На направлении Часового Яра российская армия несет большие потери, особенно во время активных штурмовых действий, - ОСГВ "Хортиця"

На направлении Часового Яра в последнее время фиксируется активность армии РФ. Несмотря на это, в результате успешной работы артиллерии и всех подразделений Сил обороны, а также неспособности дальше вести боевые действия и удерживать ранее занятые позиции, оккупантам пришлось отводить подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии в направлении восточнее города.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Российская армия несет много потерь, во время активных штурмовых действий - до сотни. Российская армия штурмует не только Часов Яр, но и окрестности Ивановского и Богдановки", - рассказал Волошин.

За минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 1270 минометных и артобстрелов, что, по сравнению с предыдущими сутками в 1200 обстрелов, увеличилось. Только на Часовом Яре, по словам Волошина, был зафиксирован 301 обстрел.

Он отметил, что на этом направлении произошло три вражеских штурма. Враг провел восемь штурмов в районе Белогоровки и восемь штурмов - в направлении Бахмут-Клещиевка. Украинские защитники уничтожили 74 оккупанта, еще 106 - получили ранения.

Напомним, в середине мая издание Sky News сообщило, что Силы обороны, которые находятся на направлении Часового Яра, уже получили боеприпасы из военной помощи США.

Также читайте: До 600 рашистов под видом гражданских двигаются на Луганщину, - ОСГВ "Хортиця"