'їзду на заході і до виїзду на сході, де уже який місяць намагаються просунуться кацапи місто Часів Яр простягається на 6 км. на 6 км!!! Ніякого обхвату з флангів, нічого такого і близько нема. Яке ворог повністю обстрілює всі під'їзні шляхи до міста? А де кацапи не обстрілюють?
Тому якщо вони готують суспільну думку до здачі міста в абсолютно найзручнішій ситуаціїї для оборони, це буде повна хрня
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22.05.2024 21:58 Відповісти
Так постепенно зедивська кодла сдаст всю Украину.
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22.05.2024 23:53 Відповісти
 
 