У Часовому Яру дуже складна обстановка. Окупанти повністю обстрілюють всі під’їзні шляхи до міста, важко доставити гумдопомогу, - ОВА

У місті Часів Яр Донецької області досі залишаються 668 людей. Евакуювати їх стає дедалі важче через постійні російські обстріли.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"668 людей залишилися в місті Часів Яр. Обстановка там дуже складна. Завезти гумдопомогу та вивезти людей зараз дуже складно, тому що ворог повністю обстрілює всі під’їзні шляхи до міста та скидає авіабомби на місто. Люди користуються тією гумдопомогою, яка залишилася в місті", - розповів він.

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Філашкін також зазначив, що кожного дня російські окупанти обстрілюють як лінію фронту, так і всі прифронтові міста.

Тільки за добу ворог випустив понад 2 тисячі снарядів: це і ствольна артилерія, і керовані авіабомби і балістичні ракети.

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Нагадаємо, у середині травня видання Sky News повідомило, що Сили оборони, які перебувають на напрямку Часового Яру, вже отримали боєприпаси з військової допомоги США.