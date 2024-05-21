До 600 рашистов под видом гражданских двигаются на Луганщину, - ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики под видом гражданских на авто движутся на Луганщину из Тульской области РФ.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На одном из направлений враг передвигается на гражданских автомобилях из Тульской области на территорию Луганской. Количество до 600 человек", - пояснил он.

По словам Волошина, целью является перемещение оккупантов и комплектование резервов для осуществления дальнейших штурмовых действий как в Донецкой, так и в Луганской областях.

Военный транспорт уничтожают сразу, а гражданский - нет, поэтому российские захватчики и маскируются.

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