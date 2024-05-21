До 600 рашистов под видом гражданских двигаются на Луганщину, - ОСГВ "Хортица"
Российские захватчики под видом гражданских на авто движутся на Луганщину из Тульской области РФ.
Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На одном из направлений враг передвигается на гражданских автомобилях из Тульской области на территорию Луганской. Количество до 600 человек", - пояснил он.
По словам Волошина, целью является перемещение оккупантов и комплектование резервов для осуществления дальнейших штурмовых действий как в Донецкой, так и в Луганской областях.
Военный транспорт уничтожают сразу, а гражданский - нет, поэтому российские захватчики и маскируются.
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І тут український народ виявився найкращим аналітиком і візіонером.
Ось лише маленька частина спостережень українців над північними ординцями:
«Казав москаль право, та й збрехав браво»
«Брехали москалі споконвіку й брехати будуть»
«Москаль як не збрехне, так не дихне»
«Щоб москаль не збрехав треба аби влітку сніг впав».
«Так москаль бреше, аж вуха в'януть»
«Так москаль бреше, хоч святих винось і сам тікай».
«Так москаль плутає, що й сам кінця не знайде».
«Така у москаля правда, як на вербі груші».
«Така то правда москаля, як пси траву їдять».
«Не так страшно від брехні корчмаря у корчмі, як від брехень москаля під корчмою».
«Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш».
«Москаль як не збреше, то вкраде».
«Москаль медом помаже та красно розкаже, тільки мед той гіркий і кривавий…»
«Москаль збрехав раніше, ніж Бог слово сказав».
«Москаль коли спить - і тоді бреше».
«Москалеве слово не варте й полови».
«Бреше, як моск!»
«Бреше москаль, немов старий цап».
«Брехали москалі споконвіку й брехати будуть».