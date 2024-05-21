Ситуацію у Вовчанську вдалося стабілізувати, проте вона залишається складною, - ОСУВ "Хортиця"

Кількість боєзіткнень з російськими окупантами в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі, проте обстановка залишається складною.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ", - зазначив він.

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Наразі окупанти намагаються прорвати оборону біля Липців, Вовчанська, Стариці.

За словами речника, рашисти поєднують наземні штурми із авіаційними ударами.

"Окупанти застосовують авіацію якраз для завдання ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області", - сказав Волошин.

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Водночас, зазначив він, кількість боєзіткнень з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі.

"Ворог не припиняє, звісно, спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захоплені саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ", - пояснив речник.

Волошин додав, що поблизу кордонів загарбники створили і значно посилили оперативно-тактичне угрупування військ противника.

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