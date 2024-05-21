До 600 рашистів під виглядом цивільних рухаються на Луганщину, - ОСУВ "Хортиця"
Російські загарбники під виглядом цивільних на авто рухаються на Луганщину з Тульської області РФ.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях із Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб", - пояснив він.
За словами Волошина, метою є переміщення окупантів та комплектування резервів для здійснення подальших штурмових дій як у Донецькій, так і в Луганській областях.
Військовий транспорт знищують одразу, а цивільний - ні, тому російські загарбники і маскуються.
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І тут український народ виявився найкращим аналітиком і візіонером.
Ось лише маленька частина спостережень українців над північними ординцями:
«Казав москаль право, та й збрехав браво»
«Брехали москалі споконвіку й брехати будуть»
«Москаль як не збрехне, так не дихне»
«Щоб москаль не збрехав треба аби влітку сніг впав».
«Так москаль бреше, аж вуха в'януть»
«Так москаль бреше, хоч святих винось і сам тікай».
«Так москаль плутає, що й сам кінця не знайде».
«Така у москаля правда, як на вербі груші».
«Така то правда москаля, як пси траву їдять».
«Не так страшно від брехні корчмаря у корчмі, як від брехень москаля під корчмою».
«Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш».
«Москаль як не збреше, то вкраде».
«Москаль медом помаже та красно розкаже, тільки мед той гіркий і кривавий…»
«Москаль збрехав раніше, ніж Бог слово сказав».
«Москаль коли спить - і тоді бреше».
«Москалеве слово не варте й полови».
«Бреше, як моск!»
«Бреше москаль, немов старий цап».
«Брехали москалі споконвіку й брехати будуть».