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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Часовом Яре очень сложная обстановка. Оккупанты полностью обстреливают все подъездные пути к городу, трудно доставить гумдопомощь, - ОВА

Обстановка в Часовому Яру складна

В городе Часов Яр Донецкой области до сих пор остаются 668 человек. Эвакуировать их становится все труднее из-за постоянных российских обстрелов.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона "Єдині новини" начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"668 человек остались в городе Часов Яр. Обстановка там очень сложная. Завезти гумпомощь и вывезти людей сейчас очень сложно, потому что враг полностью обстреливает все подъездные пути к городу и сбрасывает авиабомбы на город. Люди пользуются той гумпомощью, которая осталась в городе", - рассказал он.

Также читайте: На направлении Часового Яра российская армия несет большие потери, особенно во время активных штурмовых действий, - ОСГВ "Хортиця"

Филашкин также отметил, что каждый день российские оккупанты обстреливают как линию фронта, так и все прифронтовые города.

Только за сутки враг выпустил более 2 тысяч снарядов: это и ствольная артиллерия, и управляемые авиабомбы и баллистические ракеты.

Читайте также: Российских войск в Часовом Яре нет, - ОСГВ "Хортиця"

Напомним, в середине мая издание Sky News сообщило, что Силы обороны, которые находятся на направлении Часового Яра, уже получили боеприпасы из военной помощи США.

Автор: 

Донецкая область (9570) Часов Яр (322)


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Топ комментарии
+13
Дуже складна обстановка?... Та ви що,*****? І чому так сталося?... Зараз вгадаю. Пентагон винен.
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22.05.2024 17:25
+12
Приїхав знайомий у відпустку з фронту і ось його слова - там твориться такий бардак якого я ще в своєму житті не те що не бачив а навіть уявити не міг! Йому 42 роки і він на війні майже з самого початку кому не подобається не читайте а я йому вірю!
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22.05.2024 17:32
+5
Тому що Єрмак,іншого бути не могло
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22.05.2024 17:30
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Сортировать:
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Дуже складна обстановка?... Та ви що,*****? І чому так сталося?... Зараз вгадаю. Пентагон винен.
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22.05.2024 17:25 Ответить
Тому що Єрмак,іншого бути не могло
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22.05.2024 17:30 Ответить
Сирський.
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22.05.2024 18:08 Ответить
Сырский без дерьмака не выскочил бы, как прыщь на дупи.
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22.05.2024 23:47 Ответить
Знову несподівано кацапи ***** дали ,це,як сніг серед зими,ніхто не очікував
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22.05.2024 17:28 Ответить
Приїхав знайомий у відпустку з фронту і ось його слова - там твориться такий бардак якого я ще в своєму житті не те що не бачив а навіть уявити не міг! Йому 42 роки і він на війні майже з самого початку кому не подобається не читайте а я йому вірю!
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22.05.2024 17:32 Ответить
Блин, здесь одни обнуленные держат хвост трубой.
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22.05.2024 17:36 Ответить
Та по ... на ,,ждунів"! Головне як наші Воїни!!!
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22.05.2024 17:55 Ответить
"Сили оборони, які перебувають на напрямку Часового Яру, вже отримали ********** з військової допомоги США." Джерело: https://censor.net/ua/n3490805

Тобто, *********** вже нема (всі використані) і більше не буде?
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22.05.2024 18:02 Ответить
Усе є, а ле солдатам не дають. Москаль Сирський здає Україну кацапам.
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22.05.2024 18:11 Ответить
Так само кацапи брали і Бахмут, і Авдос.
Чи Залужний теж солдатам нічого не давав?
Або ж штаби третій рік туплять і роблять одну й ту саму помилку при плануванні оборонних операцій?
Схоже на другий варіант.
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22.05.2024 18:27 Ответить
Щоб Залужний щось дав, треба, щоб хтось це дав Залужному.
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22.05.2024 19:05 Ответить
Белогоровка.

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22.05.2024 18:36 Ответить
Чий вогонь?
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23.05.2024 00:19 Ответить
Дуже шкода військових і це наслідки вибору наріду 73%, які у 2019 році вибрали некомпетентну людину, яка просто-напросто послабила нашу армію і знищує найкращих. Пам'ятємо, як Залужний говорив про мобілізацію 450-500 тисяч, на що малорос Херпіду виставив його дурнем, бо тож рейтинг Херпіду впав би, якби ініціював закон про мобілізцію. А далі військові прочитають папірець, який туди прийшлють з офісу президента, в якому буде написано, що "...сили ворога дуже великі 1до 18, гармти знищують місто, у нс немє снрядів і ЗСУ немає куди ховатися і для збереження життів військових ми залишємо місто. Потім відвоюємо і відходимо н раніше підготовлені позиції...", точніше в чисте поле.
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22.05.2024 19:02 Ответить
На кого розрахована ця тупа писанина? Вони думають, що просто не можна глянути і побачити, що від в'їзду на заході і до виїзду на сході, де уже який місяць намагаються просунуться кацапи місто Часів Яр простягається на 6 км. на 6 км!!! Ніякого обхвату з флангів, нічого такого і близько нема. Яке ворог повністю обстрілює всі під'їзні шляхи до міста? А де кацапи не обстрілюють?
Тому якщо вони готують суспільну думку до здачі міста в абсолютно найзручнішій ситуаціїї для оборони, це буде повна хрня
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22.05.2024 21:58 Ответить
Так постепенно зедивська кодла сдаст всю Украину.
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22.05.2024 23:53 Ответить
 
 