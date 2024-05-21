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Новости Война
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До 600 рашистов под видом гражданских двигаются на Луганщину, - ОСГВ "Хортица"

Рашисти під виглядом цивільних рухаються на Луганщину

Российские захватчики под видом гражданских на авто движутся на Луганщину из Тульской области РФ.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На одном из направлений враг передвигается на гражданских автомобилях из Тульской области на территорию Луганской. Количество до 600 человек", - пояснил он.

По словам Волошина, целью является перемещение оккупантов и комплектование резервов для осуществления дальнейших штурмовых действий как в Донецкой, так и в Луганской областях.

Военный транспорт уничтожают сразу, а гражданский - нет, поэтому российские захватчики и маскируются.

Также читайте: Ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать, однако она остается сложной, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

армия РФ (19115) Волошин Назар (99) Луганская область (6494)


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Доведеться нам оголосити там заборонену зону,де буде знищуватись все що рухається,по типу безполітної.Інакше кацапи можуть реально гнати поперед себе цивільних,або самим іти під видом цивільних
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21.05.2024 14:41 Ответить
Расхерячить
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21.05.2024 14:41 Ответить
всех убить, нехер шастать
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21.05.2024 14:42 Ответить
Зате вона має збройні заводи...цікаво цеха під землею чи ні
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21.05.2024 15:37 Ответить
Брехня - це не лише дитя сатани, це ще й постійний продукт Московщини.

І тут український народ виявився найкращим аналітиком і візіонером.

Ось лише маленька частина спостережень українців над північними ординцями:

«Казав москаль право, та й збрехав браво»

«Брехали москалі споконвіку й брехати будуть»

«Москаль як не збрехне, так не дихне»

«Щоб москаль не збрехав треба аби влітку сніг впав».

«Так москаль бреше, аж вуха в'януть»

«Так москаль бреше, хоч святих винось і сам тікай».

«Так москаль плутає, що й сам кінця не знайде».

«Така у москаля правда, як на вербі груші».

«Така то правда москаля, як пси траву їдять».

«Не так страшно від брехні корчмаря у корчмі, як від брехень москаля під корчмою».

«Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш».

«Москаль як не збреше, то вкраде».

«Москаль медом помаже та красно розкаже, тільки мед той гіркий і кривавий…»

«Москаль збрехав раніше, ніж Бог слово сказав».

«Москаль коли спить - і тоді бреше».

«Москалеве слово не варте й полови».

«Бреше, як моск!»

«Бреше москаль, немов старий цап».

«Брехали москалі споконвіку й брехати будуть».
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21.05.2024 15:05 Ответить
Как там подорванный предатель говорил: «Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим». Надо так и делать, кацапы это любят
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21.05.2024 15:06 Ответить
Сегодня украинцы говорят, что ошиблись не в том, что считали россиян братьями, а в том, что считали их людьми.(С)
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21.05.2024 15:36 Ответить
Тактика монголів
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21.05.2024 23:50 Ответить
 
 