Російських військ у Часовому Яру немає, - ОСУВ "Хортиця"

Станом на сьогодні, 15 травня 2024 року, ворожих військ у Часовому Яру на Донеччині немає, втім окупанти продовжують штурми у напрямку міста.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російських військ у Часовому Яру немає, Сили оборони контролюють місто та його околиці. Але окупанти не залишають спроб захопити панівні висоти в районі Часового Яру для подальшого просування на Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ", - сказав Волошин.

За його словами, російська армія активізувала артилерійський вогонь і скидання з дронів на околицях Часового Яру.

"Тільки за минулу добу там було зафіксовано 92 мінометних і артилерійських обстріли, на ранок було зафіксовано дев'ять ворожих штурмів противника", - уточнив він.

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Волошин також зазначив, що противник зосереджує зусилля для прориву оборони ЗСУ на захід від Бахмуту, для виходу на рубіж каналу, оволодіння Часовим Яром і створення умов для просування на Краматорську агломерацію.

"Однак наразі окупанти навіть не змогли перетнути канал Сіверський Донець-Донбас", - зазначив речник.

Ситуація у Часовому Яру

Раніше Волошин зазначав, що російські війська не припиняють штурмів Часового Яру на Донеччині. Також повідомлялося, що Часів Яр зруйновано майже повністю, 679 осіб залишаються у місті та відмовляються евакуюватися.

Цензор.НЕТ інформував, що на Часовоярівському напрямку на Донеччині окупанти зосередили до 25 тисяч російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявляв, що окупанти планували захопити Часів Яр до 9 травня.