На Покровському напрямку обстановка динамічно змінюється, пріоритетними цілями для ворога залишаються Часів Яр та Краматорська агломерація, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби на Покровському напрямку українські захисники відбили 41 атаку росіян. Іноді ворог має обмежений тактичний успіх, проте ситуація динамічно змінюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Обстановка, звісно, на цьому напрямку динамічно змінюється. Бувають випадки, що на окремих ділянках внаслідок задіяння інтенсивного вогневого впливу противник частково має обмежений і тактичний успіх, а буває так, що наші Сили оборони якраз відновлюють втрачені положення і втрачені позиції та повертаються до них", - сказав Волошин.

Він розповів, що останніми днями в напрямку Покровська один із протитанкових підрозділів 47-ї механізованої бригади лише за одну зміну знищив чимало бронетехніки російських окупантів. Також ворог кидав на штурми танки БМП та БТР.

"Цей підрозділ знищив чотири танки БМП, три БТР і також легкоброньований тягач, легкоброньовану техніку та гольф-кар. Складається враження, що ворог на цьому напрямку не полишає спроб проводити штурми. Він їх проводить як і на легкій бронетехніці, так і повністю на бронетехніці, намагається штурмувати наші позиції", - додав речник.

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Він зазначив, що пріоритетними цілями в Покровському напрямку для ворога є Часів Яр, Краматорська агломерація та спроби вийти на Дружківку, Слов’янськ та Краматорськ.

Як повідомляв 16 травня Генштаб ЗСУ, на Покровському напрямку окупанти продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку. Саме там спостерігалась найбільша активність росіян.