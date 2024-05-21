Ситуацію у Вовчанську вдалося стабілізувати, проте вона залишається складною, - ОСУВ "Хортиця"
Кількість боєзіткнень з російськими окупантами в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі, проте обстановка залишається складною.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ", - зазначив він.
Наразі окупанти намагаються прорвати оборону біля Липців, Вовчанська, Стариці.
За словами речника, рашисти поєднують наземні штурми із авіаційними ударами.
"Окупанти застосовують авіацію якраз для завдання ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області", - сказав Волошин.
Водночас, зазначив він, кількість боєзіткнень з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі.
"Ворог не припиняє, звісно, спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захоплені саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ", - пояснив речник.
Волошин додав, що поблизу кордонів загарбники створили і значно посилили оперативно-тактичне угрупування військ противника.
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може конспрологія…. але кацапи наблюдали за рейдами рдка… зробили висновки… і зайшли по тим же стежкам..
- дивишся на діпстейт, як ворог просувається у Вовчанську
- читаєш від бійців чи тамтешніх волонтерів, як нам складно і що рашисти нас продавлюють .
і тут така сцянина в обличчя:
ситуацію стабілізовано ,
снарядного голоду немає 2 місяці ,
ми стали на 1 день ближче до перемоги