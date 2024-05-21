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Ситуацію у Вовчанську вдалося стабілізувати, проте вона залишається складною, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ стабілізували ситуацію у Вовчанську

Кількість боєзіткнень з російськими окупантами в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі, проте обстановка залишається складною.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ", - зазначив він.

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Наразі окупанти намагаються прорвати оборону біля Липців, Вовчанська, Стариці.

За словами речника, рашисти поєднують наземні штурми із авіаційними ударами.

"Окупанти застосовують авіацію якраз для завдання ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області", - сказав Волошин.

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Водночас, зазначив він, кількість боєзіткнень з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі.

"Ворог не припиняє, звісно, спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захоплені саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ", - пояснив речник.

Волошин додав, що поблизу кордонів загарбники створили і значно посилили оперативно-тактичне угрупування військ противника.

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Автор: 

Харківщина (6054) Вовчанськ (414) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+6
Покуй на безуглу. Є факт призначення. Є розповіді військових,який це підарас.
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21.05.2024 12:11
+3
це про що, на ютубі показують як свинособаки мородорять помешканя людей у Вовчанську і з камер знімають як 6 підорів грузять у авто великий холодильник а нам впарюють що йде зачистка міста ,це добре? а де дрони на цю автівку і на цих 6 росіян? нам показуютб як ввбивають 1 а тут на 6 нема дрона зато зняли.
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21.05.2024 11:59
+2
М'ясника содоля призначено командувачем ОСУВ Хортиця. І це *******,панове🤦🥴
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21.05.2024 11:53
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М'ясника содоля призначено командувачем ОСУВ Хортиця. І це *******,панове🤦🥴
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21.05.2024 11:53 Відповісти
Тобто безугла має рацію?
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21.05.2024 11:54 Відповісти
Покуй на безуглу. Є факт призначення. Є розповіді військових,який це підарас.
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21.05.2024 12:11 Відповісти
Прообамили трохи Харківщину…

може конспрологія…. але кацапи наблюдали за рейдами рдка… зробили висновки… і зайшли по тим же стежкам..
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21.05.2024 11:55 Відповісти
це про що, на ютубі показують як свинособаки мородорять помешканя людей у Вовчанську і з камер знімають як 6 підорів грузять у авто великий холодильник а нам впарюють що йде зачистка міста ,це добре? а де дрони на цю автівку і на цих 6 росіян? нам показуютб як ввбивають 1 а тут на 6 нема дрона зато зняли.
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21.05.2024 11:59 Відповісти
Що не так? Зачищають холодильники, правда не ми, а кацапи, але то таке...
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21.05.2024 12:02 Відповісти
Ничево страшного, прекрасная маркиЗЕ! Докладываем что усё харашо
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21.05.2024 12:15 Відповісти
Діпстейт показує, що половина Вовчанська вже під кацапами. "Складно, але контрольовано".
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21.05.2024 12:16 Відповісти
Відкриваєш карту Діп стейт, і зразу видно, що ви брешете, пан Волошин(
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21.05.2024 12:22 Відповісти
так він же речник. Йому сказали десь в оперативному відділі - сбрехати так і так і він має виконати наказ, інакше "виженуть в армію"
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21.05.2024 12:25 Відповісти
Про ситуацію у Вовчанську мабудь орки передали...
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21.05.2024 13:35 Відповісти
це вже якась конашенковщина :

- дивишся на діпстейт, як ворог просувається у Вовчанську

- читаєш від бійців чи тамтешніх волонтерів, як нам складно і що рашисти нас продавлюють .

і тут така сцянина в обличчя:
ситуацію стабілізовано ,
снарядного голоду немає 2 місяці ,
ми стали на 1 день ближче до перемоги
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21.05.2024 20:25 Відповісти
 
 