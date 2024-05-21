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Новини Війна
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До 600 рашистів під виглядом цивільних рухаються на Луганщину, - ОСУВ "Хортиця"

Рашисти під виглядом цивільних рухаються на Луганщину

Російські загарбники під виглядом цивільних на авто рухаються на Луганщину з Тульської області РФ.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях із Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб", - пояснив він.

За словами Волошина, метою є переміщення окупантів та комплектування резервів для здійснення подальших штурмових дій як у Донецькій, так і в Луганській областях.

Військовий транспорт знищують одразу, а цивільний - ні, тому російські загарбники і маскуються.

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Автор: 

армія рф (17271) Волошин Назар (101) Луганська область (4876)


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Доведеться нам оголосити там заборонену зону,де буде знищуватись все що рухається,по типу безполітної.Інакше кацапи можуть реально гнати поперед себе цивільних,або самим іти під видом цивільних
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21.05.2024 14:41 Відповісти
Расхерячить
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21.05.2024 14:41 Відповісти
всех убить, нехер шастать
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21.05.2024 14:42 Відповісти
Зате вона має збройні заводи...цікаво цеха під землею чи ні
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21.05.2024 15:37 Відповісти
Брехня - це не лише дитя сатани, це ще й постійний продукт Московщини.

І тут український народ виявився найкращим аналітиком і візіонером.

Ось лише маленька частина спостережень українців над північними ординцями:

«Казав москаль право, та й збрехав браво»

«Брехали москалі споконвіку й брехати будуть»

«Москаль як не збрехне, так не дихне»

«Щоб москаль не збрехав треба аби влітку сніг впав».

«Так москаль бреше, аж вуха в'януть»

«Так москаль бреше, хоч святих винось і сам тікай».

«Так москаль плутає, що й сам кінця не знайде».

«Така у москаля правда, як на вербі груші».

«Така то правда москаля, як пси траву їдять».

«Не так страшно від брехні корчмаря у корчмі, як від брехень москаля під корчмою».

«Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш».

«Москаль як не збреше, то вкраде».

«Москаль медом помаже та красно розкаже, тільки мед той гіркий і кривавий…»

«Москаль збрехав раніше, ніж Бог слово сказав».

«Москаль коли спить - і тоді бреше».

«Москалеве слово не варте й полови».

«Бреше, як моск!»

«Бреше москаль, немов старий цап».

«Брехали москалі споконвіку й брехати будуть».
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21.05.2024 15:05 Відповісти
Как там подорванный предатель говорил: «Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим». Надо так и делать, кацапы это любят
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21.05.2024 15:06 Відповісти
Сегодня украинцы говорят, что ошиблись не в том, что считали россиян братьями, а в том, что считали их людьми.(С)
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21.05.2024 15:36 Відповісти
Тактика монголів
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21.05.2024 23:50 Відповісти
 
 