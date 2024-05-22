В Часовом Яре очень сложная обстановка. Оккупанты полностью обстреливают все подъездные пути к городу, трудно доставить гумдопомощь, - ОВА
В городе Часов Яр Донецкой области до сих пор остаются 668 человек. Эвакуировать их становится все труднее из-за постоянных российских обстрелов.
Об этом сообщил в эфире национального телемарафона "Єдині новини" начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"668 человек остались в городе Часов Яр. Обстановка там очень сложная. Завезти гумпомощь и вывезти людей сейчас очень сложно, потому что враг полностью обстреливает все подъездные пути к городу и сбрасывает авиабомбы на город. Люди пользуются той гумпомощью, которая осталась в городе", - рассказал он.
Филашкин также отметил, что каждый день российские оккупанты обстреливают как линию фронта, так и все прифронтовые города.
Только за сутки враг выпустил более 2 тысяч снарядов: это и ствольная артиллерия, и управляемые авиабомбы и баллистические ракеты.
Напомним, в середине мая издание Sky News сообщило, что Силы обороны, которые находятся на направлении Часового Яра, уже получили боеприпасы из военной помощи США.
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Тобто, *********** вже нема (всі використані) і більше не буде?
Чи Залужний теж солдатам нічого не давав?
Або ж штаби третій рік туплять і роблять одну й ту саму помилку при плануванні оборонних операцій?
Схоже на другий варіант.
Тому якщо вони готують суспільну думку до здачі міста в абсолютно найзручнішій ситуаціїї для оборони, це буде повна хрня