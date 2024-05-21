До 600 рашистів під виглядом цивільних рухаються на Луганщину, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники під виглядом цивільних на авто рухаються на Луганщину з Тульської області РФ.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях із Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб", - пояснив він.

За словами Волошина, метою є переміщення окупантів та комплектування резервів для здійснення подальших штурмових дій як у Донецькій, так і в Луганській областях.

Військовий транспорт знищують одразу, а цивільний - ні, тому російські загарбники і маскуються.

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